Дубовой объяснил, почему западные снайперские винтовки не помогут украинской армии - 19.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220719/1036540909.html
Дубовой объяснил, почему западные снайперские винтовки не помогут украинской армии
Дубовой объяснил, почему западные снайперские винтовки не помогут украинской армии - 19.07.2022 Украина.ру
Дубовой объяснил, почему западные снайперские винтовки не помогут украинской армии
Какие бы хорошие не были у ВСУ западные снайперские винтовки, им это не поможет повлиять на ход СВО, потому что российская артиллерия и авиация точечно работает по украинских позициям, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
2022-07-19T06:15
2022-07-19T06:15
всу
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103074/12/1030741282_0:6:729:416_1920x0_80_0_0_6ad22df85e7383d846bf282c1c5768fa.jpg.webp
По его словам, ВСУ используют бельгийские снайперские винтовки, но российские военные их никогда не встречали, хотя "ходит много слухов о какой-то западной супероптике, о каких-то суперусовершенствованных штучных экземплярах американских снайперских винтовок".По его мнению, российские военные тактически действуют лучше, чем ВСУ, потому что ВС РФ знают, где обойти и каким образом взять боевиков в плен.При равном моральном духе, воинских умениях, оружие обеспечивает победу только в том случае, если это "нечто экстраординарное, чему мы не может противостоять", но у ВСУ этого нет, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036537599.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103074/12/1030741282_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_f10a2e675a421c37535ee1bed988944e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
всу, новости, украина

Дубовой объяснил, почему западные снайперские винтовки не помогут украинской армии

06:15 19.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних силВСУ АТО снайпер
ВСУ АТО снайпер - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил
Читать в
Какие бы хорошие не были у ВСУ западные снайперские винтовки, им это не поможет повлиять на ход СВО, потому что российская артиллерия и авиация точечно работает по украинских позициям, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
По его словам, ВСУ используют бельгийские снайперские винтовки, но российские военные их никогда не встречали, хотя "ходит много слухов о какой-то западной супероптике, о каких-то суперусовершенствованных штучных экземплярах американских снайперских винтовок".
Какие бы хорошие западные снайперские винтовки ни были у ВСУ, им это никак не поможет. Потому что когда точечно работают наша артиллерия и авиация по украинским позициям, то снайперская винтовка, которая суперски бьет на полтора километра, тут не поможет. Она хороша для локальных случаев, но на поле боя с применением артиллерии бесполезна.
Геннадий Дубовой интервью
Геннадий Дубовой
Боец спецгруппы «Талиба», входящей в состав полка «Ахмат-1», донецкий писатель и военкор
По его мнению, российские военные тактически действуют лучше, чем ВСУ, потому что ВС РФ знают, где обойти и каким образом взять боевиков в плен.
При равном моральном духе, воинских умениях, оружие обеспечивает победу только в том случае, если это "нечто экстраординарное, чему мы не может противостоять", но у ВСУ этого нет, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Боевые трофеи: в Мариуполе показали оружие и технику ВСУ
Вчера, 12:55
Боевые трофеи: в Мариуполе показали оружие и технику ВСУ. Видео
 
ВСУНовостиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Дубовой объяснил, почему западные снайперские винтовки не помогут украинской армии
06:06Сегодня в России и мире
06:02Чем воюют в Украине. Новая система ПВО для Украины NASAMS
06:00Килинкаров: сценарий ада на Земле вполне реален
05:45Дубовой рассказал, как повлияет поставляемое Украине западное оружие на ход СВО
05:30Эксперт Рожин рассказал, что можно противопоставить ударам ВСУ по складам боеприпасов
05:15Килинкаров: украинцев, угодивших в воронку ненависти не нужно осуждать
05:00"Везде одно и то же": Дубовой рассказал, каким вооружением пользуются ВСУ
04:45"Применяются в комплексе": Рожин рассказал об опасности РСЗО HIMARS
04:30Эксперт назвал расстояние, на которое надо "отодвинуть" ВСУ для прекращения обстрелов
04:15"Тенденции к дезертирству": эксперт описал, что происходит с украинскими десантниками
04:00Рожин рассказал о действиях сторон на линии Северск-Соледар
19:50Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины
19:34Без денег США, жилья в Тбилиси и лечения в Альпах: что говорили в мире об Украине 18 июля
19:28Эксперт объяснил, почему посольство США в Киеве призывает американцев не ехать на Украину
19:09Россия присоединяет гражданскую войну
19:07Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков
19:02Виктор Баранец: Пока Россия не уничтожит артиллерию в Авдеевке, победы над ВСУ не будет
19:00Ермак получает СБУ и Офис генпрокурора. Итоги 18 июля на Украине
18:30Война XXI века — НАТО против России – Марков о конфликте на Украине
Лента новостейМолния