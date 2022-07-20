В Запорожской и Херсонской областях задержали пособников ВСУ - 20.07.2022 Украина.ру
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В Запорожской и Херсонской областях задержали пособников ВСУ
В Запорожской и Херсонской областях задержали пособников ВСУ - 20.07.2022 Украина.ру
В Запорожской и Херсонской областях задержали пособников ВСУ
Четверых пособников ВСУ задержали в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей, сообщил 20 июля в своем Telegram-канале член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-07-20T13:58
2022-07-20T13:58
новости
украина
запорожская область
владимир рогов
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Он сообщил, что пособников ВСУ задержали военнослужащие и сотрудники Росгвардии в ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей.Ранее сообщалось, что российские силовики задержали диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области.Они планировали ударить по пунктам временной дислокации Вооруженных сил России и военно-гражданской администрации области. При них было обнаружено стрелковое оружие, зенитно-ракетные комплексы "Игла", противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы.
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новости, украина, запорожская область, владимир рогов

В Запорожской и Херсонской областях задержали пособников ВСУ

13:58 20.07.2022
 
© realtribune.ruТеррорист из батальона «Азов»
Террорист из батальона «Азов»
© realtribune.ru
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Четверых пособников ВСУ задержали в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей, сообщил 20 июля в своем Telegram-канале член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Он сообщил, что пособников ВСУ задержали военнослужащие и сотрудники Росгвардии в ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей.
При досмотре домовладений у задержанных обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и более 2,5 тысяч патронов к стрелковому оружию.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области
Ранее сообщалось, что российские силовики задержали диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области.
Они планировали ударить по пунктам временной дислокации Вооруженных сил России и военно-гражданской администрации области.
При них было обнаружено стрелковое оружие, зенитно-ракетные комплексы "Игла", противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы.
Обнаружение и подрыв схрона с оружием ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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