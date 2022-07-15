https://ukraina.ru/20220715/1036426758.html

Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта Краматорск-Славянск

Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта Краматорск-Славянск - 15.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта Краматорск-Славянск

Российские войска прорвались в район агломерации Рубежное-Лисичанск-Северодонецк, это оперативный успех, дальше военные РФ движутся к освобождению Краматорск-Славянск, сказал эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру

2022-07-15T06:45

2022-07-15T06:45

2022-07-15T06:45

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По его словам, линия Краматорск-Славянск – это главные направление в решении поставленной задачи на этот период ведения СВО и освобождение Краматорска, как центра и военно-гражданской администрации украинских сил.А Славянск - это был первый город, который держал оборону от укронацистов и укрорейха в 2014 году, эти два города – ключевые места при освобождении Донбасса, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220609/1034126213.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, славянск, украина