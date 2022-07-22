https://ukraina.ru/20220722/1036727108.html
Эксперт объяснил, как Россия может ответить Западу в информационной войне
Эксперт объяснил, как Россия может ответить Западу в информационной войне - 22.07.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Россия может ответить Западу в информационной войне
У России минимизированные возможности влияния на украинцев и на западных граждан в информационной войне, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-07-22T06:15
2022-07-22T06:15
2022-07-22T06:15
новости
украина
запад
сми
россия
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Он рассказал, что информационная война идет вовне и внутри любой страны, это одновременно два фронта: для собственных граждан и для внешней аудитории.По его мнению, на Западе отключены все каналы российских СМИ, которые были, поэтому действовать можно только через западных журналистов и политиков, которые настроены разделяют близкие с Россией позиции, или просто критикуют собственные власти за дело.Нужно работать с людьми, нужно честно разговаривать, нужно все объяснять, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220720/1036685291.html
Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, сми, россия
Эксперт объяснил, как Россия может ответить Западу в информационной войне
У России минимизированные возможности влияния на украинцев и на западных граждан в информационной войне, сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что информационная война идет вовне и внутри любой страны, это одновременно два фронта: для собственных граждан и для внешней аудитории.
Если говорить про внешнюю аудиторию, западные страны или Украина, то у нас здесь возможности минимизированы. Понятно, что на Украине мы вообще ничего делать не можем. Мы можем через соцсети, через какие-то сайты, так как украинцы читают сайты российские, мы как-то можем подбираться к их головам, или наоборот, вести пропаганду в таком смысле, как на нас ведут.
Петр Акопов
Политолог, обозреватель РИА Новости
По его мнению, на Западе отключены все каналы российских СМИ, которые были, поэтому действовать можно только через западных журналистов и политиков, которые настроены разделяют близкие с Россией позиции, или просто критикуют собственные власти за дело.
Нужно работать с людьми, нужно честно разговаривать, нужно все объяснять, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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