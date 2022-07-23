Салливан: США не будут передавать Киеву дальнобойные ракеты для HIMARS - 23.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Салливан: США не будут передавать Киеву дальнобойные ракеты для HIMARS
Салливан: США не будут передавать Киеву дальнобойные ракеты для HIMARS - 23.07.2022 Украина.ру
Салливан: США не будут передавать Киеву дальнобойные ракеты для HIMARS
Президент США Джо Байден не будет передавать киевскому режиму ракеты для РСЗО HIMARS, дальность которых составляет до 300 километров, поскольку стремится избежать третьей мировой войны. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая 22 июля на форуме по безопасности в американском городе Аспен
2022-07-23T18:51
2022-07-23T18:54
спецоперация
новости
джейк салливан
джо байден
himars
ракеты
киевский режим
мо рф
херсонская область
стаханов
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Высокопоставленный американский чиновник указал, что ракеты ATACMS дальностью до 300 километров, и для запуска которых могут быть использованы HIMARS, входят в число вооружений, которые Байден “не готов” предоставлять Киеву.Ранее США передали Украине 12 РСЗО HIMARS и объявили в пятницу о готовящихся поставках еще четырёх установок. Поставляемые РСЗО укомплектованы реактивными снарядами дальностью до 80 км. В Минобороны РФ накануне заявили, что российские войска высокоточным оружием уничтожили четыре таких РСЗО. Также на этой неделе “Хаймарсы” были применены для обстрела Антоновского моста через Днепр в контролируемой российскими войсками Херсонской области, города Стаханов в ЛНР и других военных и гражданских целей.
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новости, джейк салливан, джо байден, himars, ракеты, киевский режим, мо рф, херсонская область, стаханов

Салливан: США не будут передавать Киеву дальнобойные ракеты для HIMARS

18:51 23.07.2022 (обновлено: 18:54 23.07.2022)
 
© Фото : Андрій Єрмак / TelegramHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Фото : Андрій Єрмак / Telegram
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Президент США Джо Байден не будет передавать киевскому режиму ракеты для РСЗО HIMARS, дальность которых составляет до 300 километров, поскольку стремится избежать третьей мировой войны. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая 22 июля на форуме по безопасности в американском городе Аспен
Высокопоставленный американский чиновник указал, что ракеты ATACMS дальностью до 300 километров, и для запуска которых могут быть использованы HIMARS, входят в число вооружений, которые Байден “не готов” предоставлять Киеву.

Он считает, что, хотя ключевая цель США — делать всё необходимое для поддержки и обороны Украины, другая задача состоит в том, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы скатываемся к третьей мировой войне.

Джейк Салливан
Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности
Ранее США передали Украине 12 РСЗО HIMARS и объявили в пятницу о готовящихся поставках еще четырёх установок. Поставляемые РСЗО укомплектованы реактивными снарядами дальностью до 80 км.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
10:22Спецоперация
Стремоусов рассказал, кто нанёс удар по Антоновскому мостуОбстрелы Херсонской области из РСЗО HIMARS осуществлялись американскими специалистами. Об этом заявил 23 июля заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов
В Минобороны РФ накануне заявили, что российские войска высокоточным оружием уничтожили четыре таких РСЗО. Также на этой неделе “Хаймарсы” были применены для обстрела Антоновского моста через Днепр в контролируемой российскими войсками Херсонской области, города Стаханов в ЛНР и других военных и гражданских целей.
 
СпецоперацияНовостиДжейк СалливанДжо БайденHIMARSракетыкиевский режимМО РФХерсонская областьСтаханов
 
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Заголовок открываемого материала
19:00Над Днепром и из Днепра. Итоги 23 июля на Украине
18:51Салливан: США не будут передавать Киеву дальнобойные ракеты для HIMARS
18:21Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из Чечни
17:39Рогов рассказал, как киевский режим поджигает поля в Запорожье
17:05На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе
16:25Bloomberg сообщил о росте импорта ближневосточной нефти в Европу
16:03Хроника событий на Украине на 16:00 23 июля: потери ВСУ, исход евреев из Днепра
15:38“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского
15:24Ищенко рассказал о том, как накажут Зеленского
15:01Американское издание: США не удалось изолировать РФ на Ближнем Востоке
14:21Салливан заявил о дополнительной военной помощи киевскому режиму
13:10Рогов сообщил о мощных взрывах на позициях ВСУ на окраинах Запорожья
12:34Трасс объявила себя “мятежным кандидатом” в борьбе за высший пост Великобритании
12:16Хроника событий на Украине на 12:00 23 июля: обстрелы, польские документы, мосты и Днепр
11:59Экс-министр Польши предвидит проблемы с отоплением из-за “безрассудства” правительства
11:29Что происходит в России с детьми из освобождённых регионов. Спецрепортаж
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10:46В США сообщили о гибели двух американцев на Украине
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