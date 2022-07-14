https://ukraina.ru/20220714/1036393766.html

Санкции в пакете. Россия переоценила разум Европы

Санкции в пакете. Россия переоценила разум Европы - 14.07.2022 Украина.ру

Санкции в пакете. Россия переоценила разум Европы

Ситуация, которая сложилась в последние недели вокруг транзита российских грузов на Шпицберген и Калининградскую область, а также турбины Siemens для... Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T13:02

2022-07-14T13:02

2022-07-14T14:05

санкции

европа

эксклюзив

запад

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101793/63/1017936362_0:112:2048:1264_1920x0_80_0_0_5e86463210d267b1269cc4f5b346674d.jpg.webp

Ситуация, которая сложилась в последние недели вокруг транзита российских грузов на Шпицберген и Калининградскую область, а также турбины Siemens для газопровода «Северный поток — 1» («СП-1»), еще раз подтвердила: нельзя ни верить, ни переоценивать здравый смысл коллективного Запада. Ни США, ни Европы.Здравый смысл почти всегда судит выгоду. И Россия на него во многих случаях уповает на переговорах с западными партнерами. Но практика показывает: политическая и геополитическая целесообразность у Запада зачастую перевешивает разумные доводы и апелляции к разуму. Запад охотно стреляет себе и в ногу, и даже иногда в голову, лишь бы досадить России и выиграть геополитическую игру.И, в принципе, понятно, почему так происходит. На кон поставлены не только банальные деньги, но и мировое лидерство США и Запада в монополярном мире. Имена такая гегемония и власть, и деньги. И Запад рассчитывает, что, потеснив Россию, загнав ее под лавку с ее претензиями покончить с монополярным миром, он вернет и влияние, и, следовательно, деньги. Привилегия сильного — не только грабить, но и добиваться от ограбленного благодарности за то, что ограбили именно его, оказали, так сказать, честь. Так, говорят, в мандариновом Китае много веков назад было: если император или мандарин (чиновник-аристократ) видело что-то их интересующее у подчиненного и отбирали искомое, то ограбленный должен был благодарить господина за такую «честь».«Золотой миллиард» именно так и жил, неся остальному миру под видом или просвещения, или демократии то колониализм, то просто счастье быть «передовым и цивилизованным». И требовал благодарности за «осчастливливание» — и за ограбление, и за демократию из бомболюков. Как в Югославии в 1999 году. Или за напалмовую демократию, как чуть раньше во Вьетнаме.А Россия, пребывая в былых иллюзиях и эмпиреях надежд на равноправие априори, порой до сих пор не может уразуметь, что Запад, выстроивший свое могущество бархатной печаткой, натянутой на железную руку с железным же захватом, подчиняется только силе. И как весомый аргумент воспринимает только ответную силу. Как человек, много времени в детстве проводивший на сельском пленэре в колхозе, свидетельствую: обнаглевшая свинья или хряк только тогда прекращает своим рылом что-либо рушить только после неоднократных и сильных ударов по пятачку. А как она недовольно и истерично визжит при этом и хрюкает! Куда там шуму недовольства и возмущения «бензоколонкой с ядерными ракетами» на тусовках в ЕС или НАТО…Так и здесь. Из трех указанных выше проблемных случаев Россия добилась полного или частичного удовлетворения своих интересов только продемонстрировав решимость силой отстаивать свои прав и соблюдение прежних договоренностей.В первую очередь это, конечно же, попытки Норвегии заблокировать российские грузы для российских же специалистов и рабочих на Шпицбергене. Не делать этого Норвегию обзывает и договор о Шпицбергене 1920 года, к которому СССР (читай: сегодня Россия) присоединился в 1935 году, и Договор 2010 года о разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане между Россией и Норвегией. Но Осло принял решение грузы не пустить и на два месяца их задержал, рискуя оставить российских людей без пропитания.