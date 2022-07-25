https://ukraina.ru/20220725/1036811830.html

Замглавы ВГУ Херсонской области рассказал о крахе очередной попытки контрнаступления ВСУ

Замглавы ВГУ Херсонской области рассказал о крахе очередной попытки контрнаступления ВСУ - 25.07.2022 Украина.ру

Замглавы ВГУ Херсонской области рассказал о крахе очередной попытки контрнаступления ВСУ

Украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает 25 июля РИА Новости

2022-07-25T08:15

2022-07-25T08:15

2022-07-25T08:15

херсонская область

украина

россия

всу

новости

наступление

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"На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах. Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть", — отметил Стремоусов.По его словам, украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы больше выпросить денег у Запада.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ukraina.ru/20220722/1036737385.html

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херсонская область, украина, россия, всу, новости, наступление