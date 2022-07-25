https://ukraina.ru/20220725/1036811682.html

Западные СМИ скрывают правду о крупных успехах РФ на Украине - Times

Западные СМИ скрывают правду о крупных успехах РФ на Украине - Times - 25.07.2022 Украина.ру

Западные СМИ скрывают правду о крупных успехах РФ на Украине - Times

Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине. Об этом на днях написал британский журналист Род Лиддл в статье газеты Times

2022-07-25T07:58

2022-07-25T07:58

2022-07-25T07:58

сми

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_5810182dca8cd7ac81ae49c706b7d0b7.jpg.webp

По его словам, зарубежные издания пытаются преувеличить возможности противодействия Вооруженных сил Украины (ВСУ).Обозреватель заметил тенденцию: чем больше успехов у России, тем большее место в западных медиа отдается воображаемым "зверствам" военных."Такие сообщения лезут в "топ" заголовков, искажая реальную картину боев. <…> Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету", — считает обозреватель.Лиддл добавил, что взгляд Запада на конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.

https://ukraina.ru/20220623/1034215436.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сми, украина, россия, новости