https://ukraina.ru/20220719/1036540909.html
Дубовой объяснил, почему западные снайперские винтовки не помогут украинской армии
Дубовой объяснил, почему западные снайперские винтовки не помогут украинской армии - 19.07.2022 Украина.ру
Дубовой объяснил, почему западные снайперские винтовки не помогут украинской армии
Какие бы хорошие не были у ВСУ западные снайперские винтовки, им это не поможет повлиять на ход СВО, потому что российская артиллерия и авиация точечно работает по украинских позициям, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
2022-07-19T06:15
2022-07-19T06:15
2022-07-19T06:15
всу
новости
украина
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По его словам, ВСУ используют бельгийские снайперские винтовки, но российские военные их никогда не встречали, хотя "ходит много слухов о какой-то западной супероптике, о каких-то суперусовершенствованных штучных экземплярах американских снайперских винтовок".По его мнению, российские военные тактически действуют лучше, чем ВСУ, потому что ВС РФ знают, где обойти и каким образом взять боевиков в плен.При равном моральном духе, воинских умениях, оружие обеспечивает победу только в том случае, если это "нечто экстраординарное, чему мы не может противостоять", но у ВСУ этого нет, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036537599.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, новости, украина
Дубовой объяснил, почему западные снайперские винтовки не помогут украинской армии
Какие бы хорошие не были у ВСУ западные снайперские винтовки, им это не поможет повлиять на ход СВО, потому что российская артиллерия и авиация точечно работает по украинских позициям, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
По его словам, ВСУ используют бельгийские снайперские винтовки, но российские военные их никогда не встречали, хотя "ходит много слухов о какой-то западной супероптике, о каких-то суперусовершенствованных штучных экземплярах американских снайперских винтовок".
Какие бы хорошие западные снайперские винтовки ни были у ВСУ, им это никак не поможет. Потому что когда точечно работают наша артиллерия и авиация по украинским позициям, то снайперская винтовка, которая суперски бьет на полтора километра, тут не поможет. Она хороша для локальных случаев, но на поле боя с применением артиллерии бесполезна.
Геннадий Дубовой
Боец спецгруппы «Талиба», входящей в состав полка «Ахмат-1», донецкий писатель и военкор
По его мнению, российские военные тактически действуют лучше, чем ВСУ, потому что ВС РФ знают, где обойти и каким образом взять боевиков в плен.
При равном моральном духе, воинских умениях, оружие обеспечивает победу только в том случае, если это "нечто экстраординарное, чему мы не может противостоять", но у ВСУ этого нет, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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