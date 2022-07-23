Стремоусов рассказал, кто нанёс удар по Антоновскому мосту - 23.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Стремоусов рассказал, кто нанёс удар по Антоновскому мосту
Стремоусов рассказал, кто нанёс удар по Антоновскому мосту - 23.07.2022 Украина.ру
Стремоусов рассказал, кто нанёс удар по Антоновскому мосту
Обстрелы Херсонской области из РСЗО HIMARS осуществлялись американскими специалистами. Об этом заявил 23 июля заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов
2022-07-23T10:22
2022-07-23T10:22
спецоперация
новости
кирилл стремоусов
херсонская область
мост
himars
обстрел
сша
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1036789815.jpg?1658560923
Ранее на этой неделе войска киевского режима нанесли несколько ударов по расположенному в области Антоновскому мосту через Днепр. Мост получил повреждения и был закрыт. Второй обстрел моста не достиг своей цели, все 12 ракет HIMARS были сбиты силами ПВО.По его словам, в настоящее время идёт работа по восстановлению моста, над этим работают военные и гражданские инженеры. Также, при необходимости, через Днепр за несколько часов могут быть развёрнуты понтонные переправы.
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новости, кирилл стремоусов, херсонская область, мост, himars, обстрел, сша

Стремоусов рассказал, кто нанёс удар по Антоновскому мосту

10:22 23.07.2022
 
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Обстрелы Херсонской области из РСЗО HIMARS осуществлялись американскими специалистами. Об этом заявил 23 июля заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов
Ранее на этой неделе войска киевского режима нанесли несколько ударов по расположенному в области Антоновскому мосту через Днепр. Мост получил повреждения и был закрыт. Второй обстрел моста не достиг своей цели, все 12 ракет HIMARS были сбиты силами ПВО.
Роман Сапоньков интервью
21 июля, 15:15
Роман Сапоньков о том, как РФ в Херсоне смогла успешно отбить вторую атаку HIMARS'ов

За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину

Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области
По его словам, в настоящее время идёт работа по восстановлению моста, над этим работают военные и гражданские инженеры. Также, при необходимости, через Днепр за несколько часов могут быть развёрнуты понтонные переправы.
 
СпецоперацияНовостиКирилл СтремоусовХерсонская областьмостHIMARSобстрелСША
 
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