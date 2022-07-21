https://ukraina.ru/20220721/1036749226.html

Лукашенко призвал Киев забыть о контролируемых РФ регионах Украины

Лукашенко призвал Киев забыть о контролируемых РФ регионах Украины - 21.07.2022 Украина.ру

Лукашенко призвал Киев забыть о контролируемых РФ регионах Украины

Украина должна сесть за стол переговоров и прекратить угрожать России, заявил в интервью Франс-пресс президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 июля

2022-07-21T17:12

2022-07-21T17:12

2022-07-21T17:12

новости

александр лукашенко

украина

переговоры

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По его мнению, окончание конфликта на Украине зависит только от киевских властей.Также белорусский лидер отметил, что Киеву придется смириться с потерей южных регионов, которые находятся под контролем России, а также ДНР и ЛНР, которые украинские власти продолжают называть своими областями.По его мнению, этот вопрос даже не стоит обсуждения.

https://ukraina.ru/20220719/1036638613.html

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новости, александр лукашенко, украина, переговоры