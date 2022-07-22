Военный эксперт Баранец о том, как украинская артиллерия выводит из себя Россию и Донбасс - 22.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Баранец о том, как украинская артиллерия выводит из себя Россию и Донбасс
Военный эксперт Баранец о том, как украинская артиллерия выводит из себя Россию и Донбасс - 22.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт Баранец о том, как украинская артиллерия выводит из себя Россию и Донбасс
Кампания на Украине вскрыла для военных аналитиков очень интересный момент. По сути, на передний план сражения выходит ее величество артиллерия. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T09:53
2022-07-22T09:53
новости
россия
украина
артиллерия
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Ранее глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12. До этого представители киевского режима говорили, что им нужно 50 таких комплексов для паритета с Россией и 100 для перехода в контрнаступление.Киевский режим просит у США и НАТО больше артиллерии именно потому, что сначала на один украинский ствол приходилось 16 российских, а после того как Запад поднакачал украинскую армию артиллерией, это соотношение стало 1к10, отметил эксперт."Это все равно очень серьезное преимущество. Даже если на один украинский ствол приходится 10 российских, этот один ствол все равно доставляет российской армии серьезные неприятности", - констатировал Баранец.Вот почему министр обороны Сергей Шойгу вынес на первый план задачу подавлять те огневые позиции, с которых ведется артиллерийская и ракетная стрельба, заключил собеседник издания.
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новости, россия, украина, артиллерия

Военный эксперт Баранец о том, как украинская артиллерия выводит из себя Россию и Донбасс

09:53 22.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия обстрел пушка
ВСУ артиллерия обстрел пушка - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Кампания на Украине вскрыла для военных аналитиков очень интересный момент. По сути, на передний план сражения выходит ее величество артиллерия. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Виктор Баранец интервью
18 июля, 19:02
Виктор Баранец: Пока Россия не уничтожит артиллерию в Авдеевке, победы над ВСУ не будет
Ранее глава американского Гештаба Марк Милли сообщил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12. До этого представители киевского режима говорили, что им нужно 50 таких комплексов для паритета с Россией и 100 для перехода в контрнаступление.
Киевский режим просит у США и НАТО больше артиллерии именно потому, что сначала на один украинский ствол приходилось 16 российских, а после того как Запад поднакачал украинскую армию артиллерией, это соотношение стало 1к10, отметил эксперт.
"Это все равно очень серьезное преимущество. Даже если на один украинский ствол приходится 10 российских, этот один ствол все равно доставляет российской армии серьезные неприятности", - констатировал Баранец.
Вот почему министр обороны Сергей Шойгу вынес на первый план задачу подавлять те огневые позиции, с которых ведется артиллерийская и ракетная стрельба, заключил собеседник издания.
 
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