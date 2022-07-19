https://ukraina.ru/20220719/1036540909.html

Дубовой объяснил, почему западные снайперские винтовки не помогут украинской армии

Дубовой объяснил, почему западные снайперские винтовки не помогут украинской армии - 19.07.2022 Украина.ру

Дубовой объяснил, почему западные снайперские винтовки не помогут украинской армии

Какие бы хорошие не были у ВСУ западные снайперские винтовки, им это не поможет повлиять на ход СВО, потому что российская артиллерия и авиация точечно работает по украинских позициям, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру

2022-07-19T06:15

2022-07-19T06:15

2022-07-19T06:15

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По его словам, ВСУ используют бельгийские снайперские винтовки, но российские военные их никогда не встречали, хотя "ходит много слухов о какой-то западной супероптике, о каких-то суперусовершенствованных штучных экземплярах американских снайперских винтовок".По его мнению, российские военные тактически действуют лучше, чем ВСУ, потому что ВС РФ знают, где обойти и каким образом взять боевиков в плен.При равном моральном духе, воинских умениях, оружие обеспечивает победу только в том случае, если это "нечто экстраординарное, чему мы не может противостоять", но у ВСУ этого нет, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220718/1036537599.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, новости, украина