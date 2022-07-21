Военный журналист объяснил, как НАТО обманывает российскую ПВО на Украине - 21.07.2022 Украина.ру
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Военный журналист объяснил, как НАТО обманывает российскую ПВО на Украине
Военный журналист объяснил, как НАТО обманывает российскую ПВО на Украине - 21.07.2022 Украина.ру
Военный журналист объяснил, как НАТО обманывает российскую ПВО на Украине
ВСУ два дня обстреливали Херсон, а именно Антоновский мост: в ночь на 20 и 21 июля. Первый раз американские HIMARS попали в цель, а второй уже нет, потому что российская сторона сделала выводы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
2022-07-21T16:12
2022-07-21T16:12
новости
журналист
россия
нато
украина
противник
himars
мост
удары
обстрелы
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Пуски по Херсону HIMARS`ами осуществлялись вместе с "Ураганами" с разных направлений, на разных высотах и с разной скоростью. На первом этапе не всегда было очевидно, что в этой огромной засветке летящих целей летят именно HIMARS`ы. Грубо говоря, мы готовы к перехвату "Ураганов", мы их отбиваем, а в это время HIMARS`ы благополучно пролетают.Он уточнил, что противник РФ даже знает, когда российские расчеты выключаются на дозаправку и перезарядку, куда направлены основные районы обнаружения целей и где они стоят. Просчитав все это, НАТО руками Украины выпускает с западного направления 12 ракет "Урагана", на него срабатывает ПВО, а пока система занята, с юга летят еще 24 ракеты, а спустя 30 секунда после них - они загружают наше ПВО, потом с южного направления запускают еще 24 ракеты, а спустя 30 секунд после них - HIMARS. Последние успешно долетают, потому что ПВО РФ "ослеплено".Однако, пояснил Сапоньков, эффект неожиданности застал российскую армию врасплох только один раз, а дальше были сделаны выводы и произведены новые настройки.
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новости, журналист, россия, нато, украина, противник, himars, мост, удары, обстрелы, пво

Военный журналист объяснил, как НАТО обманывает российскую ПВО на Украине

16:12 21.07.2022
 
HIMARS
HIMARS
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ВСУ два дня обстреливали Херсон, а именно Антоновский мост: в ночь на 20 и 21 июля. Первый раз американские HIMARS попали в цель, а второй уже нет, потому что российская сторона сделала выводы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков
Пуски по Херсону HIMARS`ами осуществлялись вместе с "Ураганами" с разных направлений, на разных высотах и с разной скоростью. На первом этапе не всегда было очевидно, что в этой огромной засветке летящих целей летят именно HIMARS`ы. Грубо говоря, мы готовы к перехвату "Ураганов", мы их отбиваем, а в это время HIMARS`ы благополучно пролетают.

"Против нас воюет грамотный противник - целая натовская группировка разведки. Это и самолеты загоризонтного обнаружения (Аваксы), и спутниковая система, и различные системы разведки, о которых мы даже не знаем. Зато противник прекрасно знает все наши слабые стороны. Одно дело воевать против Украины, другое — против великолепной натовской разведки, которая в каких-то моментах даже лучше российской", - сказал журналист.

Он уточнил, что противник РФ даже знает, когда российские расчеты выключаются на дозаправку и перезарядку, куда направлены основные районы обнаружения целей и где они стоят. Просчитав все это, НАТО руками Украины выпускает с западного направления 12 ракет "Урагана", на него срабатывает ПВО, а пока система занята, с юга летят еще 24 ракеты, а спустя 30 секунда после них - они загружают наше ПВО, потом с южного направления запускают еще 24 ракеты, а спустя 30 секунд после них - HIMARS. Последние успешно долетают, потому что ПВО РФ "ослеплено".
Однако, пояснил Сапоньков, эффект неожиданности застал российскую армию врасплох только один раз, а дальше были сделаны выводы и произведены новые настройки.

"Я подтверждаю, что всю ночь действительно работало ПВО и ни одного прилета по Херсону не было. Мы перехватили эти 12 ракет, но это только HIMARS`ы. Сколько было перехвачено "Ураганов" нам пока не сообщили, но наверняка их было много", - резюмировал он.

Роман Сапоньков интервью
15:15
Роман Сапоньков о том, как РФ в Херсоне смогла успешно отбить вторую атаку HIMARSов
 
НовостижурналистРоссияНАТОУкраинапротивникHIMARSмостударыобстрелыПВО
 
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