Трамп принял решение о выборах 2024 года - СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп 14 июля сообщил, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года, передает журнал Intelligencer
"Ну, мысленно я уже принял это решение, так что больше ничего на него не влияет. Лично я уже принял это решение", — заверил Трамп.
Он отказался сообщить, каков его выбор, но выразил уверенность в победе в случае участия в ближайших президентских выборах.
"Смотрите, я чувствую большую уверенность в том, что выиграю, если решу участвовать", — сказал Трамп.
Он дал понять, что сейчас выбирает, когда объявить о принятом решении — до или после промежуточных выборов к конгресс, которые состоятся осенью.
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