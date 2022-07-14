На освобожденных территориях восстановлена централизованная власть - 14.07.2022 Украина.ру
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На освобожденных территориях восстановлена централизованная власть
На освобожденных территориях восстановлена централизованная власть - 14.07.2022 Украина.ру
На освобожденных территориях восстановлена централизованная власть
Во всех подконтрольных России городах Украины восстановлена муниципальная власть. Сообщение об этом появилось 14 июля в Telegram-канале Минобороны РФ.
2022-07-14T11:05
2022-07-14T11:29
минобороны рф
украина
власть
россия
восстановление
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В сообщении также уточняется, что работу возобновляют также городские службы и рынки, а инфраструктуру вместе с военными восстанавливают местные жители и "верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь".Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжат обеспечивать условия для мирной жизни на подконтрольных им территориях. По его словам, войска РФ оказывают всестороннюю поддержку населению освобожденных городов, безопасность которого остается одним из основных приоритетов.
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минобороны рф, украина, власть, россия, восстановление

На освобожденных территориях восстановлена централизованная власть

11:05 14.07.2022 (обновлено: 11:29 14.07.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Бердянске
Повседневная жизнь в Бердянске - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Во всех подконтрольных России городах Украины восстановлена муниципальная власть. Сообщение об этом появилось 14 июля в Telegram-канале Минобороны РФ.

"Во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки", — говорится в публикации военного ведомства.

В сообщении также уточняется, что работу возобновляют также городские службы и рынки, а инфраструктуру вместе с военными восстанавливают местные жители и "верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжат обеспечивать условия для мирной жизни на подконтрольных им территориях. По его словам, войска РФ оказывают всестороннюю поддержку населению освобожденных городов, безопасность которого остается одним из основных приоритетов.
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