https://ukraina.ru/20220723/1036789815.html
Стремоусов рассказал, кто нанёс удар по Антоновскому мосту
Стремоусов рассказал, кто нанёс удар по Антоновскому мосту - 23.07.2022 Украина.ру
Стремоусов рассказал, кто нанёс удар по Антоновскому мосту
Обстрелы Херсонской области из РСЗО HIMARS осуществлялись американскими специалистами. Об этом заявил 23 июля заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов
2022-07-23T10:22
2022-07-23T10:22
2022-07-23T10:22
спецоперация
новости
кирилл стремоусов
херсонская область
мост
himars
обстрел
сша
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Ранее на этой неделе войска киевского режима нанесли несколько ударов по расположенному в области Антоновскому мосту через Днепр. Мост получил повреждения и был закрыт. Второй обстрел моста не достиг своей цели, все 12 ракет HIMARS были сбиты силами ПВО.По его словам, в настоящее время идёт работа по восстановлению моста, над этим работают военные и гражданские инженеры. Также, при необходимости, через Днепр за несколько часов могут быть развёрнуты понтонные переправы.
https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кирилл стремоусов, херсонская область, мост, himars, обстрел, сша
Стремоусов рассказал, кто нанёс удар по Антоновскому мосту
Обстрелы Херсонской области из РСЗО HIMARS осуществлялись американскими специалистами. Об этом заявил 23 июля заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов