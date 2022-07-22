https://ukraina.ru/20220722/1036762301.html

Хроника событий на Украине на утро 22 июля: договор по зерну, торговля западным оружием

Хроника событий на Украине на утро 22 июля: договор по зерну, торговля западным оружием - 22.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 22 июля: договор по зерну, торговля западным оружием

Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T09:47

2022-07-22T09:47

2022-07-22T10:25

спецоперация

хроники

эксклюзив

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В Стамбуле готовятся подписать договор по зерну. Украину уличили в торговле оружиемУкраина согласилась снять часть своих мин в Черном море и направить грузовые суда в международные воды с капитанами своих ВМС или береговой охраны, сообщило изданиеThe New York Times со ссылкой на правительственные источники.«До сих пор одним из основных препятствий на пути к соглашению были мины, которые Украина разместила в своих портах на побережье Чёрного моря для сдерживания российских военных кораблей», — сообщило издание.По информации источников издания, украинская сторона согласилась провести разминирование «лишь частично». При этом в соответствии с достигнутой договорённостью, капитаны украинского флота или береговой охраны будут вести суда с зерном до международных вод, где управление кораблями будут принимать иностранные экипажи. Последние, в свою очередь, должны будут довести суда до Стамбула, прежде чем продолжить путь по своим маршрутам.Кроме того, согласно соглашению, в Стамбуле будет создан центр по мониторингу за данными операциями, а турецкая сторона берет на себя обязательство по проверке судов на предмет того, не перевозится ли на них оружие в порты Украины.Ранее администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила о том, что 22 июля в 16:30 в дворце Долмабахче в Стамбуле будет подписано соглашение о создании коридора для экспорта зерна с Украины. На церемонии подписания будут присутствовать президент Турции, представители России и Украины, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.В офисе Гутерриша подтвердили, что генсек ООН прервал отпуск и прибыл в Турцию. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.«Он уже приземлился», — сказал Хак.При этом, по словам Хака, в ООН не до конца уверены в том, что договор будет заключен.В то же время в МИД Украины заявили, что украинская делегация подпишет только выгодные стране решения.«Украинская делегация поддержит те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Чёрном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки», — заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.Как уверен бывший народный депутат Украины Илья Кива, Украина будет саботировать подписание соглашения по зерну.«Зеленскому и его команде невыгодно подписание в Турции договора-обязательства по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Чёрном море. Сегодня хорошо налажено воровство и контрабанда зерна баржами по Дунаю из порта Рени, которая приносит приличные барыши. Лицедей на воровстве зерна по миллиону долларов в день зарабатывает! Будут они резать курицу несущую золотые яйца…», — сообщил Кива у себя в Telegram-канале.Остаётся лишь дождаться 16:30 и церемонии подписания соглашения.Торговля оружиемЕвропейское полицейское управление сообщило о наличии признаков контрабанды оружия из Украины, сообщило издание Spiegel. Как заявил спикер Европола Яп Оп Ген Оорт, были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения.Кроме того, расследователи из стран Евросоюза обнаружили "признаки торговли тяжелым военным вооружением"."Есть риск, что оружие попадёт в руки организованных преступников или террористов", – заявил спикер Европола.Примечательно, что ещё до начала спецоперации Украина была печально известна как государство с сильно развитым теневым рынком оружия."В феврале мы прибыли в воинскую часть, у нас было порядка 60 "калашей" (АК — Ред.), нигде не стоящих на учёте. Нам говорят: "Нормальные новобранцы. А что у вас ещё есть?" "Ну, у нас есть "калаши", у нас есть ещё снайперская винтовка, то-сё" "Откуда вы такие взялись, что происходит, что за новобранцы, которым оружие выдавать не надо?"- рассказывал в ночь на 22 июля лидер С14 Евгений Карась о том, как он с его соратниками прибыл в ВСУ после начала спецоперации.При этом на Украине запрещён оборот нарезного автоматического оружия, а один из членов С14 подозревались в убийстве публициста Олеся Бузины, иными словами, за этой ультраправой организацией должны были бы следить спецслужбы.На Западе с начала спецоперации не раз поднимали вопрос о контроле над поставляемым на Украину оружием. При этом высказывались в том числе и американские конгрессмены, например, Виктория Спартц, довольно критично высказывавшаяся в том числе и по поводу главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.Поднимался вопрос о торговле оружием и в западных СМИ. Так, 12 июля издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что страны НАТО и ЕС настаивают на улучшении отслеживания вооружений, поставляемого в Украину, в ответ на опасения, что преступные группировки контрабандой вывозят его из страны на чёрный рынок Европы.На эту статью ответили министр обороны Украины Алексей Резников и главком ВСУ Валерий Залужный, заявившие, что страна находится в тяжёлом положении и ей не до торговли оружием. Залужный особо подчеркнул, что западное вооружение на Украине контролируется.Но одними заверениями на Украине решили не ограничиваться. Так, 19 июля, Верховная Рада создала временную специальную комиссию для контроля за использованием западного вооружения. Главой ВСК стал нардеп от "Голоса" Рустем Умеров. Комиссия была создана по предложению Ермака.Согласно постановлению № 7563, к заданиям комиссии входит подготовка и предоставление законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля за использованием международной материально-технической помощи, в частности, вооружения, предоставленного Западом Украине.ВСК также должна будет осуществлять сбор и анализ информации для проведения парламентских слушаний касательно случаев ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения или использования международной помощи.В состав ВСК войдут 15 народных депутатов из всех фракций и групп парламента.В то же время, в сети всё больше свидетельств торговли западным оружием. Так, 14 июля российский журналист Александр Коц у себя в Telegram-канале опубликовал очередные доказательства торговли украинцами поставленным Западом оружием. Информацию Коцу прислал один из его подписчиков."Я вам когда-то скидывал инфу про продажу "Джавелинов" в торе. Наша история продолжилась! 6 дней назад там появился первый отзыв на польском, где продавца благодарят за продажу! Но самое смешное, продавец добавил описание, в котором подробно описал, как доставляют и куда доставляют "Джавелины" – оказывается по всей Европе за 14 дней (сначала до границы с Польшей) без проблем в бочках из-под моторного масла. Сначала нужно внести депозит 4 тысячи. У него осталось всего 18 штук… Всего. Это ж сколько он продал?!" - сообщил журналисту подписчик.В подтверждение своей истории он выслал скриншоты. По его словам, поставляется оружие в Европу в бочках из-под моторного масла."Я с ним (продавцом — Ред.) списался в Telegram. Притворился бизнесменом-перекупом из Франции, на что он мне скинул фотку и уверил что они профессионалы! А в конце написал, что они даже гарантию дают, заменят бесплатно, если неработающий придёт!" - отметил подписчик.На фото изображены не только ПТРК "Джавелин", но и бочки французской нефтегазовой компании Total, являющейся четвёртой в мире по добыче нефти.Также на скриншотах продавец утверждал, что легко распознаёт, когда с ним общаются правоохранители.

https://ukraina.ru/20220721/1036756078.html

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https://ukraina.ru/20220721/1036715303.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив