Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта Краматорск-Славянск - 15.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта Краматорск-Славянск
Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта Краматорск-Славянск - 15.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта Краматорск-Славянск
Российские войска прорвались в район агломерации Рубежное-Лисичанск-Северодонецк, это оперативный успех, дальше военные РФ движутся к освобождению Краматорск-Славянск, сказал эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру
2022-07-15T06:45
2022-07-15T06:45
новости
славянск
украина
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По его словам, линия Краматорск-Славянск – это главные направление в решении поставленной задачи на этот период ведения СВО и освобождение Краматорска, как центра и военно-гражданской администрации украинских сил.А Славянск - это был первый город, который держал оборону от укронацистов и укрорейха в 2014 году, эти два города – ключевые места при освобождении Донбасса, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220609/1034126213.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, славянск, украина

Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта Краматорск-Славянск

06:45 15.07.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
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Российские войска прорвались в район агломерации Рубежное-Лисичанск-Северодонецк, это оперативный успех, дальше военные РФ движутся к освобождению Краматорск-Славянск, сказал эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру
Судя по тому, что происходит, и по каким направлениям сейчас идет развитие специальной военной операции, мы можем сказать о грандиозном прорыве в районе агломерации Рубежное-Лисичанск-Северодонецк. Это оперативный успех, он развивается на плечах отступающих украинских войск - пройти линию обороны, которая была сформирована ими загодя, и она подготовлена была и в фортификационном смысле, и в смысле укрепления позиционном, в смысле укрепления и усиления артиллерийской подоплеки.
Владимир Ераносян интервью
Владимир Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса
По его словам, линия Краматорск-Славянск – это главные направление в решении поставленной задачи на этот период ведения СВО и освобождение Краматорска, как центра и военно-гражданской администрации украинских сил.
А Славянск - это был первый город, который держал оборону от укронацистов и укрорейха в 2014 году, эти два города – ключевые места при освобождении Донбасса, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Разбитый танк Вооруженных сил Украины в Счастьинском районе ЛНР. - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 12:18
Начало боёв за Славянск, выбор элит, потери Украины, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 9 июняНачались бои за Славянск. Элиты Запорожской и Херсонской областей выбирают Россию. Украинская армия несёт потери, но продолжает обстреливать Донбасс
 
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