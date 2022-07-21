"Женщина может вытащить стокилограммового мужика из боя". Как учились воевать бойцы ДНР - 21.07.2022 Украина.ру
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"Женщина может вытащить стокилограммового мужика из боя". Как учились воевать бойцы ДНР
"Женщина может вытащить стокилограммового мужика из боя". Как учились воевать бойцы ДНР - 21.07.2022 Украина.ру
"Женщина может вытащить стокилограммового мужика из боя". Как учились воевать бойцы ДНР
Бойцы Донецкой народной республики не только защищают своим дома в Донбассе, но и воюют в Херсонской области, воюют, как они считают, на своей земле и за своих... Украина.ру, 21.07.2022
2022-07-21T06:57
2022-07-21T06:57
эксклюзив
днр
херсонская область
всу
донбасс
сво
украина
ополчение
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Бойцы Донецкой народной республики не только защищают своим дома в Донбассе, но и воюют в Херсонской области, воюют, как они считают, на своей земле и за своих – таких же, как и они, людей. О чем говорят, и что думают военные на передовой, узнавал Василий Ткач.На позициях кипит работа, бойцы заняты привычным и тяжелым трудом пехотинца – окапываются. Между собой военные говорят, что разведка засекла скопления украинских войск: Киев наращивает силы и может попытаться перейти в контрнаступление.Боец с позывным «Крот» рассказал, что обстановка пока нормальная, артобстрелов не было, однако могут начать в любой момент. Улыбчивый парень из Донецка был мобилизован в феврале, повоевать ему довелось немало. О своем боевом пути рассказывает неохотно, мрачнеет, отделываясь фразой: «Не хочу вспоминать этот ужас». Это еще и защитное суеверие – лучше не ворошить прошлое, чтобы оно не вернулось. Опытные солдаты осторожны.Командиры проходят с инспекцией по обширной сети окопов, укрытий и блиндажей, объясняя, для чего предназначено то или иное укрепление: есть где укрыться в случае работы вражеской артиллерии, есть откуда вести огонь.Несмотря на то что окопы выглядят глубокими, бойцы не прекращают работу и продолжают долбить землю. Мелькают лопаты, отвалы грунта увеличиваются с каждой минутой. Никто не филонит – попотеешь сейчас, но обеспечишь безопасность себе и товарищам.В Херсонской области ребята с марта. В полку и опытные бойцы, и выпускники военных учебных заведений, и призванные резервисты, которых постоянно обучают премудростям боя.Один из таких инструкторов — Дмитрий с позывным «Злой», выпускник Донецкого военного лицея. Сам он родом из города Снежное. Учился с 2018 по 2020 год, после окончания вступил в ряды ополчения. «Когда я пришел в армию, я уже умел обращаться с автоматом, а здесь научился и работе с другим оружием. ДШК, АГС, "Утес", РПГ-30, "Шмель" - из этого всего я уже могу вести огонь», – с некоторым оттенком заслуженного превосходства говорит молодой командир. Сейчас у него в подчинении гранатометный взвод, «Злой» обучает бойцов, среди которых много мобилизованных.В них молодой, но умелый воин уверен: «Победа будет за нами!». Дмитрий традиционно желает всем жителям Донбасса и освобожденных территорий мирного неба над головой и говорит, что сделает для этого все, что от него зависит. Эти привычные слова не кажутся банальностью в устах того, кто воюет за то, чтобы эти слова стали реальностью.Команды, работающие на передовой, постоянно сменяются. Расположение части в другом месте, где к услугам бойцов душ и столовая. Когда погода хорошая, едят под открытым небом – работает полевая кухня.Есть и медсанчасть, где работает медсестра Анна из Донецка. На передовую, под огонь, девушка приехала из родного города, из-под обстрелов. До недавнего времени она работала медсестрой в городской психиатрической больнице, куда тоже постоянно прилетало – при словах об этом Анна не может сдержать слез. «Помогает надежда. Мы живем все надеждой, что это скоро все закончится, что победим. Живем надеждой и верой», – просто говорит Анна.Профессиональный медик, она много нового узнала о своей работе, после начала спецоперации, когда пошла на военную службу. Прошла соответствующие курсы, где многое совсем не так, как в мирной жизни.«Больше всего меня удивило, что женщина, оказывается, может на себе вытащить раненного стокилограммового мужика с поля боя», – рассказывает она об обретенных способностях.То, что казалось невозможным в обычной жизни, на деле вполне выполнимо, говорит Анна. Сейчас она уже сама обучает бойцов премудростям полевой медицины, учит их оказывать себе первую помощь и эвакуировать раненых.К слову, представитель пресс-службы народной милиции ДНР в Херсонской области Юрий Бухарев, который сопровождал журналистов по позициям, заранее объяснил, что донецкие бойцы ощущают себя в Причерноморье на своей земле. И по словам медсестры Анны, и у местных жителей отношение к военным как к своим.Мирные часто обращаются к людям в форме за медицинской помощью, никому из них не отказывают, как о чем-то само собой разумеющемся говорит Анна. Вообще, отношения с местным населением отличные, рассказали бойцы, никакого негатива ни от кого не было.Все на передовой думают не только о том, как победить, но и о том, что делать после победы. «Я по профессии кровельщик. Моя работа – строить, а не разрушать», – рассказал один из бойцов. После окончания боев у него точно будет много заказов.Он надеется вернуться к этой работе после победы. Действительно, восстановление разрушенного украинскими вояками – это долгая работа, но жители Донбасса работать любят и умеют, и этим гордятся. И военные из Донецка чувствуют себя в Причерноморье как у себя дома.
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Василий Ткач
Василий Ткач
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, днр, херсонская область, всу, донбасс, сво, украина, ополчение

