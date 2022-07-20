https://ukraina.ru/20220720/1036634339.html

Рожин рассказал, почему боевики ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против РФ

Рожин рассказал, почему боевики ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против РФ - 20.07.2022 Украина.ру

Рожин рассказал, почему боевики ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против РФ

Побывав на фронте, понеся тяжелые потери многие украинские военные не хотят выполнять приказы Киева и участвовать в боевых действиях, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-07-20T07:30

2022-07-20T07:30

2022-07-20T07:30

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В Минобороны РФ ранее сообщили, что более 200 боевиков 226-го формирования украинского батальона "Кракен" не стали выполнять приказ командования по переходу в район Краматорска. По этой причине началась перестрелка, в ходе которой были убиты шесть военнослужащих.В российском ведомстве подчеркнули, что сейчас в рядах украинских войск наблюдается рост конфликтов с применением оружия.Он рассказал, что такие же конфликты происходили с другими украинскими частями — с территориальной обороной или с резервистами, которые отказываются выдвигаться на позиции.Пробыв неделю под огнем, солдаты ВСУ требуют артиллерийской поддержки, ротации и отправить их в место постоянной дислокации куда-нибудь за Западную Украину, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220713/1036306706.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, украина, россия, боевые действия