https://ukraina.ru/20220719/1036562608.html
Сегодня в России и мире
Что произойдет 19 июля в России, мире и на Украине: главное
Сегодня в России и мире
Какие важные политические и экономические события планируется провести сегодня? Что обсудят лидеры государств и как будут преодолевать кризисные последствия - читайте в подборке Украина.ру на 19 июля
2022-07-19T06:06
2022-07-19T06:06
2022-07-19T06:06
анонс
россия
украина
мир
политика
экономика
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РоссияМосковская биржа запустит торги фьючерсами и опционами на индекс пшеницы МирВ Иране состоится трехсторонний саммит глав государств-гарантов астанинского процесса - президентов РФ, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Тайипа Эрдогана.На площадке саммита президент РФ Владимир Путин планирует провести двусторонние встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и верховным руководителем Ирана Али Хаменеи.Заседание суда в Молдове по делу ДодонаПервое заседание кишиневского суда по иску находящегося под домашним арестом экс-президента Молдавии Игоря Додона, оспаривающего штраф в размере 9 тысяч леев (ок. 500 долларов) за ношение 9 мая георгиевской ленты.Его задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры по подозрению в незаконном обогащении и предательстве родины. Додон своей вины не признает.Заседание Совета сотрудничества ЕС – Азербайджан в Брюсселе (Бельгия)Участники обсудят дальнейшие шаги в двусторонних отношениях между сторонами, акцентируют внимание также на отраслевом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, а также Восточному партнерству и реализации экономического и инвестиционного плана.Статистическое управление ЕС обнародует данные об изменении потребительских цен в июнеРанее сообщалось, что годовая инфляция в Швейцарии по итогам июня ускорилась до 3,4%, впервые с 2008 года превысив отметку в 3%.Статистическое управление объяснило рост цен на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем подорожанием топлива, мазута и плодоовощной продукции.Визит министра финансов США Джанет Йеллен (19-20 июля) в Южную КореюГлава ведомства встретится с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в Сеуле, а также с вице-премьером, министром планирования и финансов Чху Гён Хо и с управляющим Банком Кореи Ли Чхан Ёном.Во время переговоров ожидается, что американский министр затронет тему введения потолка цен на российскую нефть. Она также продолжит работу по сплочению широкой глобальной коалиции, объединившейся против России в ответ на войну на Украине.
https://ukraina.ru/20220718/1036521561.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
анонс, россия, украина, мир, политика, экономика
Сегодня в России и мире
Какие важные политические и экономические события планируется провести сегодня? Что обсудят лидеры государств и как будут преодолевать кризисные последствия - читайте в подборке Украина.ру на 19 июля
Россия
Московская биржа запустит торги фьючерсами и опционами на индекс пшеницы
Переход на российские товарные индексы сегодня более чем актуален. Мы рады быть первыми и предоставить рынку биржевой контракт на отечественную пшеницу, в основе расчета которого - индекс экспортных цен. Для участников аграрного рынка новый инструмент должен стать индикатором стоимости пшеницы в режиме реального времени, открыть широкие возможности по управлению ценовыми рисками и удобным способом инвестирования в российский рынок пшеницы. Контракт является расчетным, а значит отсутствует риск физической поставки товара по контракту.
Владимир Яровой
Управляющий директор по деривативам Московской биржи
Мир
В Иране состоится трехсторонний саммит глав государств-гарантов астанинского процесса - президентов РФ, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Тайипа Эрдогана.
На площадке саммита президент РФ Владимир Путин планирует провести двусторонние встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и верховным руководителем Ирана Али Хаменеи.
Заседание суда в Молдове по делу Додона
Первое заседание кишиневского суда по иску находящегося под домашним арестом экс-президента Молдавии Игоря Додона, оспаривающего штраф в размере 9 тысяч леев (ок. 500 долларов) за ношение 9 мая георгиевской ленты.
Его задержали 24 мая сотрудники антикоррупционной прокуратуры по подозрению в незаконном обогащении и предательстве родины. Додон своей вины не признает.
Заседание Совета сотрудничества ЕС – Азербайджан в Брюсселе (Бельгия)
Участники обсудят дальнейшие шаги в двусторонних отношениях между сторонами, акцентируют внимание также на отраслевом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, а также Восточному партнерству и реализации экономического и инвестиционного плана.
Статистическое управление ЕС обнародует данные об изменении потребительских цен в июне
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Швейцарии по итогам июня ускорилась до 3,4%, впервые с 2008 года превысив отметку в 3%.
Статистическое управление объяснило рост цен на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем подорожанием топлива, мазута и плодоовощной продукции.
Визит министра финансов США Джанет Йеллен (19-20 июля) в Южную Корею
Глава ведомства встретится с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем в Сеуле, а также с вице-премьером, министром планирования и финансов Чху Гён Хо и с управляющим Банком Кореи Ли Чхан Ёном.
Во время переговоров ожидается, что американский министр затронет тему введения потолка цен на российскую нефть. Она также продолжит работу по сплочению широкой глобальной коалиции, объединившейся против России в ответ на войну на Украине.