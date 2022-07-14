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Вакарчук попал под обстрел: украинские журналисты выяснили, жив ли он
Вакарчук попал под обстрел: украинские журналисты выяснили, жив ли он - 14.07.2022 Украина.ру
Вакарчук попал под обстрел: украинские журналисты выяснили, жив ли он
Украинский музыкант Святослав Вакарчук попадал под обстрел в Донбассе, сообщил телеканал ТСН 13 июля
2022-07-14T11:30
2022-07-14T11:30
2022-07-14T11:31
новости
вакарчук
обстрел
донбасс
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Фронтмен группы "Океан Эльзы" Вакарчук выступал в Донбассе для ВСУ и попал под обстрел. Сообщается, что он жив и не пострадал.Вакарчук дважды работал в Верховной Раде Украины. В мае 2019 года музыкант презентовал свою партию "Голос", которая на парламентских выборах набрала 5,82% голосов, что позволило ей попасть в парламент.В июне 2020 года Вакарчук заявил о сложении с себя депутатских полномочий, а партия продолжает работать.Прежде лидер "Океана Ельзи" был избран в Раду в 2007 году от партии "Наша Украина — Народная самооборона", но спустя год написал заявление о сложении мандата.Музыкант известен своей крайне антироссийской позицией. После начала российской спецоперации он заявил, что "несет службу" в теробороне. В итоге оказалось, что "боевые задачи" артиста заключаются в поднятии духа украинских националистов на линии фронта.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вакарчук, обстрел, донбасс
Вакарчук попал под обстрел: украинские журналисты выяснили, жив ли он
11:30 14.07.2022 (обновлено: 11:31 14.07.2022)
Украинский музыкант Святослав Вакарчук попадал под обстрел в Донбассе, сообщил телеканал ТСН 13 июля
Фронтмен группы "Океан Эльзы" Вакарчук выступал в Донбассе для ВСУ и попал под обстрел. Сообщается, что он жив и не пострадал.
Святослав Вакарчук встречался на фронте с украинскими бойцами, где по традиции он исполнял для них свои песни. На одной из позиций враг начал обстрел, но мини-концерт хоть в блиндаже, но состоялся.
Вакарчук дважды работал в Верховной Раде Украины. В мае 2019 года музыкант презентовал свою партию "Голос", которая на парламентских выборах набрала 5,82% голосов, что позволило ей попасть в парламент.
В июне 2020 года Вакарчук заявил о сложении с себя депутатских полномочий, а партия продолжает работать.
Прежде лидер "Океана Ельзи" был избран в Раду в 2007 году от партии "Наша Украина — Народная самооборона", но спустя год написал заявление о сложении мандата.
Музыкант известен своей крайне антироссийской позицией. После начала российской спецоперации он заявил, что "несет службу" в теробороне. В итоге оказалось, что "боевые задачи" артиста заключаются в поднятии духа украинских националистов на линии фронта.