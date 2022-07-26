https://ukraina.ru/20220726/1036813665.html
Эксперт назвал причину немилости Зеленского в отношении Коломойского
Эксперт назвал причину немилости Зеленского в отношении Коломойского - 26.07.2022 Украина.ру
Эксперт назвал причину немилости Зеленского в отношении Коломойского
В информационном пространстве активно обсуждается сообщение о том, что Владимир Зеленский планирует лишить гражданства нескольких публичных персон, в том числе олигарха Игоря Коломойского, которого называют его покровителем. Какой логикой руководствуется Зеленский, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков
2022-07-26T05:00
2022-07-26T05:00
2022-07-26T05:00
эксперт
новости
владимир зеленский
коломойский
гражданство
алексей кочетков
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Он добавил, что новая идея украинского руководства, связанная с лишением гражданства отдельных лиц связана с банальной дележкой активов, которые можно попросту поделить.На данный момент известно о том, что Зеленский планирует лишить гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана.
https://ukraina.ru/20220722/1036748472.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт, новости, владимир зеленский, коломойский, гражданство, алексей кочетков
Эксперт назвал причину немилости Зеленского в отношении Коломойского
В информационном пространстве активно обсуждается сообщение о том, что Владимир Зеленский планирует лишить гражданства нескольких публичных персон, в том числе олигарха Игоря Коломойского, которого называют его покровителем. Какой логикой руководствуется Зеленский, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков