https://ukraina.ru/20220721/1036742879.html

Военный журналист объяснил, как НАТО обманывает российскую ПВО на Украине

Военный журналист объяснил, как НАТО обманывает российскую ПВО на Украине - 21.07.2022 Украина.ру

Военный журналист объяснил, как НАТО обманывает российскую ПВО на Украине

ВСУ два дня обстреливали Херсон, а именно Антоновский мост: в ночь на 20 и 21 июля. Первый раз американские HIMARS попали в цель, а второй уже нет, потому что российская сторона сделала выводы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный журналист Роман Сапоньков

2022-07-21T16:12

2022-07-21T16:12

2022-07-21T16:12

новости

журналист

россия

нато

украина

противник

himars

мост

удары

обстрелы

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Пуски по Херсону HIMARS`ами осуществлялись вместе с "Ураганами" с разных направлений, на разных высотах и с разной скоростью. На первом этапе не всегда было очевидно, что в этой огромной засветке летящих целей летят именно HIMARS`ы. Грубо говоря, мы готовы к перехвату "Ураганов", мы их отбиваем, а в это время HIMARS`ы благополучно пролетают.Он уточнил, что противник РФ даже знает, когда российские расчеты выключаются на дозаправку и перезарядку, куда направлены основные районы обнаружения целей и где они стоят. Просчитав все это, НАТО руками Украины выпускает с западного направления 12 ракет "Урагана", на него срабатывает ПВО, а пока система занята, с юга летят еще 24 ракеты, а спустя 30 секунда после них - они загружают наше ПВО, потом с южного направления запускают еще 24 ракеты, а спустя 30 секунд после них - HIMARS. Последние успешно долетают, потому что ПВО РФ "ослеплено".Однако, пояснил Сапоньков, эффект неожиданности застал российскую армию врасплох только один раз, а дальше были сделаны выводы и произведены новые настройки.

https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html

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новости, журналист, россия, нато, украина, противник, himars, мост, удары, обстрелы, пво