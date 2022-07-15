https://ukraina.ru/20220715/1036445270.html

Кадыров назвал Чечню местом единения тысяч патриотов

Кадыров назвал Чечню местом единения тысяч патриотов - 15.07.2022 Украина.ру

Кадыров назвал Чечню местом единения тысяч патриотов

Грозный стал местом единения тысяч патриотов, принимая сотни добровольцев со всей России. Об этом 15 июля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram

2022-07-15T08:38

2022-07-15T08:38

2022-07-15T08:51

чечня

добровольцы

новости

кадыров

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"Сотни добровольцев из различных регионов России ежедневно прибывают в Грозный для прохождения ускоренного курса огневой и тактической подготовки, получения ряда государственных гарантий и дальнейшего отправления в Донбасс для защиты интересов нашей страны... Грозный стал местом единения тысяч патриотов России, у которых одна общая цель — защита мирного населения Донбасса и отстаивание интересов России", — написал Кадыров.Он напомнил, что дома у них остались семьи, родители, дети, но защита Отечества для них оказалась превыше всего.Он также выразил уверенность в том, что все поставленные руководством РФ задачи будут выполнены несмотря ни на что.Добровольцы, как ранее сообщал Кадыров, проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, их обучают лучшие инструкторы. Глава региона еженедельно сообщает об отправке на территорию спецоперации новой группы добровольцев со всей России. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов 5 июля сообщил, что в спецоперации на Украине уже приняли участие 4 тысячи добровольцев со всей страны и более 10 тысяч бойцов из Чеченской Республики.

https://ukraina.ru/20220607/1034107005.html

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чечня, добровольцы, новости, кадыров