Хроника событий на Украине на 12:00 22 июля: военторги и мошенники, потери, обстрелы - 22.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Хроника событий на Украине на 12:00 22 июля: военторги и мошенники, потери, обстрелы
Хроника событий на Украине на 12:00 22 июля: военторги и мошенники, потери, обстрелы - 22.07.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на 12:00 22 июля: военторги и мошенники, потери, обстрелы
Украина.ру, 22.07.2022
2022-07-22T12:02
2022-07-22T12:02
спецоперация
эксклюзив
хроники
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В Киеве прошли обыски в одной из наибольших сетей военторгов. Украинские военные несут потери, но продолжают обстреливать ДонбассКак сообщили пресс-службы ряда силовых ведомств — Госбюро расследований, СБУ и Киевской городской прокуратуры, подозрение в незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли во время военного положения получили учредитель и руководитель одной из столичных сетей магазинов, специализирующихся на продаже товаров военного назначения.Как сообщило издание "Украинская правда", речь идёт о военторге "ДиСи", являющемся одним из крупнейших в Киеве.По данным следствия, в апреле 2022 года руководитель и основатель сети обратились в одну из воинских частей Нацгвардии Украины в Киеве с просьбой предоставить их предприятию сертификат конечного потребителя с целью ввоза на таможенную территорию Украины военной амуниции – бронепластин и защитных шлемов для дальнейшей бесплатной передачи воинской части.Получив сертификат, предприниматели ввезли на территорию Украины из Польши груз из 1500 бронепластин и 300 баллистических шлемов.Военная амуниция была оформлена как гуманитарная помощь, что позволило избежать прохождения таможенных формальностей и уплаты таможенных платежей в государственный бюджет.Однако передавать ввезённую амуницию в Нацгвардию бесплатно бизнесмены не стали. Они потребовали заплатить им по розничной цене, заключив договоры купли-продажи.В итоге ввезённые как гуманитарную помощь бронепластины и шлемы выставили на продажу в сеть военторгов.В четверг, 21 июля, украинские силовики провели 8 санкционированных обысков по местам проживания подозреваемых, а также в магазинах и складах, принадлежащих им предприятий.В ходе следственных действий была изъята часть нереализованной военной амуниции, черновые записи и 120 тыс. незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию. Рыночная стоимость ввезенного военного снаряжения составила около 8 млн грн.(около 12,5 млн руб. - Ред.)В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения для задержанных. Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет. Также в рамках следствия проверяется причастность подозреваемых к другим незаконным действиям с гуманитарной помощью.Произошедшее в Киеве — далеко не первый случай махинаций с гуманитарной помощью и военной амуницией на Украине.Потери УкраиныДнём 22 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."Противник несет значительные потери в вооружении, поставляемом странами Запада. В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня "ХАЙМАРС" производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. Из них две пусковые установки ликвидированы в районе населённого пункта Малотарановка, ещё один "ХАЙМАРС" и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка – на восточной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики", - отметил Конашенков.Он сообщил, что в результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Чёрная сотня", развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до трёхсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники."Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Николаев. Потери противника составили до 30-ти человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше двух тысяч снарядов для РСЗО "Град", около тысячи снарядов для самоходных гаубиц "Акация", - рассказал Конашенков.Он отметил, что продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки было поражено: шесть пунктов управления, в том числе 92-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населённых пунктов Зайцево Донецкой Народной Республики, Вишневое и Успеновка Запорожской области."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30", - заявил Конашенков.Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Черевковка Донецкой Народной Республики была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Вернополье, Окнино, Балаклея, Вербовка, Слатино, Долгенькое, Червоный Оскол, Песчаное Харьковской области, Петровское и Златоустовка Донецкой Народной Республики", - рассказал представитель Минобороны России.Кроме того, перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах Топольское и Малая Камышеваха Харьковской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолётов, 144 вертолёта, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техникиОбстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 96 раз обстреляли территорию республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты120 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм, НАР 80 мм (без применения авиации), на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 и 82 мм, выпустив 660 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шестнадцати населенных пунктов республики: столица Донецк (Кировский, Ленинский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Доломитное, Зайцево, Гольмовский, Горловка (Калининский, Никитовский и Центрально-городской районы), Пантелеймоновка, Озеряновка, Новобахмутовка, Новоселовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Доля, Еленовка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Еленовке, Горловке и Ясиноватой", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.Украинские артиллеристы повредили 38 домостроений в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Ясиноватой, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Хорошее с применением РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты."Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - заявил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
https://ukraina.ru/20220722/1036762301.html
https://ukraina.ru/20220721/1036756078.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники

Хроника событий на Украине на 12:00 22 июля: военторги и мошенники, потери, обстрелы

