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Кадыров назвал Чечню местом единения тысяч патриотов
Кадыров назвал Чечню местом единения тысяч патриотов - 15.07.2022 Украина.ру
Кадыров назвал Чечню местом единения тысяч патриотов
Грозный стал местом единения тысяч патриотов, принимая сотни добровольцев со всей России. Об этом 15 июля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram
2022-07-15T08:38
2022-07-15T08:38
2022-07-15T08:51
чечня
добровольцы
новости
кадыров
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"Сотни добровольцев из различных регионов России ежедневно прибывают в Грозный для прохождения ускоренного курса огневой и тактической подготовки, получения ряда государственных гарантий и дальнейшего отправления в Донбасс для защиты интересов нашей страны... Грозный стал местом единения тысяч патриотов России, у которых одна общая цель — защита мирного населения Донбасса и отстаивание интересов России", — написал Кадыров.Он напомнил, что дома у них остались семьи, родители, дети, но защита Отечества для них оказалась превыше всего.Он также выразил уверенность в том, что все поставленные руководством РФ задачи будут выполнены несмотря ни на что.Добровольцы, как ранее сообщал Кадыров, проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, их обучают лучшие инструкторы. Глава региона еженедельно сообщает об отправке на территорию спецоперации новой группы добровольцев со всей России. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов 5 июля сообщил, что в спецоперации на Украине уже приняли участие 4 тысячи добровольцев со всей страны и более 10 тысяч бойцов из Чеченской Республики.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чечня, добровольцы, новости, кадыров
Кадыров назвал Чечню местом единения тысяч патриотов
08:38 15.07.2022 (обновлено: 08:51 15.07.2022)
Грозный стал местом единения тысяч патриотов, принимая сотни добровольцев со всей России. Об этом 15 июля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram
"Сотни добровольцев из различных регионов России ежедневно прибывают в Грозный для прохождения ускоренного курса огневой и тактической подготовки, получения ряда государственных гарантий и дальнейшего отправления в Донбасс для защиты интересов нашей страны... Грозный стал местом единения тысяч патриотов России, у которых одна общая цель — защита мирного населения Донбасса и отстаивание интересов России", — написал Кадыров.
Он напомнил, что дома у них остались семьи, родители, дети, но защита Отечества для них оказалась превыше всего.
"Они приехали в Чеченскую Республику, чтобы объединиться и выступить единой мощной силой против бандитов, которые на протяжении восьми лет терроризируют население ДНР и ЛНР. Это очень достойный поступок и пример для подражания", — подчеркнул Кадыров.
Он также выразил уверенность в том, что все поставленные руководством РФ задачи будут выполнены несмотря ни на что.
Добровольцы, как ранее сообщал Кадыров, проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, их обучают лучшие инструкторы. Глава региона еженедельно сообщает об отправке на территорию спецоперации новой группы добровольцев со всей России.
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов 5 июля сообщил, что в спецоперации на Украине уже приняли участие 4 тысячи добровольцев со всей страны и более 10 тысяч бойцов из Чеченской Республики.