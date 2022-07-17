Дмитрий Дробницкий: "Европейские страны ждут серьезные трудности и голод" - 17.07.2022 Украина.ру
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Дмитрий Дробницкий: "Европейские страны ждут серьезные трудности и голод"
Дмитрий Дробницкий: "Европейские страны ждут серьезные трудности и голод" - 17.07.2022 Украина.ру
Дмитрий Дробницкий: "Европейские страны ждут серьезные трудности и голод"
Европейцы сами себя в сложную ситуацию по указке глобального начальства загнали, теперь они не хотят нести ответственность, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T06:35
2022-07-17T06:35
ес
европа
евросоюз
сша
голод
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Если европейские страны не изменят свою политику, то если не в этом году, то в следуюем, там будет голод как в Йемене, ЕС не в состоянии себя обеспечить продовольствием ни по калориям, ни по позициям продовольственным - отметил эксперт. По словам Дробницкого , чтобы обеспечить себя продовольствием, Европе нужны удобрения, а они либо производятся в России, либо в Европе из российского газа, и как кормить тогда людей, непонятно. Но проблемы будут не только в области продовольствия - уверен политолог.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ес, европа, евросоюз, сша, голод

Дмитрий Дробницкий: "Европейские страны ждут серьезные трудности и голод"

06:35 17.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Европейцы сами себя в сложную ситуацию по указке глобального начальства загнали, теперь они не хотят нести ответственность, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру
Если европейские страны не изменят свою политику, то если не в этом году, то в следуюем, там будет голод как в Йемене, ЕС не в состоянии себя обеспечить продовольствием ни по калориям, ни по позициям продовольственным - отметил эксперт.
По словам Дробницкого , чтобы обеспечить себя продовольствием, Европе нужны удобрения, а они либо производятся в России, либо в Европе из российского газа, и как кормить тогда людей, непонятно. Но проблемы будут не только в области продовольствия - уверен политолог.

Дефицит топлива, неотапливаемые квартиры, продовольственный кризис, социальное расслоение, волнения, беспорядки из-за перебоев в цепочках снабжения, обострение этнических противоречий, мародерство на улицах, грабежи магазинов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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