https://ukraina.ru/20220723/1036797225.html

Салливан: США не будут передавать Киеву дальнобойные ракеты для HIMARS

Салливан: США не будут передавать Киеву дальнобойные ракеты для HIMARS - 23.07.2022 Украина.ру

Салливан: США не будут передавать Киеву дальнобойные ракеты для HIMARS

Президент США Джо Байден не будет передавать киевскому режиму ракеты для РСЗО HIMARS, дальность которых составляет до 300 километров, поскольку стремится избежать третьей мировой войны. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая 22 июля на форуме по безопасности в американском городе Аспен

2022-07-23T18:51

2022-07-23T18:51

2022-07-23T18:54

спецоперация

новости

джейк салливан

джо байден

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ракеты

киевский режим

мо рф

херсонская область

стаханов

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Высокопоставленный американский чиновник указал, что ракеты ATACMS дальностью до 300 километров, и для запуска которых могут быть использованы HIMARS, входят в число вооружений, которые Байден “не готов” предоставлять Киеву.Ранее США передали Украине 12 РСЗО HIMARS и объявили в пятницу о готовящихся поставках еще четырёх установок. Поставляемые РСЗО укомплектованы реактивными снарядами дальностью до 80 км. В Минобороны РФ накануне заявили, что российские войска высокоточным оружием уничтожили четыре таких РСЗО. Также на этой неделе “Хаймарсы” были применены для обстрела Антоновского моста через Днепр в контролируемой российскими войсками Херсонской области, города Стаханов в ЛНР и других военных и гражданских целей.

https://ukraina.ru/20220723/1036789815.html

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новости, джейк салливан, джо байден, himars, ракеты, киевский режим, мо рф, херсонская область, стаханов