Все решилось и грузы пошли только тогда, когда спикер Госдумы России Вячеслав Володин по предложению депутата-думца из КПРФ Михаила Матвеева пообещал пересмотреть и, не исключено, денонсировать последний договор 2010 года. А им России согласилась передать Норвегии 175 тысяч квадратных километров моря и континентального шельфа в Баренцевом море. А на перешедшей под их юрисдикцию территории норвежцы в 2013 году обнаружили сотни миллионов кубометров залежей углеводородов, которые оценили в 30 млрд евро.Вот страх потерять это вкупе с неготовностью даже НАТО подмогнуть Норвегии в случае ее зарубы с Россией по этому поводу и вынудили Осло включить заднюю. Но проблемы, не исключено, еще впереди: не зря же НАТО усилилось в Северной Европе новыми членами — Швецией и Финляндией, которые тоже имеют права на Шпицберген. По договору 1920 года.Похожая картина и с «СП-1», который с 14 июня 2022 года сократил поставки газа в Европу из России до 40% от прежних объемов прокачки потому, что Канада отказалась возвращать из ремонта газовую турбину фирмы Siemens, взятую на починку. Грянули санкции ЕС против России, засуетились США, и Канада прогнулась ниже потребного, как плетеное кресло, даже не дожидаясь грузного седалища.Сокращение прокачки газа ударило не так по мозгам практичных немцев, как по образу жизни. Они поняли, что скоро начнут, извините, вонять и смердеть, и в ход опять придется пускать немеряно «воды из Кельна» (одеколон), чтобы забить этот амбре. В ряде городов ФРГ уже подают по расписанию воду. Сейчас немецкое правительство обсуждает возможность введения квот на расход газа и подготавливает ночлежки в помещениях, где ранее проводились спортивные мероприятия, выставки и концерты, для тех, кто на фоне энергокризиса не справится с ростом цен на коммунальные услуги. А вершиной газового сопротивления «путинскому тоталитаризму» стали рекомендации мыться в душе по 2 минуты. И то не все тело, а подмышки, пятки, пах и, энтшульдиген зи, битте, межъягодичное пространство. Последнее — обязательно, и на том, как говорится, спасибо.Закончилось все тем, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек, отвечающий за энергетику, сам надавил на Канаду, и та согласилась вернуть турбину. Теперь в Германии ждут две вещи: возобновит ли «СП-1» прокачку газа в полном объеме с 21 июля сего года (закончится тогда ремонт) и чем закончится канадский Федеральный суд, куда представители Всемирного конгресса украинцев (организация признана нежелательной в РФ) подали иск с требованием отменить решение о передаче Германии турбины для газопровода «СП-1». Чтобы, значит, не нарушать международные санкции, наложенные Западом на Россию в отместку за Украину. Это общая «благородная» отмазка всех, кто хочет навредить России и запретить сотрудничество с нею. «Мы также призвали правительство обеспечить, чтобы все санкции, введенные Канадой против России, оставались в силе и значительно усилились. На данный момент наши попытки оказались безуспешными, и у нас нет выбора, кроме как подать в суд», -- заявили эти профессиональные украинцы. Ждем-с!Сегодня самый актуальный — «Калининградский фронт»: Литва с 18 июня 2022 года прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попдавших под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и т. д. Мотивация проста: мы только выполняем санкции ЕС четвертого пакета. Кроме того, мы русофобы и украинофилы, а значит, на уступки России в этом вопросе не пойдем ни при каких условиях.Нет смысла напоминать, что Россия пригрозила Литве не только ответными санкциями, но и пообещала решить проблему силой. Например, прорубить Сиваликский коридор по границе Литвы и Польши и возить все нужное Калининграду в сопровождении военных. ЕС и НАТО, разумеется, испугались прямого столкновения с Россией и попытались оказать давление на Вильнюс. Но заказчик действа — в США, и потому литовцы, чувствуя натку-«крышу» и надеясь на ее потенциал, до сих пор хорохорятся. «Пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно реализует санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки вступления в силу», — прикинулся дурачком МИД Литвы.