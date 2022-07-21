Лукашенко призвал Киев забыть о контролируемых РФ регионах Украины - 21.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220721/1036749226.html
Лукашенко призвал Киев забыть о контролируемых РФ регионах Украины
Лукашенко призвал Киев забыть о контролируемых РФ регионах Украины - 21.07.2022 Украина.ру
Лукашенко призвал Киев забыть о контролируемых РФ регионах Украины
Украина должна сесть за стол переговоров и прекратить угрожать России, заявил в интервью Франс-пресс президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 июля
2022-07-21T17:12
2022-07-21T17:12
новости
александр лукашенко
украина
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103202/65/1032026551_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_16f790fcb57592d3048bb2011639cb4b.jpg
По его мнению, окончание конфликта на Украине зависит только от киевских властей.Также белорусский лидер отметил, что Киеву придется смириться с потерей южных регионов, которые находятся под контролем России, а также ДНР и ЛНР, которые украинские власти продолжают называть своими областями.По его мнению, этот вопрос даже не стоит обсуждения.
https://ukraina.ru/20220719/1036638613.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103202/65/1032026551_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_3efc534a463e8580202a9873a9c54fe9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр лукашенко, украина, переговоры

Лукашенко призвал Киев забыть о контролируемых РФ регионах Украины

17:12 21.07.2022
 
© БелТА / Перейти в фотобанкП/к президента Белоруссии А. Лукашенко
П/к президента Белоруссии А. Лукашенко
© БелТА
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина должна сесть за стол переговоров и прекратить угрожать России, заявил в интервью Франс-пресс президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 июля
По его мнению, окончание конфликта на Украине зависит только от киевских властей.

Все зависит от Украины, особенность момента в том, что военные действия могут закончиться сейчас для Украины при более благоприятных условиях. Она должна сесть за стол переговоров и обязаться никогда не угрожать России.

Лукашенко
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
Также белорусский лидер отметил, что Киеву придется смириться с потерей южных регионов, которые находятся под контролем России, а также ДНР и ЛНР, которые украинские власти продолжают называть своими областями.
По его мнению, этот вопрос даже не стоит обсуждения.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
19 июля, 14:28
Слуцкий рассказал про новые условия по переговорам с УкраинойЧлен переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что условия России в переговорах с Киевом будут более жесткими, сообщает РИА Новости 19 июля
 
НовостиАлександр ЛукашенкоУкраинапереговоры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:28Игрушки, десятина, побои: стали известны подробности о белорусских наемниках на Украине
17:25Военный журналист назвал точку прорыва линии фронта
17:21"Нужно пошире": Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска
17:18Украинцы решили, что делать с гербом СССР на монументе Родина-мать
17:12Лукашенко призвал Киев забыть о контролируемых РФ регионах Украины
17:10Кнутов рассказал, получит ли Киев десятки новых HIMARS
16:59"Недетские угрозы": в ЮНИСЕФ отказали встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца"
16:51Что будет с Прибалтикой через 2 года и вернут ли США позиции гегемона - Ищенко. Видео
16:45Военный журналист ответил, как Россия может наказать США за вмешательство в спецоперацию
16:28Без освобождения каких территорий не будет завершения СВО – Кнутов
16:24Зеленский выложил срочное обращение после новостей о тяжелом ранении
16:20Хроника событий на Украине на 16:00 21 июля: потери, сюрприз, щит "Родины-матери"
16:15Пушков высказался о перспективах Приднестровья и сравнил республику с Украиной
16:12Военный журналист объяснил, как НАТО обманывает российскую ПВО на Украине
16:11"Снимем судимости": в Запорожской области поощрят отказавшихся служить в ВСУ
16:07Обрубок Украины, от кого зависит судьба Киева: что в мире говорили об Украине 21 июля
16:03Украинцы включили радио и узнали о тяжелом ранении Зеленского
15:58Евгений Федоров: Затягивать спецоперацию на Украине ни в коем случае нельзя
15:56Военный журналист: атака на мост в Херсоне – прямое столкновение ВС России и США
15:48Мастера точечных ударов: БПЛА "Ланцет" и "КУБ"
Лента новостейМолния