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Это страшные вещи. Военный эксперт о том, как Польша уже воюет с Россией на Украине

Это страшные вещи. Военный эксперт о том, как Польша уже воюет с Россией на Украине - 26.07.2022 Украина.ру

Это страшные вещи. Военный эксперт о том, как Польша уже воюет с Россией на Украине

Основной костяк "Иностранного легиона" сейчас составляют не обычные наемники, а кадровые офицеры НАТО. Им предложили поехать на Украину повоевать с русскими, чтобы получить боевой опыт. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-26T09:05

2022-07-26T09:05

2022-07-26T09:05

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Таким образом сейчас формируются частные военные кампании в США, Польше и Великобритании. Таким образом действует спецназ НАТО на территории Украины, отметил эксперт.Мы забываем о страшной вещи, что кадровые военные НАТО ведут боевые действия с русской армией. Третья Мировая война идет. Да, она пока носит скрытый характер, но Запад воюет с нами на территории Украины, подчеркнул специалист.И все же не исключено, что на Западе есть силы, которые пойдут с нами на мирные переговоры, чтобы не допустить третьей мировой войны, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, польша, украина