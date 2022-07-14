https://ukraina.ru/20220714/1036385640.html

Цены на газ в Германии могут вырасти втрое

Цены на газ в Германии могут вырасти втрое - 14.07.2022 Украина.ру

Цены на газ в Германии могут вырасти втрое

Президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер 14 июля в интервью медиагруппе RND анонсировал как минимум трехкратное повышение цен на газ для немецких потребителей

2022-07-14T12:10

2022-07-14T12:10

2022-07-14T12:10

германия

цены

газ

потребители

повышение

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Жители Германии уже сейчас получают счета за отопление, в которых авансовые платежи удвоены. И причина в этом - даже не события на Украине, отметил Мюллер.С 2023 года потребители газа должны быть готовы к увеличению авансовых платежей как минимум в три раза.Некоторые цены на биржах выросли уже сейчас в семь раз, добавил глава регулятора.В ФРГ на фоне кризиса в энергетической отрасли значительно выросли цены на электроэнергию. Так, в среднем киловатт электричества, полученного из газа, для потребителей сейчас стоит приблизительно 22 евроцента (13 рублей), что превышает прошлогоднюю цену в четыре раза.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.

https://ukraina.ru/20220713/1034347804.html

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германия, цены, газ, потребители, повышение