"Не в Приднестровье". Военный эксперт о том, где ВСУ найдут склады с боеприпасами - 14.07.2022 Украина.ру
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"Не в Приднестровье". Военный эксперт о том, где ВСУ найдут склады с боеприпасами
"Не в Приднестровье". Военный эксперт о том, где ВСУ найдут склады с боеприпасами - 14.07.2022 Украина.ру
"Не в Приднестровье". Военный эксперт о том, где ВСУ найдут склады с боеприпасами
Не надо думать, что ВСУ нападут на Приднестровье в целях завладеть крупными складами с оружием. У противника есть определенная нехватка боеприпасов. Но, ввиду того, что у них резко сокращается количество вооружений, потребность в боеприпасах становится менее острой, рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-14T10:36
2022-07-14T10:36
всу
боеприпасы
приднестровье
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Плюс ко всему на территории Болгарии действует завод по производству боеприпасов, который потенциально может некое количество боеприпасов поставлять ВСУ. Поэтому потребность захвата складов с боеприпасами становится менее актуальна, отметил специалист."Если даже будет реальная угроза, может, взорвать склады? Но никто не позволит эти склады вывезти, это однозначно. Поэтому здесь не надо угрозу преувеличивать", - указал Евсеев.Но чтобы эту угрозу снять — нам нужен наземный коридор. Первое, что мы должны сделать, когда зайдем в Одесскую область — надо сформировать наземный коридор с Приднестровской Молдавской Республикой. Это перережет коммуникации в Одесской области, потому что идет очень серьезная подпитка вооружений с помощью Румынии, по железной дороге, заключил собеседник издания
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всу, боеприпасы, приднестровье
"Не в Приднестровье". Военный эксперт о том, где ВСУ найдут склады с боеприпасами

Не надо думать, что ВСУ нападут на Приднестровье в целях завладеть складами с оружием

10:36 14.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкУчения Оперативной группы российских войск в Приднестровье
Учения Оперативной группы российских войск в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Не надо думать, что ВСУ нападут на Приднестровье в целях завладеть крупными складами с оружием. У противника есть определенная нехватка боеприпасов. Но, ввиду того, что у них резко сокращается количество вооружений, потребность в боеприпасах становится менее острой, рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Плюс ко всему на территории Болгарии действует завод по производству боеприпасов, который потенциально может некое количество боеприпасов поставлять ВСУ. Поэтому потребность захвата складов с боеприпасами становится менее актуальна, отметил специалист.
"Если даже будет реальная угроза, может, взорвать склады? Но никто не позволит эти склады вывезти, это однозначно. Поэтому здесь не надо угрозу преувеличивать", - указал Евсеев.
Но чтобы эту угрозу снять — нам нужен наземный коридор. Первое, что мы должны сделать, когда зайдем в Одесскую область — надо сформировать наземный коридор с Приднестровской Молдавской Республикой. Это перережет коммуникации в Одесской области, потому что идет очень серьезная подпитка вооружений с помощью Румынии, по железной дороге, заключил собеседник издания
 
ВСУбоеприпасыПриднестровье
 
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