Не пережил стресс: британский наемник умер в плену в ДНР - 15.07.2022 Украина.ру
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Не пережил стресс: британский наемник умер в плену в ДНР
Не пережил стресс: британский наемник умер в плену в ДНР - 15.07.2022 Украина.ру
Не пережил стресс: британский наемник умер в плену в ДНР
Наемник из Британии Пол Ури, находившийся в плену в Донецкой Народной Республике, скончался. Об этом 14 июля сообщила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, слова которой приводит Донецкое агентство новостей
2022-07-15T12:40
2022-07-15T12:40
наёмники
британия
умер
днр
права человека
новости
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По данным омбудсмена ДНР, наемник из Британии умер 10 июля из-за стресса и хронических заболеваний.Дарья Морозова подчеркнула, что в Великобритании знали о пленении Пола Ури, но не отреагировали на возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Кроме того, ему не были предоставлены необходимые медицинские препараты по линии Красного креста.Пол Джонсон Энтони Доминик Ури, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, попал в плен при попытке прорыва через блокпост ДНР в апреле 2022 года.
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наёмники, британия, умер, днр, права человека, новости

Не пережил стресс: британский наемник умер в плену в ДНР

12:40 15.07.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Наемник из Британии Пол Ури, находившийся в плену в Донецкой Народной Республике, скончался. Об этом 14 июля сообщила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, слова которой приводит Донецкое агентство новостей
По данным омбудсмена ДНР, наемник из Британии умер 10 июля из-за стресса и хронических заболеваний.
Дарья Морозова подчеркнула, что в Великобритании знали о пленении Пола Ури, но не отреагировали на возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Кроме того, ему не были предоставлены необходимые медицинские препараты по линии Красного креста.
Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь, но учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался.
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека ДНР
Пол Джонсон Энтони Доминик Ури, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, попал в плен при попытке прорыва через блокпост ДНР в апреле 2022 года.
ВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
Вчера, 05:30
Военный эксперт рассказал, с какими целями иностранные наемники приезжают на УкраинуИностранные наемники воюют на стороне Украины в качестве инструкторов или номеров расчета для применения западных вооружений, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
 
наёмникиБританияумерДНРправа человекаНовости
 
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12:59HIMARS и информационно-психологическая борьба
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