https://ukraina.ru/20220715/1036463315.html

Не пережил стресс: британский наемник умер в плену в ДНР

Не пережил стресс: британский наемник умер в плену в ДНР - 15.07.2022 Украина.ру

Не пережил стресс: британский наемник умер в плену в ДНР

Наемник из Британии Пол Ури, находившийся в плену в Донецкой Народной Республике, скончался. Об этом 14 июля сообщила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, слова которой приводит Донецкое агентство новостей

2022-07-15T12:40

2022-07-15T12:40

2022-07-15T12:40

наёмники

британия

умер

днр

права человека

новости

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По данным омбудсмена ДНР, наемник из Британии умер 10 июля из-за стресса и хронических заболеваний.Дарья Морозова подчеркнула, что в Великобритании знали о пленении Пола Ури, но не отреагировали на возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Кроме того, ему не были предоставлены необходимые медицинские препараты по линии Красного креста.Пол Джонсон Энтони Доминик Ури, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, попал в плен при попытке прорыва через блокпост ДНР в апреле 2022 года.

https://ukraina.ru/20220714/1036301633.html

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наёмники, британия, умер, днр, права человека, новости