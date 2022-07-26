https://ukraina.ru/20220726/1036870962.html
В Херсоне рассказали о сотрудниках университета, которые не боятся угроз киевского режима
В Херсоне рассказали о сотрудниках университета, которые не боятся угроз киевского режима - 26.07.2022 Украина.ру
В Херсоне рассказали о сотрудниках университета, которые не боятся угроз киевского режима
Количество сотрудников Херсонского государственного университета, участвующих в восстановлении его работы, в июле существенно выросло. Об этом рассказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T13:30
2022-07-26T13:30
2022-07-26T13:30
херсон
новости
университет
киевский режим
ректор
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Она напомнила, что на первом этапе восстановления работы, с 15 июня по 1 июля, в университете работали только 143 человека.Она отметила, что многие заняли выжидательную позицию, опасаясь угроз киевского режима и намереваясь вернуться в университет через некоторое время, после того, как ситуация с будущим Херсонской области станет более понятной.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036446736.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсон, новости, университет, киевский режим, ректор
В Херсоне рассказали о сотрудниках университета, которые не боятся угроз киевского режима
Количество сотрудников Херсонского государственного университета, участвующих в восстановлении его работы, в июле существенно выросло. Об этом рассказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру