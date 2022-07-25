https://ukraina.ru/20220725/1036816532.html

Хроника событий на Украине на утро 25 июля: контрнаступление, комбриг, угон самолёта

Хроника событий на Украине на утро 25 июля: контрнаступление, комбриг, угон самолёта - 25.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 25 июля: контрнаступление, комбриг, угон самолёта

Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T10:06

2022-07-25T10:06

2022-07-25T10:06

спецоперация

эксклюзив

хроники

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ВСУ попытались контратаковать под Херсоном. На Украине погиб командир 28-й бригады Виталий Гуляев. Украинская разведка пыталась угнать российский самолётО попытке контратаки под Херсоном рассказал замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах. Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть", — заявил Стремоусов.По его словам, украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы больше выпросить денег у Запада."Укрнацистов интересует только то, как бы побольше набить свои карманы. А то, что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление — все это фантазии. У националистов нет таких сил и регулярной профессиональной армии, которая могла бы каким-то образом противодействовать Вооружённым Силам Российской Федерации. Ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было", — подчеркнул замглавы военно-гражданской администрации.Ранее Стремоусов также сообщал о возросшей активности украинских диверсионных групп в регионе. По его словам, большинство диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Херсонской области были уничтожены, их пособники находятся в тюрьмах.Как уточнил чиновник, главной целью диверсантов в занятом российскими войсками регионе были покушения на представителей новых властей. Он пообещал, что после окончательной зачистки местных ДРГ, власти приступят к уничтожению разведчиков за пределами области."Мы наведём порядки с новыми группами, которые могут попасть на территорию Херсона, разберемся с теми, кто посягает на нашу мирную жизнь", — заявил Стремоусов.Ранее командир одного из националистических подразделений ВСУ Дмитрий Корчинский заявил, что в течение двух недель Украина собирается вернуть себе Херсон. При этом представители властей более осторожны в своих высказываниях. Так, в ночь на 25 июля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что пока ВС РФ сохраняют способность наступать, украинским военным нет смысла уходить в контрнаступление. Ведь в противном случае ВСУ придётся тратить силы на встречные бои."Нам нужно их истощить. Мы это делаем, осуществляя маневровую оборону на тех участках, где они пытаются наступать", - заявил Арестович.Тем временем на южном направлении Украина теряет военачальников.Гибель комбригаКомандир 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев погиб во время боевых действий, сообщил лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко."Погиб Виталий Гуляев. Это — хорошо знакомый и очень близкий мне человек. Чувствую потерю и внезапную пустоту. Последний раз встречались на юге буквально пару недель назад. Тогда мы привезли парням "гостинцы": пикапы, Старлинки, генераторы. Так, как будто это было вчера. Так, как будто и до сих пор вижу и слышу его — командира 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода", - написал Порошенко в своём Telegram-каналеПорошенко призвал власти Одессы назвать одну из улиц в честь Гуляева."Обращаюсь к одесситам, городскому председателю Одессы, горсовету. Поддержите инициативу нашей команды переименовать одну из улиц Одессы в честь полковника Гуляева. Его бригада очень многое сделала для защиты города. И сделает ещё больше", - заявил Порошенко.При этом он заявил, что 28-я омбр готовилась под командованием Гуляева к контрнаступлению."Виталий готовился к контрнаступлению. Должны продолжить его дело. Ещё больше помогать Вооруженным Силам", - призвал Порошенко.При этом, как сообщает ряд украинских СМИ, Гуляев погиб в Николаевской области. Никаких других подробностей по поводу обстоятельств гибели комбрига не сообщается.Попытка угонаФСБ сообщила о попытке украинских спецслужб угнать российский военный самолёт."Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России. Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы", - говорилось в заявлении спецслужбы.Сотрудники украинских спецслужб, задействованные в этой операции, и их пособники установлены, подчеркивает ФСБ.При этом, как сказал сотрудник ФСБ в эфире канала "Россия 24" поддерживали украинскую операцию спецслужбы западных государств, прежде всего — Великобритании.Также в операции участвовал сотрудник Bellingcat* (СМИ-иноагент — Ред.) Христо Грозев.ФСБ также опубликовала разговоры украинских разведчиков с лётчиком."Мы вам объяснили, что наша цель – это самолет. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион (долларов). Можем с вами договориться – отдельно сверху еще миллион, я вам гарантирую", - заявил украинский разведчик.Как следует из приведенных фрагментов переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах, за готовность угнать самолет ГУР заплатило бы $4 тыс. авансом, которые передавались бы курьерами. На видео показан момент передачи этих денег, задержанный курьер и изъятые доллары.На кадрах видео видно, как якобы согласившиеся на угон лётчики держат требуемые номера на фоне бомбардировщика Су-24, сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 и стратегического сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3.Украинская военная разведка планировала, что российский военный самолет будет угнан во время его боевого вылета."Ещё вопрос важный: вы сейчас боевые вылеты совершаете? Как часто? Чтобы мы понимали дальнейшее планирование. В каких направлениях работаете чаще всего? Для безопасного планирования нашего мероприятия нам, в принципе, необходим район выхода вами в точку начала его выполнения", - спрашивал сотрудник ГУР МО Украины.Украинские военные собирались имитировать перехват угоняемого российского военного самолета."Мы рассчитываем, что вы на линии фронта снизитесь на высоту 50, а то и ниже, если на пределе пойдете, вообще супер. И дальше я вам там дал рубеж набора высоты… Мы очень элементарно сможем навести наши истребители и вас перехватить. Они пристроятся и дальше поведут вас", - объяснял офицер Воздушных сил Украины по имени Олег российскому собеседнику.При этом украинская разведка обещала переправить жён военлётов в Прибалтику, Германию, Болгарию."Мы сможем сделать ей (жене летчика - Ред.) паспорт заграничный, то есть иностранный, тот, который вы хотите - одной из европейских стран либо вид на жительство этой страны. И до того момента, когда она не получит этот паспорт, мы не будем требовать от вас вылета никакого – получит паспорт, получит приличные деньги, увидит на счету деньги. Это все мы обеспечим. Если она выедет в Литву, Эстонию, Германию, Болгарию – там мы ей передадим уже местный паспорт", - отмечал сотрудник ГУР.Среди стран, предложенных для перемещения жены лётчика были Латвия, Литва или Эстония, а Австрия, Германия или Болгария предлагались как страны для проживания, в т.ч. и из-за наличия там обширных русских диаспор.При этом, как отмечает ФСБ, на деле жён лётчиков взяли бы в заложники.

https://ukraina.ru/20220724/1036807853.html

https://ukraina.ru/20220724/1036805510.html

https://ukraina.ru/20220724/1036802137.html

https://ukraina.ru/20220724/1036798399.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники