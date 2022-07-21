Марио Драги подтвердил намерение подать в отставку
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Премьер Италии Драги подтвердил намерение подать в отставку
Марио Драги подтвердил намерение подать в отставку
Премьер Италии Драги подтвердил намерение подать в отставку
Премьер Италии Марио Драги не передумал уходить в отставку. Об этом он сообщил, выступая в Палате депутатов итальянского парламента 21 июля, передают РИА Новости.
2022-07-21T10:39
2022-07-21T10:39
новости
италия
марио драги
отставка
заявление
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Премьер Италии Марио Драги заявил, что отправляется к президенту Республики Серджо Маттарелле с тем, чтобы, как считается, подтвердить желание уйти в отставку.На прошлой неделе он подал в отставку, заявив о прекращении существования общенационального большинства после того, как одна из ведущих парламентских сил, "Движение 5 звезд" (Д5З), не приняла участия в голосовании о доверии правительству в Сенате. Президент Италии не принял отставку Драги, предложив ему проинформировать о сложившейся внутриполитической ситуации парламент.Последнее заседание нижней палаты началось с длительных аплодисментов в адрес Драги.Буквально несколькими днями ранее о сложении своих полномочий объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также в СМИ появлялась информация о том, что в скором времени аналогичный шаг собирается предпринять и канцлер Германии Олаф Шольц. Многие аналитики объясняют эти решения европейских лидеров крайне невыгодной экономической ситуацией, только ухудшившейся на фоне энергетического кризиса.
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новости, италия, марио драги, отставка, заявление, европа

Премьер Италии Драги подтвердил намерение подать в отставку

10:39 21.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСаммит G20 в Риме
Саммит G20 в Риме - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Премьер Италии Марио Драги не передумал уходить в отставку. Об этом он сообщил, выступая в Палате депутатов итальянского парламента 21 июля, передают РИА Новости.
Премьер Италии Марио Драги заявил, что отправляется к президенту Республики Серджо Маттарелле с тем, чтобы, как считается, подтвердить желание уйти в отставку.
В свете вчерашнего голосования в Сенате, прошу отложить заседание, потому что я направлюсь к президенту Италии, чтобы сообщить о своих намерениях.
Саммит G20 в Риме
Марио Драги
Премьер Италии
На прошлой неделе он подал в отставку, заявив о прекращении существования общенационального большинства после того, как одна из ведущих парламентских сил, "Движение 5 звезд" (Д5З), не приняла участия в голосовании о доверии правительству в Сенате.
Президент Италии не принял отставку Драги, предложив ему проинформировать о сложившейся внутриполитической ситуации парламент.
Последнее заседание нижней палаты началось с длительных аплодисментов в адрес Драги.
Буквально несколькими днями ранее о сложении своих полномочий объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также в СМИ появлялась информация о том, что в скором времени аналогичный шаг собирается предпринять и канцлер Германии Олаф Шольц. Многие аналитики объясняют эти решения европейских лидеров крайне невыгодной экономической ситуацией, только ухудшившейся на фоне энергетического кризиса.
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