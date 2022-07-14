https://ukraina.ru/20220714/1036342155.html

На освобожденных территориях восстановлена централизованная власть

На освобожденных территориях восстановлена централизованная власть - 14.07.2022 Украина.ру

На освобожденных территориях восстановлена централизованная власть

Во всех подконтрольных России городах Украины восстановлена муниципальная власть. Сообщение об этом появилось 14 июля в Telegram-канале Минобороны РФ.

2022-07-14T11:05

2022-07-14T11:05

2022-07-14T11:29

минобороны рф

украина

власть

россия

восстановление

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В сообщении также уточняется, что работу возобновляют также городские службы и рынки, а инфраструктуру вместе с военными восстанавливают местные жители и "верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь".Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжат обеспечивать условия для мирной жизни на подконтрольных им территориях. По его словам, войска РФ оказывают всестороннюю поддержку населению освобожденных городов, безопасность которого остается одним из основных приоритетов.

/20220704/1034289693.html

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минобороны рф, украина, власть, россия, восстановление