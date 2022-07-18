"Это же не тик-токи снимать": Рожин рассказал, чем недовольны каратели из "Кракена" - 18.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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"Это же не тик-токи снимать": Рожин рассказал, чем недовольны каратели из "Кракена"
"Это же не тик-токи снимать": Рожин рассказал, чем недовольны каратели из "Кракена" - 18.07.2022 Украина.ру
"Это же не тик-токи снимать": Рожин рассказал, чем недовольны каратели из "Кракена"
Бойцы батальона "Кракен", создававшегося для карательных действий против нелояльных киевскому режиму граждан, понесли тяжёлые потери на фронте, что вызвало их деморализацию и конфликты с властями. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-18T13:49
2022-07-18T13:49
спецоперация
кракен
рожин
киевский режим
конфликт
новости
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По словам Рожина, боевики "Кракена" предпочитают "ходить в тыловой полосе, корчить из себя небывалых вояк", а не отправляться на фронт, где они несут тяжёлые потери от артиллерийского огня российской армии.Эксперт рассказал, что части киевского режима, находящиеся на передовой, могут потерять за неделю двадцать-тридцать процентов личного состава. Боевиков "Кракена", которые считают себя обладающих неким особым статусом, такая ситуация не устраивает, что и вызывает конфликты с правительством, утверждает Рожин.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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кракен, рожин, киевский режим, конфликт, новости

"Это же не тик-токи снимать": Рожин рассказал, чем недовольны каратели из "Кракена"

13:49 18.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Бойцы батальона "Кракен", создававшегося для карательных действий против нелояльных киевскому режиму граждан, понесли тяжёлые потери на фронте, что вызвало их деморализацию и конфликты с властями. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
По словам Рожина, боевики "Кракена" предпочитают "ходить в тыловой полосе, корчить из себя небывалых вояк", а не отправляться на фронт, где они несут тяжёлые потери от артиллерийского огня российской армии.

Потери вызывают определённую деморализацию личного состава, потому что - это же не тик-токи снимать, какие они бравые и бешеные товарищи, бегают и рассказывают, как они сражаются за Украину

Борис Рожин
Борис Рожин
Автор телеграм-канала Сolonelcassad
Эксперт рассказал, что части киевского режима, находящиеся на передовой, могут потерять за неделю двадцать-тридцать процентов личного состава.
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 14:17
Неонацисты из "Кракена" подрались с командирами и перестреляли друг другаВ националистическом украинском батальоне "Кракен" около 200 бойцов отказались выполнять приказ и устроили драку со своими командирами, сообщает Минобороны РФ 14 июля
Боевиков "Кракена", которые считают себя обладающих неким особым статусом, такая ситуация не устраивает, что и вызывает конфликты с правительством, утверждает Рожин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияКракенРожинкиевский режимконфликтНовости
 
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