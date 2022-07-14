https://ukraina.ru/20220714/1036343291.html

Вакарчук попал под обстрел: украинские журналисты выяснили, жив ли он

Вакарчук попал под обстрел: украинские журналисты выяснили, жив ли он - 14.07.2022 Украина.ру

Вакарчук попал под обстрел: украинские журналисты выяснили, жив ли он

Украинский музыкант Святослав Вакарчук попадал под обстрел в Донбассе, сообщил телеканал ТСН 13 июля

2022-07-14T11:30

2022-07-14T11:30

2022-07-14T11:31

новости

вакарчук

обстрел

донбасс

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Фронтмен группы "Океан Эльзы" Вакарчук выступал в Донбассе для ВСУ и попал под обстрел. Сообщается, что он жив и не пострадал.Вакарчук дважды работал в Верховной Раде Украины. В мае 2019 года музыкант презентовал свою партию "Голос", которая на парламентских выборах набрала 5,82% голосов, что позволило ей попасть в парламент.В июне 2020 года Вакарчук заявил о сложении с себя депутатских полномочий, а партия продолжает работать.Прежде лидер "Океана Ельзи" был избран в Раду в 2007 году от партии "Наша Украина — Народная самооборона", но спустя год написал заявление о сложении мандата.Музыкант известен своей крайне антироссийской позицией. После начала российской спецоперации он заявил, что "несет службу" в теробороне. В итоге оказалось, что "боевые задачи" артиста заключаются в поднятии духа украинских националистов на линии фронта.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, вакарчук, обстрел, донбасс