https://ukraina.ru/20220721/1036699878.html

"Женщина может вытащить стокилограммового мужика из боя". Как учились воевать бойцы ДНР

"Женщина может вытащить стокилограммового мужика из боя". Как учились воевать бойцы ДНР - 21.07.2022 Украина.ру

"Женщина может вытащить стокилограммового мужика из боя". Как учились воевать бойцы ДНР

Бойцы Донецкой народной республики не только защищают своим дома в Донбассе, но и воюют в Херсонской области, воюют, как они считают, на своей земле и за своих... Украина.ру, 21.07.2022

2022-07-21T06:57

2022-07-21T06:57

2022-07-21T06:57

эксклюзив

днр

херсонская область

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донбасс

сво

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ополчение

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Бойцы Донецкой народной республики не только защищают своим дома в Донбассе, но и воюют в Херсонской области, воюют, как они считают, на своей земле и за своих – таких же, как и они, людей. О чем говорят, и что думают военные на передовой, узнавал Василий Ткач.На позициях кипит работа, бойцы заняты привычным и тяжелым трудом пехотинца – окапываются. Между собой военные говорят, что разведка засекла скопления украинских войск: Киев наращивает силы и может попытаться перейти в контрнаступление.Боец с позывным «Крот» рассказал, что обстановка пока нормальная, артобстрелов не было, однако могут начать в любой момент. Улыбчивый парень из Донецка был мобилизован в феврале, повоевать ему довелось немало. О своем боевом пути рассказывает неохотно, мрачнеет, отделываясь фразой: «Не хочу вспоминать этот ужас». Это еще и защитное суеверие – лучше не ворошить прошлое, чтобы оно не вернулось. Опытные солдаты осторожны.Командиры проходят с инспекцией по обширной сети окопов, укрытий и блиндажей, объясняя, для чего предназначено то или иное укрепление: есть где укрыться в случае работы вражеской артиллерии, есть откуда вести огонь.Несмотря на то что окопы выглядят глубокими, бойцы не прекращают работу и продолжают долбить землю. Мелькают лопаты, отвалы грунта увеличиваются с каждой минутой. Никто не филонит – попотеешь сейчас, но обеспечишь безопасность себе и товарищам.В Херсонской области ребята с марта. В полку и опытные бойцы, и выпускники военных учебных заведений, и призванные резервисты, которых постоянно обучают премудростям боя.Один из таких инструкторов — Дмитрий с позывным «Злой», выпускник Донецкого военного лицея. Сам он родом из города Снежное. Учился с 2018 по 2020 год, после окончания вступил в ряды ополчения. «Когда я пришел в армию, я уже умел обращаться с автоматом, а здесь научился и работе с другим оружием. ДШК, АГС, "Утес", РПГ-30, "Шмель" - из этого всего я уже могу вести огонь», – с некоторым оттенком заслуженного превосходства говорит молодой командир. Сейчас у него в подчинении гранатометный взвод, «Злой» обучает бойцов, среди которых много мобилизованных.В них молодой, но умелый воин уверен: «Победа будет за нами!». Дмитрий традиционно желает всем жителям Донбасса и освобожденных территорий мирного неба над головой и говорит, что сделает для этого все, что от него зависит. Эти привычные слова не кажутся банальностью в устах того, кто воюет за то, чтобы эти слова стали реальностью.Команды, работающие на передовой, постоянно сменяются. Расположение части в другом месте, где к услугам бойцов душ и столовая. Когда погода хорошая, едят под открытым небом – работает полевая кухня.Есть и медсанчасть, где работает медсестра Анна из Донецка. На передовую, под огонь, девушка приехала из родного города, из-под обстрелов. До недавнего времени она работала медсестрой в городской психиатрической больнице, куда тоже постоянно прилетало – при словах об этом Анна не может сдержать слез. «Помогает надежда. Мы живем все надеждой, что это скоро все закончится, что победим. Живем надеждой и верой», – просто говорит Анна.Профессиональный медик, она много нового узнала о своей работе, после начала спецоперации, когда пошла на военную службу. Прошла соответствующие курсы, где многое совсем не так, как в мирной жизни.«Больше всего меня удивило, что женщина, оказывается, может на себе вытащить раненного стокилограммового мужика с поля боя», – рассказывает она об обретенных способностях.То, что казалось невозможным в обычной жизни, на деле вполне выполнимо, говорит Анна. Сейчас она уже сама обучает бойцов премудростям полевой медицины, учит их оказывать себе первую помощь и эвакуировать раненых.К слову, представитель пресс-службы народной милиции ДНР в Херсонской области Юрий Бухарев, который сопровождал журналистов по позициям, заранее объяснил, что донецкие бойцы ощущают себя в Причерноморье на своей земле. И по словам медсестры Анны, и у местных жителей отношение к военным как к своим.Мирные часто обращаются к людям в форме за медицинской помощью, никому из них не отказывают, как о чем-то само собой разумеющемся говорит Анна. Вообще, отношения с местным населением отличные, рассказали бойцы, никакого негатива ни от кого не было.Все на передовой думают не только о том, как победить, но и о том, что делать после победы. «Я по профессии кровельщик. Моя работа – строить, а не разрушать», – рассказал один из бойцов. После окончания боев у него точно будет много заказов.Он надеется вернуться к этой работе после победы. Действительно, восстановление разрушенного украинскими вояками – это долгая работа, но жители Донбасса работать любят и умеют, и этим гордятся. И военные из Донецка чувствуют себя в Причерноморье как у себя дома.

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2022

Василий Ткач

Василий Ткач

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Ткач

эксклюзив, днр, херсонская область, всу, донбасс, сво, украина, ополчение