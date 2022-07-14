https://ukraina.ru/20220714/1036339640.html

"Не в Приднестровье". Военный эксперт о том, где ВСУ найдут склады с боеприпасами

"Не в Приднестровье". Военный эксперт о том, где ВСУ найдут склады с боеприпасами - 14.07.2022 Украина.ру

"Не в Приднестровье". Военный эксперт о том, где ВСУ найдут склады с боеприпасами

Не надо думать, что ВСУ нападут на Приднестровье в целях завладеть крупными складами с оружием. У противника есть определенная нехватка боеприпасов. Но, ввиду того, что у них резко сокращается количество вооружений, потребность в боеприпасах становится менее острой, рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-14T10:36

2022-07-14T10:36

2022-07-14T10:36

всу

боеприпасы

приднестровье

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Плюс ко всему на территории Болгарии действует завод по производству боеприпасов, который потенциально может некое количество боеприпасов поставлять ВСУ. Поэтому потребность захвата складов с боеприпасами становится менее актуальна, отметил специалист."Если даже будет реальная угроза, может, взорвать склады? Но никто не позволит эти склады вывезти, это однозначно. Поэтому здесь не надо угрозу преувеличивать", - указал Евсеев.Но чтобы эту угрозу снять — нам нужен наземный коридор. Первое, что мы должны сделать, когда зайдем в Одесскую область — надо сформировать наземный коридор с Приднестровской Молдавской Республикой. Это перережет коммуникации в Одесской области, потому что идет очень серьезная подпитка вооружений с помощью Румынии, по железной дороге, заключил собеседник издания

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, боеприпасы, приднестровье