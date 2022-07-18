https://ukraina.ru/20220718/1036540260.html

"Это же не тик-токи снимать": Рожин рассказал, чем недовольны каратели из "Кракена"

"Это же не тик-токи снимать": Рожин рассказал, чем недовольны каратели из "Кракена" - 18.07.2022 Украина.ру

"Это же не тик-токи снимать": Рожин рассказал, чем недовольны каратели из "Кракена"

Бойцы батальона "Кракен", создававшегося для карательных действий против нелояльных киевскому режиму граждан, понесли тяжёлые потери на фронте, что вызвало их деморализацию и конфликты с властями. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-18T13:49

2022-07-18T13:49

2022-07-18T13:49

спецоперация

кракен

рожин

киевский режим

конфликт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/71/1034307129_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_c67a41028eacc7d252ee9b14efed649b.jpg.webp

По словам Рожина, боевики "Кракена" предпочитают "ходить в тыловой полосе, корчить из себя небывалых вояк", а не отправляться на фронт, где они несут тяжёлые потери от артиллерийского огня российской армии.Эксперт рассказал, что части киевского режима, находящиеся на передовой, могут потерять за неделю двадцать-тридцать процентов личного состава. Боевиков "Кракена", которые считают себя обладающих неким особым статусом, такая ситуация не устраивает, что и вызывает конфликты с правительством, утверждает Рожин.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036400429.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кракен, рожин, киевский режим, конфликт, новости