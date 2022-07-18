"Осаждалка не выросла": Захарова прошлась по "косякам" Трасс
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"Осаждалка с вызывалкой не выросли": Захарова жестко ответила Трасс
"Осаждалка не выросла": Захарова прошлась по "косякам" Трасс
"Осаждалка с вызывалкой не выросли": Захарова жестко ответила Трасс
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 июля в своем Telegram-канале ответила кандидату на должность премьера Великобритании Лиз Трасс, которая ранее заявила о готовности "осадить главу МИД РФ Сергея Лаврова" и "вызвать на разговор президента Владимира Путина"
2022-07-18T10:28
2022-07-18T10:28
новости
трасс (лиз трасс)
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"Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз", - написала Захарова.Так она прокомментировала заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности "осадить" главу российского МИД Сергея Лаврова.Днем ранее Трасс на дебатах кандидатов на пост британского премьера заявила, что не боится Владимира Путина и готова встретиться с ним на саммите G20.Захарова также напомнила, что попытка "дурно образованной женщины "вызвать на разговор и осадить" Лаврова в Москве закончилась позором Трасс. По словам российского дипломата, кандидат в премьеры Британии даже не понимала, о чем говорит, путая географические названия.
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новости, трасс (лиз трасс), мария захарова, россия, великобритания, telegram, мид рф

"Осаждалка с вызывалкой не выросли": Захарова жестко ответила Трасс

10:28 18.07.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 июля в своем Telegram-канале ответила кандидату на должность премьера Великобритании Лиз Трасс, которая ранее заявила о готовности "осадить главу МИД РФ Сергея Лаврова" и "вызвать на разговор президента Владимира Путина"
"Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз", - написала Захарова.
Так она прокомментировала заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности "осадить" главу российского МИД Сергея Лаврова.
Днем ранее Трасс на дебатах кандидатов на пост британского премьера заявила, что не боится Владимира Путина и готова встретиться с ним на саммите G20.

Я была готова осадить [главу МИД РФ] Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор.

Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Лиз Трасс
Министр иностранных дел Великобритании
Захарова также напомнила, что попытка "дурно образованной женщины "вызвать на разговор и осадить" Лаврова в Москве закончилась позором Трасс.
По словам российского дипломата, кандидат в премьеры Британии даже не понимала, о чем говорит, путая географические названия.
Лиз Трасс зимой
20 февраля, 11:36
Лиз Трасс: Россия хочет установить марионеточный режим на Украине, но это неправдаГлава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая заявляла о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями, сама себя опровергла во время выступления о борьбе с российской «дезинформацией». Ее слова прозвучали в ходе интервью газете The Mail on Sunday, опубликованном 20 февраля
 
НовостиТрасс (Лиз Трасс)Мария ЗахароваРоссияВеликобританияTelegramМИД РФ
 
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