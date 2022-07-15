Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта Краматорск-Славянск
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Российские войска прорвались в район агломерации Рубежное-Лисичанск-Северодонецк, это оперативный успех, дальше военные РФ движутся к освобождению Краматорск-Славянск, сказал эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру
Судя по тому, что происходит, и по каким направлениям сейчас идет развитие специальной военной операции, мы можем сказать о грандиозном прорыве в районе агломерации Рубежное-Лисичанск-Северодонецк. Это оперативный успех, он развивается на плечах отступающих украинских войск - пройти линию обороны, которая была сформирована ими загодя, и она подготовлена была и в фортификационном смысле, и в смысле укрепления позиционном, в смысле укрепления и усиления артиллерийской подоплеки.
По его словам, линия Краматорск-Славянск – это главные направление в решении поставленной задачи на этот период ведения СВО и освобождение Краматорска, как центра и военно-гражданской администрации украинских сил.
А Славянск - это был первый город, который держал оборону от укронацистов и укрорейха в 2014 году, эти два города – ключевые места при освобождении Донбасса, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.