https://ukraina.ru/20220724/1036798399.html

Хроника событий на Украине на утро 24 июля: взрывы в Одессе, подготовка к референдуму

Хроника событий на Украине на утро 24 июля: взрывы в Одессе, подготовка к референдуму - 24.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 24 июля: взрывы в Одессе, подготовка к референдуму

Украина.ру, 24.07.2022

2022-07-24T09:51

2022-07-24T09:51

2022-07-24T09:51

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Украина обвинила Россию в обстреле порта Одессы, РФ всё отрицает. В Херсонской и Запорожской области создают избиркомы для проведения референдума о вхождении в состав РФВ ночь на 24 июля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обстреле порта Одессы. За несколько часов до этого, днём 23 июля в порту прогремели взрывы."Сегодняшний ракетный удар по Одессе – по нашему порту – циничный, оказался также ударом по политическим позициям самой же России. Если кто-то в мире раньше говорил, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности – сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений. Мы видим абсолютное единодушие мировой реакции на этот удар", - заявил Зеленский.В то же время, о единодушии мировой реакции на произошедшее в Одессе говорить не приходится. Так, США действительно осудили Россию."США решительно осуждают сегодняшний ракетный удар России по украинскому порту Одесса", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Однако генсек ООН Антониу Гуттериш занял уже более взвешенную позицию. Он осудил произошедшее в Одессе, однако его представитель Фархан Хак говорил об ударах как о том, что сообщили СМИ."Генеральный секретарь безоговорочно осуждает сегодняшние удары, нанесенные, по сообщениям, в украинском порту Одесса", - сказал Хак.Он напомнил, что 22 июля в Стамбуле Россия, Украина и Турция взяли на себя чёткие обязательства по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру, отметил он."Полное выполнение Российской Федерацией, Украиной и Турцией (договоренностей - ред.) является обязательным", - заявил Хак.А вот в Турции отметили, что уже контактировали с Россией по этому вопросу и та отрицает своё участие в произошедшем."В контактах, состоявшихся с Россией, было сказано, что они (Россия. — Прим. ред.) не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос" ,- заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.По словам Акара, тот факт, что инцидент произошел сразу после соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна, достигнутого в пятницу, вызывает у турецкой стороны беспокойство."Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договорённости", — добавил Акар.В пятницу, 22 июля, Россия и Украина подписали в Стамбуле соглашения с Турцией и ООН, снимающие ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определяющие алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю. В частности, предусматривается, что зерно будут вывозить из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного — по безопасным коридорам. Суда будут досматривать на наличие оружия, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения. Контролировать процесс будет специально созданный Совместный координационный центр.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. РФ это категорически отвергает и указывает, что Украина сама создала многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Чёрного моря.Президент РФ Владимир Путин, со своей стороны, подчёркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем.Подготовка к референдумуЧлен Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о подготовке к референдуму о вхождении в состав РФ его региона, а также Херсонской области."В Запорожской и Херсонской областях главы ВГА подписали указы о создании избирательных комиссий для проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации", - написал Рогов в своём Telegram-канале вечером 23 июля.Позже появилось официальное подтверждение этой информации."Указом главы ВГА Херсонской области от 22 июля 2022 года создается избирательная комиссия Херсонской области в составе семи членов со сроком полномочий три года и объявляется прием предложений по кандидатурам", - сообщила пресс-служба ВГА Херсонской области.В сообщении уточнялось, что формируется в том числе для проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ.В пресс-службе подчеркнули, что жители региона имеют полное право высказать свое мнение по вопросу о будущем региона."Согласно мировой практике, [Херсонская область] будет это устанавливать через проведение выборов и референдумов", - указывалось в сообщении пресс-службы.Предложения по кандидатурам в состав избиркома могут направить общественные объединения, организации и иные формы организации граждан.Ранее глава ВГА соседней - Запорожской - области Евгений Балицкий подписал указ о создании избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав России.За неделю с лишним до этого Рогов заявил, что Запорожская область навсегда потеряна для Украины."Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же, как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима. Теперь для Запорожской области главное, что она навсегда найдена Россией и станет ее неотъемлемой частью", — сказал Рогов в комментарии РИА Новости.По его словам, большинство жителей Запорожской области видят своё будущее в составе России, что подтверждается различными социологическими исследованиями."Именно поэтому мы начали подготовку к референдуму. В планах формирование избирательных комиссий. Режим Зеленского понимает, что проиграет на этом референдуме, поэтому цепляется за последнюю возможность запугать население обстрелами и терактами. Затягивать с проведением референдума мы не будем, но основа для его проведения — это, прежде всего, безопасность", — отметил Рогов.До этого в СМИ появилась информация, что референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября.

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https://ukraina.ru/20220723/1036795709.html

https://ukraina.ru/20220723/1036792910.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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