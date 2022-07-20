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В Запорожской и Херсонской областях задержали пособников ВСУ

В Запорожской и Херсонской областях задержали пособников ВСУ - 20.07.2022 Украина.ру

В Запорожской и Херсонской областях задержали пособников ВСУ

Четверых пособников ВСУ задержали в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей, сообщил 20 июля в своем Telegram-канале член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-07-20T13:58

2022-07-20T13:58

2022-07-20T13:58

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Он сообщил, что пособников ВСУ задержали военнослужащие и сотрудники Росгвардии в ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей.Ранее сообщалось, что российские силовики задержали диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области.Они планировали ударить по пунктам временной дислокации Вооруженных сил России и военно-гражданской администрации области. При них было обнаружено стрелковое оружие, зенитно-ракетные комплексы "Игла", противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы.

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новости, украина, запорожская область, владимир рогов