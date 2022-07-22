Турция придумала, как нажиться на отказе Европы от российского газа
08:20 22.07.2022 (обновлено: 08:31 22.07.2022)
© Фото : Public Domain
© Фото : Public Domain
Турция сможет перепродавать российский газ в Евросоюз, если Брюссель запретит странам ЕС покупать голубое топливо у Москвы. Об этом 21 июля заявил эксперт Левент Йылма в колонке для YeniSafak
Он указал, что санкции, наложенные на российские банки, уже усложняют операции с оплатой газа.
"В нынешней ситуации на ум приходит следующее предложение по решению: Турция может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам", — написал Йылмаз.
По его словам, для реализации такой схемы Москва и Анкара должны заключить новый контракт, который разрешит Турции реэкспортировать закупаемое у России голубое топливо в другие страны.
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. ЕС принял уже семь пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
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