В Херсоне рассказали о сотрудниках университета, которые не боятся угроз киевского режима - 26.07.2022 Украина.ру
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В Херсоне рассказали о сотрудниках университета, которые не боятся угроз киевского режима
В Херсоне рассказали о сотрудниках университета, которые не боятся угроз киевского режима - 26.07.2022 Украина.ру
В Херсоне рассказали о сотрудниках университета, которые не боятся угроз киевского режима
Количество сотрудников Херсонского государственного университета, участвующих в восстановлении его работы, в июле существенно выросло. Об этом рассказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T13:30
2022-07-26T13:30
херсон
новости
университет
киевский режим
ректор
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Она напомнила, что на первом этапе восстановления работы, с 15 июня по 1 июля, в университете работали только 143 человека.Она отметила, что многие заняли выжидательную позицию, опасаясь угроз киевского режима и намереваясь вернуться в университет через некоторое время, после того, как ситуация с будущим Херсонской области станет более понятной.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036446736.html
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херсон, новости, университет, киевский режим, ректор

В Херсоне рассказали о сотрудниках университета, которые не боятся угроз киевского режима

13:30 26.07.2022
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон
Херсон
© Татьяна Чугаенко
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Количество сотрудников Херсонского государственного университета, участвующих в восстановлении его работы, в июле существенно выросло. Об этом рассказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
Она напомнила, что на первом этапе восстановления работы, с 15 июня по 1 июля, в университете работали только 143 человека.

И было всего два кандидата наук, а 141 человек – это был технический персонал. Что мы за этот месяц сделали… Сейчас у нас 249 человек, и уже 11 кандидатов наук, 6 докторов наук. Люди подтягиваются, не боятся.

Татьяна Томилина
Ректор Херсонского государственного университета
Она отметила, что многие заняли выжидательную позицию, опасаясь угроз киевского режима и намереваясь вернуться в университет через некоторое время, после того, как ситуация с будущим Херсонской области станет более понятной.
- РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 09:36
Херсон: Начало будущего - почему юг Украины очень надеется на Россию
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
ХерсонНовостиуниверситеткиевский режимректор
 
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