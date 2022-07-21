https://ukraina.ru/20220721/1036717802.html

Зеленский может лишить гражданства своего "покровителя" Коломойского

Зеленский может лишить гражданства своего "покровителя"

Зеленский может лишить гражданства своего "покровителя" Коломойского

В украинских СМИ 20 июля появились публикации о том, что Владимир Зеленский скоро подпишет, а возможно уже подписал указы о лишении гражданства нескольких известных украинских политиков и бизнесменов.

2022-07-21T10:14

2022-07-21T10:14

2022-07-21T10:14

новости

владимир зеленский

игорь коломойский

гражданство

украина

указ

подписание

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В офисе президента и в партии "Слуга народа" считают, что в "немилость" Зеленского попали украинский бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович и нынешний глава территориальной обороны Днепропетровской области, бизнесмен Геннадий Корбан.Также в информационном пространстве появилась информация о том, что Зеленский уже подписал секретные указы о лишении гражданства этих людей, и помимо озвученных имен в список попал также депутат Верховной Рады Украины Игорь Васильковский.Лишение гражданства связывают с заявлением секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о 86-ти олигархах на Украине.Ранее власти страны приняли так называемый антиолигархический закон, в рамках которого будет создан реестр олигархов. Олигархом на Украине могут признать человека, отвечающего трем из четырех критериев:– участвует в политической жизни страны;– оказывает значительное влияние на средства массовой информации;– является бенефициаром монополии;– имеет активы более 1 млн прожиточных минимумов (около 2,5 млрд грн).

https://ukraina.ru/20220714/1036418127.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, игорь коломойский, гражданство, украина, указ, подписание