Рожин рассказал, почему боевики ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против РФ - 20.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220720/1036634339.html
Рожин рассказал, почему боевики ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против РФ
Рожин рассказал, почему боевики ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против РФ - 20.07.2022 Украина.ру
Рожин рассказал, почему боевики ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против РФ
Побывав на фронте, понеся тяжелые потери многие украинские военные не хотят выполнять приказы Киева и участвовать в боевых действиях, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-07-20T07:30
2022-07-20T07:30
новости
всу
украина
россия
боевые действия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036440297_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e559008114906797bc7f0a90d389db64.jpg
В Минобороны РФ ранее сообщили, что более 200 боевиков 226-го формирования украинского батальона "Кракен" не стали выполнять приказ командования по переходу в район Краматорска. По этой причине началась перестрелка, в ходе которой были убиты шесть военнослужащих.В российском ведомстве подчеркнули, что сейчас в рядах украинских войск наблюдается рост конфликтов с применением оружия.Он рассказал, что такие же конфликты происходили с другими украинскими частями — с территориальной обороной или с резервистами, которые отказываются выдвигаться на позиции.Пробыв неделю под огнем, солдаты ВСУ требуют артиллерийской поддержки, ротации и отправить их в место постоянной дислокации куда-нибудь за Западную Украину, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220713/1036306706.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036440297_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_94d62c3221e7be8f099712568cdc9f51.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, украина, россия, боевые действия

Рожин рассказал, почему боевики ВСУ не хотят участвовать в боевых действиях против РФ

07:30 20.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка
ВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Побывав на фронте, понеся тяжелые потери многие украинские военные не хотят выполнять приказы Киева и участвовать в боевых действиях, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
В Минобороны РФ ранее сообщили, что более 200 боевиков 226-го формирования украинского батальона "Кракен" не стали выполнять приказ командования по переходу в район Краматорска. По этой причине началась перестрелка, в ходе которой были убиты шесть военнослужащих.
В российском ведомстве подчеркнули, что сейчас в рядах украинских войск наблюдается рост конфликтов с применением оружия.
Эти формирования больше создавались для каких-то карательных действий, они использовались для зачисток, для борьбы с нелояльными. Естественно, побывав на фронте, понеся тяжелые потери, а удары наносились по расположениям украинских скоплений, батальона "Кракен"… Некоторые попали в плен, многие были убиты. Соответственно, потери вызывают определенную деморализацию личного состава, потому что это же не тик-токи снимать, какие они бравые и бешеные товарищи, бегают и рассказывают, как они сражаются за Украину.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad
Он рассказал, что такие же конфликты происходили с другими украинскими частями — с территориальной обороной или с резервистами, которые отказываются выдвигаться на позиции.
Пробыв неделю под огнем, солдаты ВСУ требуют артиллерийской поддержки, ротации и отправить их в место постоянной дислокации куда-нибудь за Западную Украину, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Ситуация на линии разграничения между ДНР и Украиной - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 18:01
Украинский фронт: буря в перспективе
 
НовостиВСУУкраинаРоссиябоевые действия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15Литовкин рассказал, как Россия может остановить поставки на Украину западного оружия
09:13"Во всех экономических грехах": Путин ответил на обвинения в адрес России
09:05Путин оценил работу Турции в части договоренностей по вывозу украинского зерна
09:04Киевские будни: как живет столица Украины, когда в стране идет война
09:00Хроника событий на Украине на утро 19 июля: ресурсы РФ, запуск СП-2, санкции против детей
09:00"Групповые пуски по складам и подразделениям ВС РФ": Рожин рассказал про новую тактику ВСУ
08:54Путин оценил возможность запуска "Северного потока-2"
08:45Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины
08:39Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе"
08:31Митрахович: Почему Еврокомиссия не "одёрнула" Литву
08:30"Разгильдяйство личного состава": Баранец высказался о гибели крейсера "Москва"
08:21Эксперт рассказал, грозит ли Калининграду энергетический кризис
08:19Путин раскрыл, о чем договорился с президентом Ирана
08:17Лепехин о том, зачем Путин поехал в Иран и уничтожении ВСУ Черноморского флота России
08:15"ВСУ – это смертник": Рожин рассказал про стратегию Украины
08:06"Люди с высшим образованием": Путин оценил идею об ограничении закупок российской нефти
08:00Баранец объяснил, почему РФ следует закупить беспилотники у Ирана
07:57Проблема с экспортом украинского зерна слегка преувеличена – Митрахович
07:56"Чтобы не привезли оружие": Митрахович предположил, как будет вывозиться украинское зерно
07:53Путин: турбина "Северного потока" - собственность "Газпрома", и он ее получит
Лента новостейМолния