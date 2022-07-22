https://ukraina.ru/20220722/1036727108.html

Эксперт объяснил, как Россия может ответить Западу в информационной войне

Эксперт объяснил, как Россия может ответить Западу в информационной войне - 22.07.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, как Россия может ответить Западу в информационной войне

У России минимизированные возможности влияния на украинцев и на западных граждан в информационной войне, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-07-22T06:15

2022-07-22T06:15

2022-07-22T06:15

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Он рассказал, что информационная война идет вовне и внутри любой страны, это одновременно два фронта: для собственных граждан и для внешней аудитории.По его мнению, на Западе отключены все каналы российских СМИ, которые были, поэтому действовать можно только через западных журналистов и политиков, которые настроены разделяют близкие с Россией позиции, или просто критикуют собственные власти за дело.Нужно работать с людьми, нужно честно разговаривать, нужно все объяснять, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036685291.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, запад, сми, россия