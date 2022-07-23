https://ukraina.ru/20220723/1036787567.html

Хроника событий на Украине на утро 23 июля: деньги и самолёты, удар американцев

Хроника событий на Украине на утро 23 июля: деньги и самолёты, удар американцев - 23.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 23 июля: деньги и самолёты, удар американцев

Украина.ру, 23.07.2022

2022-07-23T09:15

2022-07-23T09:15

2022-07-23T09:15

спецоперация

хроники

эксклюзив

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США допускают поставку Украине истребителей и обещают новую финансовую помощь. За ударом по Антоновскому мосту и Каховской ГЭС стоит США, заявили власти Херсонской областиО том, что Конгресс окажет Украине дополнительную финансовую помощь, когда та исчерпает предоставленные ранее $40 млрд, заявил заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Аспеновском форуме.Салливан подчеркнул, что властям России "следует осознать тщетность надежд на то, что США и крупнейшие страны Европы потеряют интерес к конфликту на Украине и свернут ее поддержку"."Конгресс утвердил 40-миллиардный пакет для Украины, значительная часть которого до сих пор не истрачена, и мы работаем от месяца к месяцу над отправкой вооружений теми темпами, с которыми украинцы могут их освоить и выставить на поле боя с подготовленным к применению личным составом. <...> А после этого, я уверен, в конгрессе будет двухпартийная поддержка высвобождению этих (дополнительных) ресурсов, если в них возникнет необходимость", — сказал Салливан.Он также предположил, что, несмотря на ослабление внимания к происходящему на Украине со стороны общественности и СМИ в сравнении с первыми неделями конфликта, администрация США и конгресс сохраняют "глубокую и устойчивую" готовность "делать всё, что нужно, сколько это нужно"."И я считаю, что то же самое относится к основным европейским странам, несмотря на все трудности, с которыми Европа сталкивается в сфере энергетики", — сказал он.При этом одними финансами США ограничиваться не намерены. Так, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Пентагон начал предварительную оценку возможности передачи Украине современных истребителей. Об этом Кирби заявил на закрытом брифинге для СМИ.По его словам, министерство обороны США осуществляет "определённую предварительную оценку целесообразности потенциального предоставления Украине истребителей".При этом Кирби заявил, что это не произойдет быстро с учетом того, насколько сложны эти самолеты в управлении и содержании."Интегрирование и управление любого самолета, особенно усовершенствованного истребителя, является сложной вещью", – добавил Кирби.Говоря о сроках предоставления Украине современных истребителей, он подчеркнул, что речь идет только о предварительной оценке и "это не то, что произойдет в ближайшее время".Примечательно, что ещё в конце марта США категорически отбрасывали идею предоставления Украине западных истребителей. Однако позже Вашингтон изменил свой подход к проблеме.Так, 20 июля начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун в комментарии агентству Reuters заявил, что США и союзники изучают возможность обучения украинских пилотов в рамках долгосрочных усилий, чтобы потенциально помочь Украине создать обновлённые Военно-воздушные силы.Комментарии Брауна прозвучали через несколько дней после того, как американские законодатели в Палате представителей поддержали решение о выделении $100 млн на обучение украинских пилотов и техников боевых самолетов США.Браун не комментировал закон. Он также отказался говорить о сроках или о том, какие типы западных самолетов лучше всего подходят для Украины, однако подчеркнул, что предстоящая подготовка украинских летчиков – это сложный вопрос, нуждающийся в учёте военного положения и возможности Украины выводить пилотов из боевых действий для прохождения длительного обучения.Отвечая на вопрос, сколько времени может потребоваться украинскому пилоту, чтобы перейти на американские истребители, Браун отметил, что американский пилот может учиться на новом типе самолета 2-4 месяца."Переход от советской системы будет немного тяжелее", - подчеркнул он.Браун сказал, что Украина может обратиться к союзникам по НАТО, имеющим опыт перехода от авиации советских времен к западным системам.Американский ударЗа обстрелами Херсонской области американской реактивной системой залпового огня HIMARS стоят американские специалисты, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину", — заявил Стремоусов.По его словам, мост в любом случае восстановят, над этим работают военные и гражданские инженеры.Также Стремоусов отметил, что в случае необходимости через Днепр в течение нескольких часов развернут понтонные переправы.Ранее ВСУ нанесли несколько ударов по дамбе ГЭС в Новой Каховке и Антоновскому мосту. Часть пролетов моста была сильно повреждена, движение грузовиков по нему перекрыто и направлено в Новую Каховку, где берега Днепра соединены дорогой на дамбе. В ночь на 21 июля Украина снова попыталась атаковать Антоновский мост, все 12 ракет HIMARS были сбиты ПВО.Примечательно, что первый удар по Антоновскому мосту нанесли после того, как стало известно о недовольстве украинских военных тем, что этот объект до сих пор не был обстрелян."По Антоновскому мосту туда — на правый берег Днепра — много что приезжает, чтобы сопротивляться нашему наступлению, которое, возможно, когда-либо состоится на Херсонщине. Вопрос, который много кто задаёт: почему мы до сих не ударили по этому мосту? Он заминирован "ванюшками", даже если небольшая ракета туда попадёт, она вызовет детонацию. Если мы надеемся потом использовать этот мост для контрнаступления, этого не выйдет. "Ванюшки" его подорвут. Это мы его не подорвали", - заявил 15 июля командир одного из националистических подразделений в ВСУ Дмитрий Корчинский.Он заявил, что Антоновский мост сегодня якобы используется для переброски военной техники и боеприпасов группировке войск ВС РФ на провобережной Херсонщине."Эти вопросы задают себе парни, которые сейчас на фронте, командиры батальонов, рот, взводов, бригад. Почему мы до сих пор не уничтожили этот мост? Мы не можем уничтожить Крымский мост, но Антоновский мы можем достать", - заявил Корчинский.О том, что украинские военные и обыватели в тылу недоумевают по поводу отсутствия ударов по Антоновскому мосту и Каховской ГЭС говорил и другой украинский националист — Евгений Карась.

https://ukraina.ru/20220722/1036786734.html

https://ukraina.ru/20220722/1036783442.html

https://ukraina.ru/20220722/1036769690.html

https://ukraina.ru/20220722/1036762301.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив