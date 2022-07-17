https://ukraina.ru/20220717/1036496526.html

Дмитрий Дробницкий: "Европейские страны ждут серьезные трудности и голод"

Дмитрий Дробницкий: "Европейские страны ждут серьезные трудности и голод" - 17.07.2022 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: "Европейские страны ждут серьезные трудности и голод"

Европейцы сами себя в сложную ситуацию по указке глобального начальства загнали, теперь они не хотят нести ответственность, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T06:35

2022-07-17T06:35

2022-07-17T06:35

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европа

евросоюз

сша

голод

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Если европейские страны не изменят свою политику, то если не в этом году, то в следуюем, там будет голод как в Йемене, ЕС не в состоянии себя обеспечить продовольствием ни по калориям, ни по позициям продовольственным - отметил эксперт. По словам Дробницкого , чтобы обеспечить себя продовольствием, Европе нужны удобрения, а они либо производятся в России, либо в Европе из российского газа, и как кормить тогда людей, непонятно. Но проблемы будут не только в области продовольствия - уверен политолог.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ес, европа, евросоюз, сша, голод