https://ukraina.ru/20220714/1036385640.html
Цены на газ в Германии могут вырасти втрое
Цены на газ в Германии могут вырасти втрое - 14.07.2022 Украина.ру
Цены на газ в Германии могут вырасти втрое
Президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер 14 июля в интервью медиагруппе RND анонсировал как минимум трехкратное повышение цен на газ для немецких потребителей
2022-07-14T12:10
2022-07-14T12:10
2022-07-14T12:10
германия
цены
газ
потребители
повышение
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Жители Германии уже сейчас получают счета за отопление, в которых авансовые платежи удвоены. И причина в этом - даже не события на Украине, отметил Мюллер.С 2023 года потребители газа должны быть готовы к увеличению авансовых платежей как минимум в три раза.Некоторые цены на биржах выросли уже сейчас в семь раз, добавил глава регулятора.В ФРГ на фоне кризиса в энергетической отрасли значительно выросли цены на электроэнергию. Так, в среднем киловатт электричества, полученного из газа, для потребителей сейчас стоит приблизительно 22 евроцента (13 рублей), что превышает прошлогоднюю цену в четыре раза.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
https://ukraina.ru/20220713/1034347804.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
германия, цены, газ, потребители, повышение
Цены на газ в Германии могут вырасти втрое
Президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер 14 июля в интервью медиагруппе RND анонсировал как минимум трехкратное повышение цен на газ для немецких потребителей
Жители Германии уже сейчас получают счета за отопление, в которых авансовые платежи удвоены. И причина в этом - даже не события на Украине, отметил Мюллер.
С 2023 года потребители газа должны быть готовы к увеличению авансовых платежей как минимум в три раза.
Некоторые цены на биржах выросли уже сейчас в семь раз, добавил глава регулятора.
Не все сразу и в полном объеме затронет потребителей, но в какой-то момент за это придётся платить. И именно поэтому сейчас имеет смысл экономить больше.
Клаус Мюллер
Президент Федерального сетевого агентства Германии
В ФРГ на фоне кризиса в энергетической отрасли значительно выросли цены на электроэнергию. Так, в среднем киловатт электричества, полученного из газа, для потребителей сейчас стоит приблизительно 22 евроцента (13 рублей), что превышает прошлогоднюю цену в четыре раза.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители.
Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.