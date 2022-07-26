https://ukraina.ru/20220726/1036813665.html

Эксперт назвал причину немилости Зеленского в отношении Коломойского

Эксперт назвал причину немилости Зеленского в отношении Коломойского - 26.07.2022 Украина.ру

Эксперт назвал причину немилости Зеленского в отношении Коломойского

В информационном пространстве активно обсуждается сообщение о том, что Владимир Зеленский планирует лишить гражданства нескольких публичных персон, в том числе олигарха Игоря Коломойского, которого называют его покровителем. Какой логикой руководствуется Зеленский, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков

2022-07-26T05:00

2022-07-26T05:00

2022-07-26T05:00

эксперт

новости

владимир зеленский

коломойский

гражданство

алексей кочетков

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Он добавил, что новая идея украинского руководства, связанная с лишением гражданства отдельных лиц связана с банальной дележкой активов, которые можно попросту поделить.На данный момент известно о том, что Зеленский планирует лишить гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана.

https://ukraina.ru/20220722/1036748472.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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эксперт, новости, владимир зеленский, коломойский, гражданство, алексей кочетков