https://ukraina.ru/20220721/1036712943.html

Сомнительный комплимент. Найденное в Африке беспозвоночное назвали в честь Зеленского

Сомнительный комплимент. Найденное в Африке беспозвоночное назвали в честь Зеленского - 21.07.2022 Украина.ру

Сомнительный комплимент. Найденное в Африке беспозвоночное назвали в честь Зеленского

Морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали в честь Владимира Зеленского. Об этом на днях сообщил британский научный журнал Royal Society Open Science

2022-07-21T07:42

2022-07-21T07:42

2022-07-21T07:42

владимир зеленский

украина

новости

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Согласно статье, морская лилия Ausichicrinites zelenskyyi была названа в честь Зеленского "за его отвагу и храбрость". Ее останки обнаружили в Эфиопии и отправили для дальнейшего исследования в Силезский университет в Польше в 2021 году. Находку относят к Юрскому периоду (примерно 145-201 миллионов лет назад).

https://ukraina.ru/20210326/1030965402.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир зеленский, украина, новости