Рогов рассказал, как налаживается жизнь на подконтрольных РФ территориях Украины
© Татьяна ЧугаенкоХерсон
© Татьяна Чугаенко
На освобожденных территориях Украины налаживается жизнь, снижаются цены на продукты, на товары первой необходимости и топливо, становится лучше, чем в регионах, которые пока еще остаются под контролем киевского режима, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что сейчас восстановление освобожденных регионов происходит не так быстро и гладко, потому что сторонники киевского режима мешают - идут диверсии, теракты и саботаж.
Тем не менее, шаг за шагом мы стараемся облегчить жизнь людям. Снижаются цены на продукты, на товары первой необходимости, на топливо, все то, что стоило заоблачных денег. Этот процесс неотвратим, здесь будет становиться только лучше, а на территориях, которые будут еще оставаться под контролем Зеленского, будет только хуже. Это логично – у каждого свои целеполагание и мотивация.
По его словам, украинские военные отключили от газоснабжения большую часть освобожденных территорий Запорожской области – свыше ста населенных пунктов, нет газа и людям не на чем готовить.
Это для людей большая проблема, потому что изменить свой уклад хозяйственный и приобрести подорожавшую бытовую технику достаточно сложно и не по карману большинству людей, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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