Сегодня все застыло на уровне обсуждения разъяснений Госдепа США и Еврокомиссии, которая утверждает, что, во-первых, транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, а железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля. Ну, чтобы точно знать, что Россия ввозит в свой эксклав. «Однако этот запрет не распространяется на перевозку товаров транзитом через территорию ЕС между Калининградской областью и Россией, при условии, что перевозки таких товаров не запрещены в соответствии с регламентом. Транзит санкционных товаров автомобильным транспортом в связи с этим не допускается», — милостиво разрешает ЕК.Во-вторых, и обозреватели, и чиновники-анонимы заговорили о том, что ситуацию с транзитом в Калининград ЕС отрегулирует окончательно в седьмом пакете санкций, который нарабатывается и обсуждается в это время и должен быть принят к концу текущего июля. «Известия» уверяют, что высокопоставленный еврочиновник им анонимно сказал: «Как они (представители ЕС. — Авт.) сообщили на переговорах, в седьмом пакете они хотят отдельно прописать исключение для Калининградской области. То есть это не будут пояснения или поправки к действующему пакету, вступившему в силу 17 июня, это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании».Более того, в интервью агентству Reuters премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет не предусмотрит ограничения на поставки газа из России, так как, по его словам, ряд стран зависит от него. Но в то же время в пакете останутся запрет на импорт золота из России, ограничения в отношение ряда физических лиц и список запрещенных к экспорту в Россию товаров двойного назначения. А вот эти товары — это просто для фантазий и разборок типа калининградских всех стран, где русофобы при власти захотят выпендриться.Россию такой подход, разумеется, не удовлетворил. Ее власти уже не хотят, чтобы кто-то так нагло указывал, что им делать. Если глава комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин сказал «Известиям», примирительно предупредив литовцев: «Мы же с вами оптимисты, мы должны рассчитывать на то, что здравый смысл у наших европейских партнеров возобладает и они смогут справиться с безудержным желанием литовских руководителей проявить "‎смелость и жесткость" ‎. Надеюсь, что здравый смысл победит и восстановится нормальная цивилизованная практика, которая существовала до этого. Иначе они загонят всю ситуацию в тупик, очень опасный тупик, причем».А вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков более жестко опроверг сообщения о разрешении ситуации с транзитом в Калининград и заявил, что проблема с ограничениями транзита грузов в Калининградскую область пока еще не разрешена. Официальный же представитель МИД России Мария Захарова сказала, что ее ведомство еще изучит в творения ЕК на эту тему. А раньше она заявляла, что Россия примет «жесткие меры» в отношении ЕС и Литвы, если те не возобновят транзит товаров на прежних условиях.Какими будут эти меры, представитель МИД не уточнила, но одни спецы называют отключение от электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ), что гарантирует устойчивость энергосистемы Литвы при экстремальных ситуациях. Другие утверждают, что возможны санкции против литовских грузовых компаний, задействованных в транзите товаров между материковой России и Калининградской областью. А транспортный сектор с 2000-го по 2016 год он составлял 6,8% ВВП Литвы. Но, по данным «Литовских железных дорог» (ЛЖД), санкционные товары составляют ​​всего 15% от всех грузов, которые перевозят по железной дороге в Калининградскую область.Другими словами, остаются либо полная и всесторонняя блокада Литвы, либо Сувалкский коридор, прорубка которого может покончить с самой Литвой. Случайно, разумеется. А не верите — спросите у Украины…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220713/1036300804.html

https://ukraina.ru/20220711/1034327916.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_dff67e81667f08119c7e7f89cc5ed0b2.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_dff67e81667f08119c7e7f89cc5ed0b2.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_dff67e81667f08119c7e7f89cc5ed0b2.jpg.webp

санкции, европа, эксклюзив, запад, сша