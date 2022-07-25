https://ukraina.ru/20220725/1036831089.html
Бегают с указками. Военный эксперт о том, как РФ довела до паники ВСУ в Николаеве
Бегают с указками. Военный эксперт о том, как РФ довела до паники ВСУ в Николаеве - 25.07.2022 Украина.ру
Бегают с указками. Военный эксперт о том, как РФ довела до паники ВСУ в Николаеве
Успехи российских ВКС в части уничтожения военных объектов в Николаеве связаны с тремя компонентами: воздушная разведка, агентура и космическая разведка. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T15:15
2022-07-25T15:15
2022-07-25T15:15
новости
россия
всу
николаев
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Ранее власти Николаева сделали два резонансных заявления. Они говорят, что их ПВО не сможет справиться с ударами ВКС РФ, а также предлагают закрыть город, чтобы вычислить "предателей", которые дают наводку российской авиации.С воздушной разведкой сложнее, потому что украинская ПВО до конца не была подавлена и наши самолеты в том районе действуют осторожно, чтобы не терять технику и людей. Но остается агентура и космическая разведка, уточнил эксперт.Это свидетельствует о том, что наши удары по военной инфраструктуре, заставляют противника нервничать. Он несет потери и переходит на такие странные и не очень эффективные меры, как закрытие города для нейтрализации шпионов, добавил специалист.Понятно, что это глупость, потому что украинская контрразведка может работать и без закрытия города. Но это свидетельствует о панике, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, николаев
Бегают с указками. Военный эксперт о том, как РФ довела до паники ВСУ в Николаеве
Успехи российских ВКС в части уничтожения военных объектов в Николаеве связаны с тремя компонентами: воздушная разведка, агентура и космическая разведка. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Ранее власти Николаева сделали два резонансных заявления. Они говорят, что их ПВО не сможет справиться с ударами ВКС РФ, а также предлагают закрыть город, чтобы вычислить "предателей", которые дают наводку российской авиации.
С воздушной разведкой сложнее, потому что украинская ПВО до конца не была подавлена и наши самолеты в том районе действуют осторожно, чтобы не терять технику и людей. Но остается агентура и космическая разведка, уточнил эксперт.
"На мой взгляд, основной упор делается на агентуру, и такие заявления николаевских властей подтверждают мое мнение. Другое дело, что когда ситуация начинает ухудшаться, всегда начинают искать предателей. Мы помним шпиономанию на первом этапе операции, когда они искали наводчиков с лазерными указками. Тогда наши войска активно наступали и навязывали свою волю противнику. И сейчас этот поиск предателей, превратится в охоту на ведьм", - указал Сапоньков.
Это свидетельствует о том, что наши удары по военной инфраструктуре, заставляют противника нервничать. Он несет потери и переходит на такие странные и не очень эффективные меры, как закрытие города для нейтрализации шпионов, добавил специалист.
Понятно, что это глупость, потому что украинская контрразведка может работать и без закрытия города. Но это свидетельствует о панике, заключил собеседник издания.