Западные СМИ скрывают правду о крупных успехах РФ на Украине - Times - 25.07.2022 Украина.ру
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Западные СМИ скрывают правду о крупных успехах РФ на Украине - Times
Западные СМИ скрывают правду о крупных успехах РФ на Украине - Times - 25.07.2022 Украина.ру
Западные СМИ скрывают правду о крупных успехах РФ на Украине - Times
Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине. Об этом на днях написал британский журналист Род Лиддл в статье газеты Times
2022-07-25T07:58
2022-07-25T07:58
сми
украина
россия
новости
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По его словам, зарубежные издания пытаются преувеличить возможности противодействия Вооруженных сил Украины (ВСУ).Обозреватель заметил тенденцию: чем больше успехов у России, тем большее место в западных медиа отдается воображаемым "зверствам" военных."Такие сообщения лезут в "топ" заголовков, искажая реальную картину боев. &lt;…&gt; Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету", — считает обозреватель.Лиддл добавил, что взгляд Запада на конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.
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сми, украина, россия, новости

Западные СМИ скрывают правду о крупных успехах РФ на Украине - Times

07:58 25.07.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине. Об этом на днях написал британский журналист Род Лиддл в статье газеты Times
По его словам, зарубежные издания пытаются преувеличить возможности противодействия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее", — обратил внимание Лиддл.

Обозреватель заметил тенденцию: чем больше успехов у России, тем большее место в западных медиа отдается воображаемым "зверствам" военных.
"Такие сообщения лезут в "топ" заголовков, искажая реальную картину боев. <…> Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету", — считает обозреватель.
Лиддл добавил, что взгляд Запада на конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.
Иностранные журналисты за работой в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 11:53
«Независимые журналисты - это сила»: Алина Липп рассказала, как не дать западным СМИ распространять фейки про РФЧем больше независимых журналистов будет работать в зоне конфликта на Украине и на освобожденных Россией территориях, тем сложнее будет западным СМИ распространять дезинформацию, сказала немецкая журналистка Алина Липп
 
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