https://ukraina.ru/20220721/1036712943.html
Сомнительный комплимент. Найденное в Африке беспозвоночное назвали в честь Зеленского
Сомнительный комплимент. Найденное в Африке беспозвоночное назвали в честь Зеленского - 21.07.2022 Украина.ру
Сомнительный комплимент. Найденное в Африке беспозвоночное назвали в честь Зеленского
Морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали в честь Владимира Зеленского. Об этом на днях сообщил британский научный журнал Royal Society Open Science
2022-07-21T07:42
2022-07-21T07:42
2022-07-21T07:42
владимир зеленский
украина
новости
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Согласно статье, морская лилия Ausichicrinites zelenskyyi была названа в честь Зеленского "за его отвагу и храбрость". Ее останки обнаружили в Эфиопии и отправили для дальнейшего исследования в Силезский университет в Польше в 2021 году. Находку относят к Юрскому периоду (примерно 145-201 миллионов лет назад).
https://ukraina.ru/20210326/1030965402.html
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Украина.ру
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Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103424/53/1034245359_77:0:1004:695_1920x0_80_0_0_bd4b244c60798075fe60efa25848dd57.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, украина, новости
Сомнительный комплимент. Найденное в Африке беспозвоночное назвали в честь Зеленского
Морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали в честь Владимира Зеленского. Об этом на днях сообщил британский научный журнал Royal Society Open Science