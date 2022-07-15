Не пережил стресс: британский наемник умер в плену в ДНР
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
Наемник из Британии Пол Ури, находившийся в плену в Донецкой Народной Республике, скончался. Об этом 14 июля сообщила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, слова которой приводит Донецкое агентство новостей
По данным омбудсмена ДНР, наемник из Британии умер 10 июля из-за стресса и хронических заболеваний.
Дарья Морозова подчеркнула, что в Великобритании знали о пленении Пола Ури, но не отреагировали на возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Кроме того, ему не были предоставлены необходимые медицинские препараты по линии Красного креста.
Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь, но учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался.
Пол Джонсон Энтони Доминик Ури, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, попал в плен при попытке прорыва через блокпост ДНР в апреле 2022 года.
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