https://ukraina.ru/20220718/1036527592.html

"Осаждалка с вызывалкой не выросли": Захарова жестко ответила Трасс

"Осаждалка не выросла": Захарова прошлась по "косякам" Трасс

"Осаждалка с вызывалкой не выросли": Захарова жестко ответила Трасс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 июля в своем Telegram-канале ответила кандидату на должность премьера Великобритании Лиз Трасс, которая ранее заявила о готовности "осадить главу МИД РФ Сергея Лаврова" и "вызвать на разговор президента Владимира Путина"

2022-07-18T10:28

2022-07-18T10:28

2022-07-18T10:28

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"Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз", - написала Захарова.Так она прокомментировала заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности "осадить" главу российского МИД Сергея Лаврова.Днем ранее Трасс на дебатах кандидатов на пост британского премьера заявила, что не боится Владимира Путина и готова встретиться с ним на саммите G20.Захарова также напомнила, что попытка "дурно образованной женщины "вызвать на разговор и осадить" Лаврова в Москве закончилась позором Трасс. По словам российского дипломата, кандидат в премьеры Британии даже не понимала, о чем говорит, путая географические названия.

https://ukraina.ru/20220220/1033317325.html

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новости, трасс (лиз трасс), мария захарова, россия, великобритания, telegram, мид рф