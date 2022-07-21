https://ukraina.ru/20220721/1036749226.html
Лукашенко призвал Киев забыть о контролируемых РФ регионах Украины
Лукашенко призвал Киев забыть о контролируемых РФ регионах Украины - 21.07.2022 Украина.ру
Лукашенко призвал Киев забыть о контролируемых РФ регионах Украины
Украина должна сесть за стол переговоров и прекратить угрожать России, заявил в интервью Франс-пресс президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 июля
2022-07-21T17:12
2022-07-21T17:12
2022-07-21T17:12
новости
александр лукашенко
украина
переговоры
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По его мнению, окончание конфликта на Украине зависит только от киевских властей.Также белорусский лидер отметил, что Киеву придется смириться с потерей южных регионов, которые находятся под контролем России, а также ДНР и ЛНР, которые украинские власти продолжают называть своими областями.По его мнению, этот вопрос даже не стоит обсуждения.
https://ukraina.ru/20220719/1036638613.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр лукашенко, украина, переговоры
Лукашенко призвал Киев забыть о контролируемых РФ регионах Украины
Украина должна сесть за стол переговоров и прекратить угрожать России, заявил в интервью Франс-пресс президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 июля