https://ukraina.ru/20220725/1036811682.html
Западные СМИ скрывают правду о крупных успехах РФ на Украине - Times
Западные СМИ скрывают правду о крупных успехах РФ на Украине - Times - 25.07.2022 Украина.ру
Западные СМИ скрывают правду о крупных успехах РФ на Украине - Times
Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине. Об этом на днях написал британский журналист Род Лиддл в статье газеты Times
2022-07-25T07:58
2022-07-25T07:58
2022-07-25T07:58
сми
украина
россия
новости
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По его словам, зарубежные издания пытаются преувеличить возможности противодействия Вооруженных сил Украины (ВСУ).Обозреватель заметил тенденцию: чем больше успехов у России, тем большее место в западных медиа отдается воображаемым "зверствам" военных."Такие сообщения лезут в "топ" заголовков, искажая реальную картину боев. <…> Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету", — считает обозреватель.Лиддл добавил, что взгляд Запада на конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.
https://ukraina.ru/20220623/1034215436.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сми, украина, россия, новости
Западные СМИ скрывают правду о крупных успехах РФ на Украине - Times
Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине. Об этом на днях написал британский журналист Род Лиддл в статье газеты Times
По его словам, зарубежные издания пытаются преувеличить возможности противодействия Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее", — обратил внимание Лиддл.
Обозреватель заметил тенденцию: чем больше успехов у России, тем большее место в западных медиа отдается воображаемым "зверствам" военных.
"Такие сообщения лезут в "топ" заголовков, искажая реальную картину боев. <…> Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету", — считает обозреватель.
Лиддл добавил, что взгляд Запада на конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.