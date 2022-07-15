https://ukraina.ru/20220715/1036445892.html

Трамп принял решение о выборах 2024 года - СМИ

Трамп принял решение о выборах 2024 года - СМИ - 15.07.2022 Украина.ру

Трамп принял решение о выборах 2024 года - СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп 14 июля сообщил, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года, передает журнал Intelligencer

2022-07-15T08:57

2022-07-15T08:57

2022-07-15T08:57

трамп

выборы

новости

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"Ну, мысленно я уже принял это решение, так что больше ничего на него не влияет. Лично я уже принял это решение", — заверил Трамп.Он отказался сообщить, каков его выбор, но выразил уверенность в победе в случае участия в ближайших президентских выборах.Он дал понять, что сейчас выбирает, когда объявить о принятом решении — до или после промежуточных выборов к конгресс, которые состоятся осенью.

https://ukraina.ru/20220709/1034323657.html

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трамп, выборы, новости