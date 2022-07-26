https://ukraina.ru/20220726/1036866220.html
Лавров рассказал о переговорах с Украиной. Видео
Лавров рассказал о переговорах с Украиной. Видео - 26.07.2022 Украина.ру
Лавров рассказал о переговорах с Украиной. Видео
У Москвы нет каких-либо предубеждений в отношении того, чтобы возобновить переговоры с Украиной по более широкому кругу вопросов. Такое заявление сделал министр Украина.ру, 26.07.2022
2022-07-26T11:32
2022-07-26T11:32
2022-07-26T11:32
видео
лавров
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У Москвы нет каких-либо предубеждений в отношении того, чтобы возобновить переговоры с Украиной по более широкому кругу вопросов. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подробности – в видеоматериале. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, лавров, видео
Лавров рассказал о переговорах с Украиной. Видео
У Москвы нет каких-либо предубеждений в отношении того, чтобы возобновить переговоры с Украиной по более широкому кругу вопросов. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подробности – в видеоматериале.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.