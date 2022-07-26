"Хитрый замысел": политолог рассказал, как киевский режим хочет уничтожить Россию - 26.07.2022 Украина.ру
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"Хитрый замысел": политолог рассказал, как киевский режим хочет уничтожить Россию
"Хитрый замысел": политолог рассказал, как киевский режим хочет уничтожить Россию - 26.07.2022 Украина.ру
"Хитрый замысел": политолог рассказал, как киевский режим хочет уничтожить Россию
Киевский режим хочет измотать Россию огромным количеством пленных, потому то их надо содержать и кормить, это хитрый план Украины, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-07-26T13:06
2022-07-26T13:06
резервы
украина
россия
новости
киевский режим
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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинское правительство намерено мобилизовать на военную службу до 1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны.По его словам, украинцы думают, что у России "сил не хватит их охранять, это их хитрый замысел".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20200729/1028390950.html
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резервы, украина, россия, новости, киевский режим

"Хитрый замысел": политолог рассказал, как киевский режим хочет уничтожить Россию

13:06 26.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military UkraineВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military Ukraine
Читать в
Киевский режим хочет измотать Россию огромным количеством пленных, потому то их надо содержать и кормить, это хитрый план Украины, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинское правительство намерено мобилизовать на военную службу до 1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны.
Вот резерв этот соберут и в плен поедут. Они нас измотают своими пленными, огромным количеством, которых надо будет содержать и кормить в конце концов, Россия, измотанная пленными, порвется в клочья.
Алексей Кочетков интервью
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
По его словам, украинцы думают, что у России "сил не хватит их охранять, это их хитрый замысел".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Работа за компьютером. Клавиатура - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля 2020, 20:35
Важность резерва. На что стоит обратить внимание в преддверии грядущей кибервойныБлокировка YouTube-канала «Царьград-ТВ», а также предыдущие атаки американских сервисов на российские СМИ и отдельных пользователей заставляют задуматься о том, как жить в эпоху цифровых войн
 
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