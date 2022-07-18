https://ukraina.ru/20220718/1036540260.html
"Это же не тик-токи снимать": Рожин рассказал, чем недовольны каратели из "Кракена"
"Это же не тик-токи снимать": Рожин рассказал, чем недовольны каратели из "Кракена" - 18.07.2022 Украина.ру
"Это же не тик-токи снимать": Рожин рассказал, чем недовольны каратели из "Кракена"
Бойцы батальона "Кракен", создававшегося для карательных действий против нелояльных киевскому режиму граждан, понесли тяжёлые потери на фронте, что вызвало их деморализацию и конфликты с властями. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-18T13:49
2022-07-18T13:49
2022-07-18T13:49
спецоперация
кракен
рожин
киевский режим
конфликт
новости
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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По словам Рожина, боевики "Кракена" предпочитают "ходить в тыловой полосе, корчить из себя небывалых вояк", а не отправляться на фронт, где они несут тяжёлые потери от артиллерийского огня российской армии.Эксперт рассказал, что части киевского режима, находящиеся на передовой, могут потерять за неделю двадцать-тридцать процентов личного состава. Боевиков "Кракена", которые считают себя обладающих неким особым статусом, такая ситуация не устраивает, что и вызывает конфликты с правительством, утверждает Рожин.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036400429.html
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кракен, рожин, киевский режим, конфликт, новости
"Это же не тик-токи снимать": Рожин рассказал, чем недовольны каратели из "Кракена"
Бойцы батальона "Кракен", создававшегося для карательных действий против нелояльных киевскому режиму граждан, понесли тяжёлые потери на фронте, что вызвало их деморализацию и конфликты с властями. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру