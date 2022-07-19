https://ukraina.ru/20220719/1036562608.html

Сегодня в России и мире

Что произойдет 19 июля в России, мире и на Украине: главное

Сегодня в России и мире

Какие важные политические и экономические события планируется провести сегодня? Что обсудят лидеры государств и как будут преодолевать кризисные последствия - читайте в подборке Украина.ру на 19 июля

2022-07-19T06:06

2022-07-19T06:06

2022-07-19T06:06

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РоссияМосковская биржа запустит торги фьючерсами и опционами на индекс пшеницы МирВ Иране состоится трехсторонний саммит глав государств-гарантов астанинского процесса - президентов РФ, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Тайипа Эрдогана.На площадке саммита президент РФ Владимир Путин планирует провести двусторонние встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и верховным руководителем Ирана Али Хаменеи.Заседание суда в Молдове по делу ДодонаПервое заседание кишиневского суда по иску находящегося под домашним арестом экс-президента Молдавии Игоря Додона, оспаривающего штраф в размере 9 тысяч леев (ок. 500 долларов) за ношение 9 мая георгиевской ленты.Его задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры по подозрению в незаконном обогащении и предательстве родины. Додон своей вины не признает.Заседание Совета сотрудничества ЕС – Азербайджан в Брюсселе (Бельгия)Участники обсудят дальнейшие шаги в двусторонних отношениях между сторонами, акцентируют внимание также на отраслевом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, а также Восточному партнерству и реализации экономического и инвестиционного плана.Статистическое управление ЕС обнародует данные об изменении потребительских цен в июнеРанее сообщалось, что годовая инфляция в Швейцарии по итогам июня ускорилась до 3,4%, впервые с 2008 года превысив отметку в 3%.Статистическое управление объяснило рост цен на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем подорожанием топлива, мазута и плодоовощной продукции.Визит министра финансов США Джанет Йеллен (19-20 июля) в Южную КореюГлава ведомства встретится с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в Сеуле, а также с вице-премьером, министром планирования и финансов Чху Гён Хо и с управляющим Банком Кореи Ли Чхан Ёном.Во время переговоров ожидается, что американский министр затронет тему введения потолка цен на российскую нефть. Она также продолжит работу по сплочению широкой глобальной коалиции, объединившейся против России в ответ на войну на Украине.

https://ukraina.ru/20220718/1036521561.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

анонс, россия, украина, мир, политика, экономика