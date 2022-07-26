https://ukraina.ru/20220726/1036854132.html

Хроника событий на Украине на утро 26 июля: пожар на нефтебазе, визы для украинцев

Хроника событий на Украине на утро 26 июля: пожар на нефтебазе, визы для украинцев - 26.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 26 июля: пожар на нефтебазе, визы для украинцев

Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T09:00

2022-07-26T09:00

2022-07-26T09:56

эксклюзив

хроники

украина

россия

визы

пожар

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Крупный пожар вспыхнул на нефтебазе Донецка после обстрела ВСУ. NYT сообщила о многочисленных проблемах ВСУ с новобранцами. Россия оценила возможность введения виз для украинцевНефтебаза в Буденновском районе Донецка загорелась в результате обстрела со стороны украинских военных.Ночью в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле Буденновского района Донецка из орудий натовского калибра 155 миллиметров. Ведомство отмечало, что вооруженные формирования выпустили три снаряда со стороны поселка Красногоровка в Покровском районе Донецкой области.Огонь от пожара было видно в нескольких районах города, горели цистерны с горюче-смазочными материалами.На месте работает МЧС и Народная милиция ДНР. Информации о пострадавших пока нет.Telegram-канал «Типичный Донецк» опубликовал десятки видео от очевидцев, которые снимали пожар с разных районов города. Они отмечали, что слышали шум и свист, когда наблюдали за горением.Донецкая и Луганская области Украины перешли под неполный контроль ДНР и ЛНР в 2014 году. Украинские власти посчитали эти территории временно оккупированными.В феврале Россия начала специальную операцию на Украине. Одной из ее целей был назван выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, в коих Россия и признала независимость республик.Киев ввел военное положение. Представители 141 из 193 стран в Генеральной ассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана» под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Проблемы ВСУГазете The New York Times (NYT) стало известно о многочисленных проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ), в числе которых плохой уровень подготовки новобранцев и их нежелание идти в ряды армии.Как сообщило издание, в стране активизировались юридические центры, которые помогают молодым людям на законных основаниях избежать службы.При этом украинцы в режиме реального времени делятся данными о местах расположения так называемых вербовщиков.Так, на Украине давно критикуют систему раздачи повесток в магазинах, на заправках и просто на улицах.В материале также рассказали случай с 48-летним бойцом теробороны, отправленного из-за плохого обмундирования в окопы в уличной одежде. Он сразу получил обморожение пальцев ног. На фоне растущих потерь ВСУ он признал нехватку солдат: «Нас некому заменить. Здесь слишком мало людей».Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о потерях и истощении ВСУ. Резников пояснил, что эти проблемы свидетельствуют о необходимости поставок нового оружия от партнеров Украины, в том числе бронетехники и беспилотников.Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram рассказывал, в каких условиях живут украинские военные на передовой.Он опубликовал видео, снятое корреспондентом телеканала ЧГТРК «Грозный», на котором видно казарму, в которой размещались украинские призывники и тероборона.Сырые подвалы, кровати, напоминающие тюремные нары, бойцы спали на деревянных нарах с подушками, а те, кому не хватало этих лежанок — и вовсе на металлических перекладинах, ничем не застеленных.Кадыров сравнил казарму с документальным изображение трудового лагеря в фашистской Германии и отметил, что это неудивительно, так как, с его точки зрения, Владимир Зеленский не сильно отличается от немецкого диктатора Адольфа Гитлера.Визы для украинцевРоссия пока не вводила визы для украинцев в ответ на ограничения на въезд на соседнюю страну своих гражданБезвизовый режим между Россией и Украиной действовал с 1997 года. Россияне могли находиться в соседней стране без визы максимум 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда на ее территорию. Для въезда достаточно было предъявить загранпаспорт, срок действия которого истекал после окончания поездки.В середине июня президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить безвизовый режим для российских граждан объяснив это «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» страны.Киев ввел визовый режим для россиян с 1 июля.Теперь россияне могут подать документы в визовых центрах в восьми городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Самара) или третьих странах.При этом МИД Украины подчеркивал, что наличие виз никак не гарантирует россиянам въезд в страну. Пограничники будут рассматривать каждый случай отдельно, и на границе придется обосновать цель поездки.Пограничники напомнили что для пересечения границы россияне должны показывать визу, паспорт, не иметь запрета на въезд, иметь финансовое обеспечение пребывания, а самое главное — доказать цель визита.В конце июня директор второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук сообщал, что Москва при принятии решения об ответе на действия Киева будет исходить из национальных интересов.По словам дипломата, киевские власти с 2014 года «планомерно ужесточали условия въезда россиян». Так, в 2014 году въезд на Украину ограничили для мужчин с пропиской в Крыму, в следующем году россиян стали пропускать только по загранпаспорту, а с 2018 года — требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение наличия денег. Несмотря на это, Москва «всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать», заверял Полищук.

https://ukraina.ru/20220725/1036838337.html

https://ukraina.ru/20220725/1036824898.html

https://ukraina.ru/20220725/1036816532.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, россия, визы, пожар