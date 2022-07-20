https://ukraina.ru/20220720/1036634339.html
Рожин рассказал, почему боевики ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против РФ
Рожин рассказал, почему боевики ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против РФ - 20.07.2022 Украина.ру
Рожин рассказал, почему боевики ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против РФ
Побывав на фронте, понеся тяжелые потери многие украинские военные не хотят выполнять приказы Киева и участвовать в боевых действиях, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-07-20T07:30
2022-07-20T07:30
2022-07-20T07:30
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В Минобороны РФ ранее сообщили, что более 200 боевиков 226-го формирования украинского батальона "Кракен" не стали выполнять приказ командования по переходу в район Краматорска. По этой причине началась перестрелка, в ходе которой были убиты шесть военнослужащих.В российском ведомстве подчеркнули, что сейчас в рядах украинских войск наблюдается рост конфликтов с применением оружия.Он рассказал, что такие же конфликты происходили с другими украинскими частями — с территориальной обороной или с резервистами, которые отказываются выдвигаться на позиции.Пробыв неделю под огнем, солдаты ВСУ требуют артиллерийской поддержки, ротации и отправить их в место постоянной дислокации куда-нибудь за Западную Украину, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220713/1036306706.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина, россия, боевые действия
Рожин рассказал, почему боевики ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против РФ
Побывав на фронте, понеся тяжелые потери многие украинские военные не хотят выполнять приказы Киева и участвовать в боевых действиях, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
В Минобороны РФ ранее сообщили, что более 200 боевиков 226-го формирования украинского батальона "Кракен" не стали выполнять приказ командования по переходу в район Краматорска. По этой причине началась перестрелка, в ходе которой были убиты шесть военнослужащих.
В российском ведомстве подчеркнули, что сейчас в рядах украинских войск наблюдается рост конфликтов с применением оружия.
Эти формирования больше создавались для каких-то карательных действий, они использовались для зачисток, для борьбы с нелояльными. Естественно, побывав на фронте, понеся тяжелые потери, а удары наносились по расположениям украинских скоплений, батальона "Кракен"… Некоторые попали в плен, многие были убиты. Соответственно, потери вызывают определенную деморализацию личного состава, потому что это же не тик-токи снимать, какие они бравые и бешеные товарищи, бегают и рассказывают, как они сражаются за Украину.
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad
Он рассказал, что такие же конфликты происходили с другими украинскими частями — с территориальной обороной или с резервистами, которые отказываются выдвигаться на позиции.
Пробыв неделю под огнем, солдаты ВСУ требуют артиллерийской поддержки, ротации и отправить их в место постоянной дислокации куда-нибудь за Западную Украину, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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