Турция придумала, как нажиться на отказе Европы от российского газа - 22.07.2022 Украина.ру
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Турция придумала, как нажиться на отказе Европы от российского газа
Турция придумала, как нажиться на отказе Европы от российского газа - 22.07.2022 Украина.ру
Турция придумала, как нажиться на отказе Европы от российского газа
Турция сможет перепродавать российский газ в Евросоюз, если Брюссель запретит странам ЕС покупать голубое топливо у Москвы. Об этом 21 июля заявил эксперт Левент Йылма в колонке для YeniSafak
2022-07-22T08:20
2022-07-22T08:31
новости
газ
турция
россия
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Он указал, что санкции, наложенные на российские банки, уже усложняют операции с оплатой газа.По его словам, для реализации такой схемы Москва и Анкара должны заключить новый контракт, который разрешит Турции реэкспортировать закупаемое у России голубое топливо в другие страны.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. ЕС принял уже семь пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
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новости, газ, турция, россия

Турция придумала, как нажиться на отказе Европы от российского газа

08:20 22.07.2022 (обновлено: 08:31 22.07.2022)
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Public Domain
Читать в
Турция сможет перепродавать российский газ в Евросоюз, если Брюссель запретит странам ЕС покупать голубое топливо у Москвы. Об этом 21 июля заявил эксперт Левент Йылма в колонке для YeniSafak
Он указал, что санкции, наложенные на российские банки, уже усложняют операции с оплатой газа.

"В нынешней ситуации на ум приходит следующее предложение по решению: Турция может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам", — написал Йылмаз.

По его словам, для реализации такой схемы Москва и Анкара должны заключить новый контракт, который разрешит Турции реэкспортировать закупаемое у России голубое топливо в другие страны.
После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. ЕС принял уже семь пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
07:49
Разумков предложил воровать российский газ Украине следует начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по ее территории. Такое мнение высказал на днях депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в колонке для "Украинской правды"
 
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