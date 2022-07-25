https://ukraina.ru/20220725/1036831089.html

Бегают с указками. Военный эксперт о том, как РФ довела до паники ВСУ в Николаеве

Бегают с указками. Военный эксперт о том, как РФ довела до паники ВСУ в Николаеве - 25.07.2022 Украина.ру

Бегают с указками. Военный эксперт о том, как РФ довела до паники ВСУ в Николаеве

Успехи российских ВКС в части уничтожения военных объектов в Николаеве связаны с тремя компонентами: воздушная разведка, агентура и космическая разведка. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-25T15:15

2022-07-25T15:15

2022-07-25T15:15

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Ранее власти Николаева сделали два резонансных заявления. Они говорят, что их ПВО не сможет справиться с ударами ВКС РФ, а также предлагают закрыть город, чтобы вычислить "предателей", которые дают наводку российской авиации.С воздушной разведкой сложнее, потому что украинская ПВО до конца не была подавлена и наши самолеты в том районе действуют осторожно, чтобы не терять технику и людей. Но остается агентура и космическая разведка, уточнил эксперт.Это свидетельствует о том, что наши удары по военной инфраструктуре, заставляют противника нервничать. Он несет потери и переходит на такие странные и не очень эффективные меры, как закрытие города для нейтрализации шпионов, добавил специалист.Понятно, что это глупость, потому что украинская контрразведка может работать и без закрытия города. Но это свидетельствует о панике, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, николаев