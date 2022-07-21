https://ukraina.ru/20220721/1036742879.html
Военный журналист объяснил, как НАТО обманывает российскую ПВО на Украине
Военный журналист объяснил, как НАТО обманывает российскую ПВО на Украине - 21.07.2022 Украина.ру
Военный журналист объяснил, как НАТО обманывает российскую ПВО на Украине
ВСУ два дня обстреливали Херсон, а именно Антоновский мост: в ночь на 20 и 21 июля. Первый раз американские HIMARS попали в цель, а второй уже нет, потому что российская сторона сделала выводы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
2022-07-21T16:12
2022-07-21T16:12
2022-07-21T16:12
новости
журналист
россия
нато
украина
противник
himars
мост
удары
обстрелы
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Пуски по Херсону HIMARS`ами осуществлялись вместе с "Ураганами" с разных направлений, на разных высотах и с разной скоростью. На первом этапе не всегда было очевидно, что в этой огромной засветке летящих целей летят именно HIMARS`ы. Грубо говоря, мы готовы к перехвату "Ураганов", мы их отбиваем, а в это время HIMARS`ы благополучно пролетают.Он уточнил, что противник РФ даже знает, когда российские расчеты выключаются на дозаправку и перезарядку, куда направлены основные районы обнаружения целей и где они стоят. Просчитав все это, НАТО руками Украины выпускает с западного направления 12 ракет "Урагана", на него срабатывает ПВО, а пока система занята, с юга летят еще 24 ракеты, а спустя 30 секунда после них - они загружают наше ПВО, потом с южного направления запускают еще 24 ракеты, а спустя 30 секунд после них - HIMARS. Последние успешно долетают, потому что ПВО РФ "ослеплено".Однако, пояснил Сапоньков, эффект неожиданности застал российскую армию врасплох только один раз, а дальше были сделаны выводы и произведены новые настройки.
https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, журналист, россия, нато, украина, противник, himars, мост, удары, обстрелы, пво
Военный журналист объяснил, как НАТО обманывает российскую ПВО на Украине
ВСУ два дня обстреливали Херсон, а именно Антоновский мост: в ночь на 20 и 21 июля. Первый раз американские HIMARS попали в цель, а второй уже нет, потому что российская сторона сделала выводы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
Пуски по Херсону HIMARS`ами осуществлялись вместе с "Ураганами" с разных направлений, на разных высотах и с разной скоростью. На первом этапе не всегда было очевидно, что в этой огромной засветке летящих целей летят именно HIMARS`ы. Грубо говоря, мы готовы к перехвату "Ураганов", мы их отбиваем, а в это время HIMARS`ы благополучно пролетают.
"Против нас воюет грамотный противник - целая натовская группировка разведки. Это и самолеты загоризонтного обнаружения (Аваксы), и спутниковая система, и различные системы разведки, о которых мы даже не знаем. Зато противник прекрасно знает все наши слабые стороны. Одно дело воевать против Украины, другое — против великолепной натовской разведки, которая в каких-то моментах даже лучше российской", - сказал журналист.
Он уточнил, что противник РФ даже знает, когда российские расчеты выключаются на дозаправку и перезарядку, куда направлены основные районы обнаружения целей и где они стоят. Просчитав все это, НАТО руками Украины выпускает с западного направления 12 ракет "Урагана", на него срабатывает ПВО, а пока система занята, с юга летят еще 24 ракеты, а спустя 30 секунда после них - они загружают наше ПВО, потом с южного направления запускают еще 24 ракеты, а спустя 30 секунд после них - HIMARS. Последние успешно долетают, потому что ПВО РФ "ослеплено".
Однако, пояснил Сапоньков, эффект неожиданности застал российскую армию врасплох только один раз, а дальше были сделаны выводы и произведены новые настройки.
"Я подтверждаю, что всю ночь действительно работало ПВО и ни одного прилета по Херсону не было. Мы перехватили эти 12 ракет, но это только HIMARS`ы. Сколько было перехвачено "Ураганов" нам пока не сообщили, но наверняка их было много", - резюмировал он.