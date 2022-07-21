https://ukraina.ru/20220721/1036676286.html

Им разрешалось все, они могли работать как мясники – Безпалько о СБУ

Им разрешалось все, они могли работать как мясники – Безпалько о СБУ - 21.07.2022 Украина.ру

Им разрешалось все, они могли работать как мясники – Безпалько о СБУ

СБУ – это местный филиал западных спецслужб, в котором заправляют американцы и другие страны, они работают эффективно, потому что им разрешается все, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

2022-07-21T05:15

2022-07-21T05:15

2022-07-21T05:15

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Ранее Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Украинский президент рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов.По его словам, СБУ была как служба эффективной, потому что "им разрешалось все, они могли работать как мясники".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036654965.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сбу, украина, новости, россия, запад