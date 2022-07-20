В Запорожской и Херсонской областях задержали пособников ВСУ
Четверых пособников ВСУ задержали в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей, сообщил 20 июля в своем Telegram-канале член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Он сообщил, что пособников ВСУ задержали военнослужащие и сотрудники Росгвардии в ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей.
При досмотре домовладений у задержанных обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и более 2,5 тысяч патронов к стрелковому оружию.
Ранее сообщалось, что российские силовики задержали диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области.
Они планировали ударить по пунктам временной дислокации Вооруженных сил России и военно-гражданской администрации области.
При них было обнаружено стрелковое оружие, зенитно-ракетные комплексы "Игла", противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы.
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