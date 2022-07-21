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Директор ЦРУ сделал заявление о ядерном оружии в Иране
Директор ЦРУ сделал заявление о ядерном оружии в Иране - 21.07.2022 Украина.ру
Директор ЦРУ сделал заявление о ядерном оружии в Иране
Тегеран не ведет работу над созданием ядерного оружия, сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс 21 июля в ходе Аспенского форума в Колорадо
2022-07-21T10:57
2022-07-21T10:57
2022-07-21T10:57
новости
цру
ядерное оружие
тегеран (остан)
иран
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По его мнению, после выхода из СВПД (совместного всеобъемлющего плана действий) у Тегерана появилась возможность создать ядерное оружие в кратчайшие сроки, "за недели".Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган в минувший вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам.Белый дом из этого визита Путина в Тегеран сделал вывод об изоляции России. В Кремле же подобные заявление со стороны США назвали в корне неверной оценкой.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, цру, ядерное оружие, тегеран (остан), иран
Директор ЦРУ сделал заявление о ядерном оружии в Иране
Тегеран не ведет работу над созданием ядерного оружия, сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс 21 июля в ходе Аспенского форума в Колорадо
По оценке нашей разведки, иранцы не возобновляли усилия по превращению в оружие компонентов ядерной программы, которые у них были до 2004 года, а потом приостановились.
По его мнению, после выхода из СВПД (совместного всеобъемлющего плана действий) у Тегерана появилась возможность создать ядерное оружие в кратчайшие сроки, "за недели".
Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган в минувший вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам.
Белый дом из этого визита Путина в Тегеран сделал вывод об изоляции России. В Кремле же подобные заявление со стороны США назвали в корне неверной оценкой.