Сомнительный комплимент. Найденное в Африке беспозвоночное назвали в честь Зеленского - 21.07.2022 Украина.ру
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Сомнительный комплимент. Найденное в Африке беспозвоночное назвали в честь Зеленского
Сомнительный комплимент. Найденное в Африке беспозвоночное назвали в честь Зеленского - 21.07.2022 Украина.ру
Сомнительный комплимент. Найденное в Африке беспозвоночное назвали в честь Зеленского
Морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали в честь Владимира Зеленского. Об этом на днях сообщил британский научный журнал Royal Society Open Science
2022-07-21T07:42
2022-07-21T07:42
владимир зеленский
украина
новости
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Согласно статье, морская лилия Ausichicrinites zelenskyyi была названа в честь Зеленского "за его отвагу и храбрость". Ее останки обнаружили в Эфиопии и отправили для дальнейшего исследования в Силезский университет в Польше в 2021 году. Находку относят к Юрскому периоду (примерно 145-201 миллионов лет назад).
https://ukraina.ru/20210326/1030965402.html
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владимир зеленский, украина, новости

Сомнительный комплимент. Найденное в Африке беспозвоночное назвали в честь Зеленского

07:42 21.07.2022
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
Читать в
Морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали в честь Владимира Зеленского. Об этом на днях сообщил британский научный журнал Royal Society Open Science
Согласно статье, морская лилия Ausichicrinites zelenskyyi была названа в честь Зеленского "за его отвагу и храбрость".
Ее останки обнаружили в Эфиопии и отправили для дальнейшего исследования в Силезский университет в Польше в 2021 году.
Находку относят к Юрскому периоду (примерно 145-201 миллионов лет назад).
26 марта 2021, 18:11
Зеленский назвал часть Нацгвардии в честь эрцгерцога-гомосексуалистаУчебный центр Национальной гвардии Украины в Золочеве отныне будет носить имя Василия Вышываного – это псевдоним эрцгерцога Вильгельма Франца фон Габсбург-Лотарингского. Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал 26 марта
 
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