12:02 22.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Київська міська прокуратураобыск военторг
обыск военторг - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Київська міська прокуратура
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
В Киеве прошли обыски в одной из наибольших сетей военторгов. Украинские военные несут потери, но продолжают обстреливать Донбасс
Как сообщили пресс-службы ряда силовых ведомств — Госбюро расследований, СБУ и Киевской городской прокуратуры, подозрение в незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли во время военного положения получили учредитель и руководитель одной из столичных сетей магазинов, специализирующихся на продаже товаров военного назначения.
Как сообщило издание "Украинская правда", речь идёт о военторге "ДиСи", являющемся одним из крупнейших в Киеве.
По данным следствия, в апреле 2022 года руководитель и основатель сети обратились в одну из воинских частей Нацгвардии Украины в Киеве с просьбой предоставить их предприятию сертификат конечного потребителя с целью ввоза на таможенную территорию Украины военной амуниции – бронепластин и защитных шлемов для дальнейшей бесплатной передачи воинской части.
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
09:47Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 22 июля: договор по зерну, торговля западным оружием
Получив сертификат, предприниматели ввезли на территорию Украины из Польши груз из 1500 бронепластин и 300 баллистических шлемов.
Военная амуниция была оформлена как гуманитарная помощь, что позволило избежать прохождения таможенных формальностей и уплаты таможенных платежей в государственный бюджет.
Однако передавать ввезённую амуницию в Нацгвардию бесплатно бизнесмены не стали. Они потребовали заплатить им по розничной цене, заключив договоры купли-продажи.
В итоге ввезённые как гуманитарную помощь бронепластины и шлемы выставили на продажу в сеть военторгов.
В четверг, 21 июля, украинские силовики провели 8 санкционированных обысков по местам проживания подозреваемых, а также в магазинах и складах, принадлежащих им предприятий.
В ходе следственных действий была изъята часть нереализованной военной амуниции, черновые записи и 120 тыс. незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию. Рыночная стоимость ввезенного военного снаряжения составила около 8 млн грн.(около 12,5 млн руб. - Ред.)
В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения для задержанных. Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет. Также в рамках следствия проверяется причастность подозреваемых к другим незаконным действиям с гуманитарной помощью.
Корбан Филатов - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 20:03Спецоперация
Крадущийся Корбан, притаившийся Филатов. Итоги 21 июля на Украине
Произошедшее в Киеве — далеко не первый случай махинаций с гуманитарной помощью и военной амуницией на Украине.
Потери Украины
Днём 22 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.
"Противник несет значительные потери в вооружении, поставляемом странами Запада. В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня "ХАЙМАРС" производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. Из них две пусковые установки ликвидированы в районе населённого пункта Малотарановка, ещё один "ХАЙМАРС" и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка – на восточной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики", - отметил Конашенков.
Он сообщил, что в результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Чёрная сотня", развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до трёхсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники.
"Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Николаев. Потери противника составили до 30-ти человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше двух тысяч снарядов для РСЗО "Град", около тысячи снарядов для самоходных гаубиц "Акация", - рассказал Конашенков.
Вчера, 16:20Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 21 июля: потери, сюрприз, щит "Родины-матери"
Он отметил, что продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки было поражено: шесть пунктов управления, в том числе 92-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населённых пунктов Зайцево Донецкой Народной Республики, Вишневое и Успеновка Запорожской области.
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30", - заявил Конашенков.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Черевковка Донецкой Народной Республики была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Вернополье, Окнино, Балаклея, Вербовка, Слатино, Долгенькое, Червоный Оскол, Песчаное Харьковской области, Петровское и Златоустовка Донецкой Народной Республики", - рассказал представитель Минобороны России.
Кроме того, перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах Топольское и Малая Камышеваха Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолётов, 144 вертолёта, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники
Обстрелы Донбасса
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 96 раз обстреляли территорию республики.
"На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты120 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм, НАР 80 мм (без применения авиации), на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 и 82 мм, выпустив 660 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Геннадий Корбан - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 12:05Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 21 июля: месть Корбану, западные истребители, обстрелы
Под огнём украинской артиллерии оказались районы шестнадцати населенных пунктов республики: столица Донецк (Кировский, Ленинский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Доломитное, Зайцево, Гольмовский, Горловка (Калининский, Никитовский и Центрально-городской районы), Пантелеймоновка, Озеряновка, Новобахмутовка, Новоселовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Доля, Еленовка.
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Еленовке, Горловке и Ясиноватой", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Украинские артиллеристы повредили 38 домостроений в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Ясиноватой, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Хорошее с применением РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты.
"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - заявил Филипоненко.
В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
 
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