"Женщина может вытащить стокилограммового мужика из боя". Как учились воевать бойцы ДНР

06:57 21.07.2022
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Украина.ру
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Василий Ткач
Обозреватель Ukraina.ru
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Бойцы Донецкой народной республики не только защищают своим дома в Донбассе, но и воюют в Херсонской области, воюют, как они считают, на своей земле и за своих – таких же, как и они, людей. О чем говорят, и что думают военные на передовой, узнавал Василий Ткач.
На позициях кипит работа, бойцы заняты привычным и тяжелым трудом пехотинца – окапываются. Между собой военные говорят, что разведка засекла скопления украинских войск: Киев наращивает силы и может попытаться перейти в контрнаступление.
Боец с позывным «Крот» рассказал, что обстановка пока нормальная, артобстрелов не было, однако могут начать в любой момент. Улыбчивый парень из Донецка был мобилизован в феврале, повоевать ему довелось немало. О своем боевом пути рассказывает неохотно, мрачнеет, отделываясь фразой: «Не хочу вспоминать этот ужас». Это еще и защитное суеверие – лучше не ворошить прошлое, чтобы оно не вернулось. Опытные солдаты осторожны.
Командиры проходят с инспекцией по обширной сети окопов, укрытий и блиндажей, объясняя, для чего предназначено то или иное укрепление: есть где укрыться в случае работы вражеской артиллерии, есть откуда вести огонь.
Несмотря на то что окопы выглядят глубокими, бойцы не прекращают работу и продолжают долбить землю. Мелькают лопаты, отвалы грунта увеличиваются с каждой минутой. Никто не филонит – попотеешь сейчас, но обеспечишь безопасность себе и товарищам.
В Херсонской области ребята с марта. В полку и опытные бойцы, и выпускники военных учебных заведений, и призванные резервисты, которых постоянно обучают премудростям боя.
Один из таких инструкторов — Дмитрий с позывным «Злой», выпускник Донецкого военного лицея. Сам он родом из города Снежное. Учился с 2018 по 2020 год, после окончания вступил в ряды ополчения. «Когда я пришел в армию, я уже умел обращаться с автоматом, а здесь научился и работе с другим оружием. ДШК, АГС, "Утес", РПГ-30, "Шмель" - из этого всего я уже могу вести огонь», – с некоторым оттенком заслуженного превосходства говорит молодой командир. Сейчас у него в подчинении гранатометный взвод, «Злой» обучает бойцов, среди которых много мобилизованных.
В них молодой, но умелый воин уверен: «Победа будет за нами!». Дмитрий традиционно желает всем жителям Донбасса и освобожденных территорий мирного неба над головой и говорит, что сделает для этого все, что от него зависит. Эти привычные слова не кажутся банальностью в устах того, кто воюет за то, чтобы эти слова стали реальностью.
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© Украина.ру
Команды, работающие на передовой, постоянно сменяются. Расположение части в другом месте, где к услугам бойцов душ и столовая. Когда погода хорошая, едят под открытым небом – работает полевая кухня.
Есть и медсанчасть, где работает медсестра Анна из Донецка. На передовую, под огонь, девушка приехала из родного города, из-под обстрелов. До недавнего времени она работала медсестрой в городской психиатрической больнице, куда тоже постоянно прилетало – при словах об этом Анна не может сдержать слез. «Помогает надежда. Мы живем все надеждой, что это скоро все закончится, что победим. Живем надеждой и верой», – просто говорит Анна.
Профессиональный медик, она много нового узнала о своей работе, после начала спецоперации, когда пошла на военную службу. Прошла соответствующие курсы, где многое совсем не так, как в мирной жизни.
«Больше всего меня удивило, что женщина, оказывается, может на себе вытащить раненного стокилограммового мужика с поля боя», – рассказывает она об обретенных способностях.
То, что казалось невозможным в обычной жизни, на деле вполне выполнимо, говорит Анна. Сейчас она уже сама обучает бойцов премудростям полевой медицины, учит их оказывать себе первую помощь и эвакуировать раненых.
К слову, представитель пресс-службы народной милиции ДНР в Херсонской области Юрий Бухарев, который сопровождал журналистов по позициям, заранее объяснил, что донецкие бойцы ощущают себя в Причерноморье на своей земле. И по словам медсестры Анны, и у местных жителей отношение к военным как к своим.
Мирные часто обращаются к людям в форме за медицинской помощью, никому из них не отказывают, как о чем-то само собой разумеющемся говорит Анна. Вообще, отношения с местным населением отличные, рассказали бойцы, никакого негатива ни от кого не было.
Все на передовой думают не только о том, как победить, но и о том, что делать после победы. «Я по профессии кровельщик. Моя работа – строить, а не разрушать», – рассказал один из бойцов. После окончания боев у него точно будет много заказов.
Он надеется вернуться к этой работе после победы. Действительно, восстановление разрушенного украинскими вояками – это долгая работа, но жители Донбасса работать любят и умеют, и этим гордятся. И военные из Донецка чувствуют себя в Причерноморье как у себя дома.
 
ЭксклюзивДНРХерсонская областьВСУДонбассСВОУкраинаополчение
 
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