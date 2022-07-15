https://ukraina.ru/20220715/1036452549.html

"Европа выстрелила себе в легкие и теперь задыхается": Орбан о политике санкций против РФ

"Европа выстрелила себе в легкие и теперь задыхается": Орбан о политике санкций против РФ - 15.07.2022 Украина.ру

"Европа выстрелила себе в легкие и теперь задыхается": Орбан о политике санкций против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 14 июля в эфире радио Kossuth заявил, что политика санкций не оправдала ожиданий. Он назвал принятые решения выстрелом в легкие

2022-07-15T10:26

2022-07-15T10:26

2022-07-15T10:26

виктор орбан

венгрия

европа

санкции

политика

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Санкционные методы против России не оправдали себя, экономика Европы выстрелила себе в легкие и теперь задыхается, заявил он.Премьер Венгрии посоветовал гражданам ценить свою работу, если она есть, поскольку в скором Европу настигнет экономический спад. Он отметил, что международные исследования и прогнозы, свидетельствуют о том, что из-за "комбинированного эффекта" от санкций и конфликта на Украине "экономика Европы начинает сжиматься".Ранее глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что экономика Евросоюза "попадет в беду", если будет введено эмбарго на российский газ, поэтому в этом вопросе "хотя бы временно" можно поверить здравому смыслу. А представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи отметила, что эмбарго на российский газ означало бы для Европы "выстрел в легкие", поскольку компенсировать российские поставки невозможно, Венгрия резко заявит о своей позиции, если предлагаемые санкции будут противоречить интересам страны.

https://ukraina.ru/20220714/1036393766.html

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виктор орбан, венгрия, европа, санкции, политика