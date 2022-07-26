Это страшные вещи. Военный эксперт о том, как Польша уже воюет с Россией на Украине - 26.07.2022 Украина.ру
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Это страшные вещи. Военный эксперт о том, как Польша уже воюет с Россией на Украине
Это страшные вещи. Военный эксперт о том, как Польша уже воюет с Россией на Украине - 26.07.2022 Украина.ру
Это страшные вещи. Военный эксперт о том, как Польша уже воюет с Россией на Украине
Основной костяк "Иностранного легиона" сейчас составляют не обычные наемники, а кадровые офицеры НАТО. Им предложили поехать на Украину повоевать с русскими, чтобы получить боевой опыт. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T09:05
2022-07-26T09:05
новости
россия
польша
украина
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Таким образом сейчас формируются частные военные кампании в США, Польше и Великобритании. Таким образом действует спецназ НАТО на территории Украины, отметил эксперт.Мы забываем о страшной вещи, что кадровые военные НАТО ведут боевые действия с русской армией. Третья Мировая война идет. Да, она пока носит скрытый характер, но Запад воюет с нами на территории Украины, подчеркнул специалист.И все же не исключено, что на Западе есть силы, которые пойдут с нами на мирные переговоры, чтобы не допустить третьей мировой войны, заключил собеседник издания.
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Новости
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Это страшные вещи. Военный эксперт о том, как Польша уже воюет с Россией на Украине

09:05 26.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Основной костяк "Иностранного легиона" сейчас составляют не обычные наемники, а кадровые офицеры НАТО. Им предложили поехать на Украину повоевать с русскими, чтобы получить боевой опыт. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Таким образом сейчас формируются частные военные кампании в США, Польше и Великобритании. Таким образом действует спецназ НАТО на территории Украины, отметил эксперт.
Мы забываем о страшной вещи, что кадровые военные НАТО ведут боевые действия с русской армией. Третья Мировая война идет. Да, она пока носит скрытый характер, но Запад воюет с нами на территории Украины, подчеркнул специалист.
"Это очень опасная ситуация, потому что в какой-то момент НАТО может не выдержать и открыто вмешаться в конфликт, как это делает Польша. Польские военные все чаще привлекаются к операции, все чаще звучат разговоры о вводе польских войск на Западную Украину. И самое страшное, что это признают натовские генералы, которые уходят в отставку, перестают жить по уставу и обретают здравый смысл. Они дают реальную оценку, что столкновение НАТО с Россией опасно и вероятность его очень высока. Но к сожалению, на Западе этого не понимают. Тот же Байден, который руководит ведущей ядерной державой, без подсказки не знает, что ему говорить. В такой ситуации политики могут отдать крайне опасные приказы", - указал Кнутов.
И все же не исключено, что на Западе есть силы, которые пойдут с нами на мирные переговоры, чтобы не допустить третьей мировой войны, заключил собеседник издания.
 
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