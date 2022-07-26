https://ukraina.ru/20220726/1036870368.html
"Хитрый замысел": политолог рассказал, как киевский режим хочет уничтожить Россию
"Хитрый замысел": политолог рассказал, как киевский режим хочет уничтожить Россию - 26.07.2022 Украина.ру
"Хитрый замысел": политолог рассказал, как киевский режим хочет уничтожить Россию
Киевский режим хочет измотать Россию огромным количеством пленных, потому то их надо содержать и кормить, это хитрый план Украины, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-07-26T13:06
2022-07-26T13:06
2022-07-26T13:06
резервы
украина
россия
новости
киевский режим
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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинское правительство намерено мобилизовать на военную службу до 1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны.По его словам, украинцы думают, что у России "сил не хватит их охранять, это их хитрый замысел".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20200729/1028390950.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
резервы, украина, россия, новости, киевский режим
"Хитрый замысел": политолог рассказал, как киевский режим хочет уничтожить Россию
Киевский режим хочет измотать Россию огромным количеством пленных, потому то их надо содержать и кормить, это хитрый план Украины, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру