https://ukraina.ru/20220721/1036722170.html

Директор ЦРУ сделал заявление о ядерном оружии в Иране

Директор ЦРУ сделал заявление о ядерном оружии в Иране - 21.07.2022 Украина.ру

Директор ЦРУ сделал заявление о ядерном оружии в Иране

Тегеран не ведет работу над созданием ядерного оружия, сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс 21 июля в ходе Аспенского форума в Колорадо

2022-07-21T10:57

2022-07-21T10:57

2022-07-21T10:57

новости

цру

ядерное оружие

тегеран (остан)

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101785/12/1017851237_0:214:2875:1831_1920x0_80_0_0_bbaf9a35d891fbe917e1ce1fefa54e27.jpg

По его мнению, после выхода из СВПД (совместного всеобъемлющего плана действий) у Тегерана появилась возможность создать ядерное оружие в кратчайшие сроки, "за недели".Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган в минувший вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам.Белый дом из этого визита Путина в Тегеран сделал вывод об изоляции России. В Кремле же подобные заявление со стороны США назвали в корне неверной оценкой.

тегеран (остан)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, цру, ядерное оружие, тегеран (остан), иран