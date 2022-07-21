Им разрешалось все, они могли работать как мясники – Безпалько о СБУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
СБУ – это местный филиал западных спецслужб, в котором заправляют американцы и другие страны, они работают эффективно, потому что им разрешается все, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Ранее Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Украинский президент рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов.
Я считаю, что принципиально это ровным счетом ничего не исправит. Конечно, СБУ за последние восемь лет и даже больше, свой профессиональный уровень повысила. В основном за счет того, что СБУ просто взяли и переподчинили западным спецслужбам. По сути, это просто местный филиал западных спецслужб. Там заправляют американцы, заправляют другие спецслужбы.
По его словам, СБУ была как служба эффективной, потому что "им разрешалось все, они могли работать как мясники".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.