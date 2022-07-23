https://ukraina.ru/20220723/1036789815.html

Стремоусов рассказал, кто нанёс удар по Антоновскому мосту

Стремоусов рассказал, кто нанёс удар по Антоновскому мосту - 23.07.2022 Украина.ру

Стремоусов рассказал, кто нанёс удар по Антоновскому мосту

Обстрелы Херсонской области из РСЗО HIMARS осуществлялись американскими специалистами. Об этом заявил 23 июля заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов

2022-07-23T10:22

2022-07-23T10:22

2022-07-23T10:22

спецоперация

новости

кирилл стремоусов

херсонская область

мост

himars

обстрел

сша

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Ранее на этой неделе войска киевского режима нанесли несколько ударов по расположенному в области Антоновскому мосту через Днепр. Мост получил повреждения и был закрыт. Второй обстрел моста не достиг своей цели, все 12 ракет HIMARS были сбиты силами ПВО.По его словам, в настоящее время идёт работа по восстановлению моста, над этим работают военные и гражданские инженеры. Также, при необходимости, через Днепр за несколько часов могут быть развёрнуты понтонные переправы.

https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html

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новости, кирилл стремоусов, херсонская область, мост, himars, обстрел, сша