Эксперт назвал причину немилости Зеленского в отношении Коломойского - 26.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220726/1036813665.html
Эксперт назвал причину немилости Зеленского в отношении Коломойского
Эксперт назвал причину немилости Зеленского в отношении Коломойского - 26.07.2022 Украина.ру
Эксперт назвал причину немилости Зеленского в отношении Коломойского
В информационном пространстве активно обсуждается сообщение о том, что Владимир Зеленский планирует лишить гражданства нескольких публичных персон, в том числе олигарха Игоря Коломойского, которого называют его покровителем. Какой логикой руководствуется Зеленский, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков
2022-07-26T05:00
2022-07-26T05:00
эксперт
новости
владимир зеленский
коломойский
гражданство
алексей кочетков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103031/87/1030318710_0:0:1527:859_1920x0_80_0_0_4a8757ec4f281132543aed2135cd1ddb.jpg
Он добавил, что новая идея украинского руководства, связанная с лишением гражданства отдельных лиц связана с банальной дележкой активов, которые можно попросту поделить.На данный момент известно о том, что Зеленский планирует лишить гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана.
https://ukraina.ru/20220722/1036748472.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103031/87/1030318710_185:0:1330:859_1920x0_80_0_0_8cafd5ca2856ab219efa4584ebd31794.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксперт, новости, владимир зеленский, коломойский, гражданство, алексей кочетков

Эксперт назвал причину немилости Зеленского в отношении Коломойского

05:00 26.07.2022
 
© скриншот видео "BIHUS info"Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
© скриншот видео "BIHUS info"
Читать в
В информационном пространстве активно обсуждается сообщение о том, что Владимир Зеленский планирует лишить гражданства нескольких публичных персон, в том числе олигарха Игоря Коломойского, которого называют его покровителем. Какой логикой руководствуется Зеленский, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков

"Зная натуру Коломойского, он предавал всех и вся… это как Паниковский. Купит, продаст, потом снова купит и продаст, но уже дороже. Просто его ценность в критических условиях как помощника и опоры - она ничтожна, в данном случае, поэтому с ним так и поступают", - сказал эксперт.

Он добавил, что новая идея украинского руководства, связанная с лишением гражданства отдельных лиц связана с банальной дележкой активов, которые можно попросту поделить.
На данный момент известно о том, что Зеленский планирует лишить гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана.
Алексей Кочетков интервью
22 июля, 13:04Спецоперация
Алексей Кочетков: Хитрый план Украины- измотать Россию количеством тех, кто сдастся в плен
 
экспертНовостиВладимир ЗеленскийКоломойскийгражданствоАлексей Кочетков
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Эксперт: переговоры с Киевом могут возобновиться, но условия будут новыми
07:56"Отважные" двигаются к Славянску – СМИ
07:50Валах Его Величества: в украинских землях на страже российских интересов
07:46"Не хватает Нарнии и Лукоморья": Кадыров высмеял чешский форум свободных народов России
07:45Суздальцев: ЕС хочет бесплатный газ от РФ в качестве контрибуции за Холодную войну
07:37Ректор ХГУ Татьяна Томилина: Кто-то ждет Украину, но я знаю - Россия здесь навсегда!
07:30"Главная кладовая Европы": экономист рассказал о планах Венгрии на российский газ
07:27"Отважные" сообщили, что Украина потеряла почти все ударные дроны
07:15В Донецке загорелась нефтебаза после обстрела со стороны ВСУ натовским оружием
07:15Эксперт назвал расстояние, на которое способна простреливать Россию Украина
07:00Суздальцев: Венгрия решила стать газовым хабом за счет России
06:45Суздальцев рассказал, как Европа хочет получать российский газ бесплатно
06:30Это Европа: Рогов рассказал, что у украинских беженцев на Западе изымают детей
06:15"Боятся неразорвавшихся кассет": глава Чернобаевки о восстановлении мирной жизни в селе
06:00Носович: калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене и когда-то выстрелит
05:45Даже коньяк: в Херсоне рассказали, что вырастет и будет произведено в регионе в этом году
05:30"Прилетело прямо в центр села": глава Чернобаевки рассказал о последнем обстреле ВСУ
05:29Хроника энергетической войны. "СП-1" возобновил работу, но в ЕС сохраняют санкции
05:15Политолог: России есть чему поучиться у Ирана
05:00Эксперт назвал причину немилости Зеленского в отношении Коломойского
Лента новостейМолния