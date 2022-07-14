Цены на газ в Германии могут вырасти втрое - 14.07.2022 Украина.ру
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Цены на газ в Германии могут вырасти втрое
Цены на газ в Германии могут вырасти втрое - 14.07.2022 Украина.ру
Цены на газ в Германии могут вырасти втрое
Президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер 14 июля в интервью медиагруппе RND анонсировал как минимум трехкратное повышение цен на газ для немецких потребителей
2022-07-14T12:10
2022-07-14T12:10
германия
цены
газ
потребители
повышение
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Жители Германии уже сейчас получают счета за отопление, в которых авансовые платежи удвоены. И причина в этом - даже не события на Украине, отметил Мюллер.С 2023 года потребители газа должны быть готовы к увеличению авансовых платежей как минимум в три раза.Некоторые цены на биржах выросли уже сейчас в семь раз, добавил глава регулятора.В ФРГ на фоне кризиса в энергетической отрасли значительно выросли цены на электроэнергию. Так, в среднем киловатт электричества, полученного из газа, для потребителей сейчас стоит приблизительно 22 евроцента (13 рублей), что превышает прошлогоднюю цену в четыре раза.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
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германия, цены, газ, потребители, повышение

Цены на газ в Германии могут вырасти втрое

12:10 14.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГаз конфорка
Газ конфорка - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер 14 июля в интервью медиагруппе RND анонсировал как минимум трехкратное повышение цен на газ для немецких потребителей
Жители Германии уже сейчас получают счета за отопление, в которых авансовые платежи удвоены. И причина в этом - даже не события на Украине, отметил Мюллер.
С 2023 года потребители газа должны быть готовы к увеличению авансовых платежей как минимум в три раза.
Некоторые цены на биржах выросли уже сейчас в семь раз, добавил глава регулятора.
Не все сразу и в полном объеме затронет потребителей, но в какой-то момент за это придётся платить. И именно поэтому сейчас имеет смысл экономить больше.
Клаус Мюллер
Президент Федерального сетевого агентства Германии
В ФРГ на фоне кризиса в энергетической отрасли значительно выросли цены на электроэнергию. Так, в среднем киловатт электричества, полученного из газа, для потребителей сейчас стоит приблизительно 22 евроцента (13 рублей), что превышает прошлогоднюю цену в четыре раза.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители.
Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 09:37
В МИД РФ рассказали, что будет с транзитом газа через Украину после 2024 годаМосква допускает возможность продления украинского транзита после 2024 года, если в Европе сохранится спрос и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии. Об этом 13 июля рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, передает РИА Новости
 
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