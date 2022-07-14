"Скрывать не надо": эксперт рассказал, как удары ВСУ по складам РФ затрудняют логистику - 14.07.2022 Украина.ру
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"Скрывать не надо": эксперт рассказал, как удары ВСУ по складам РФ затрудняют логистику
"Скрывать не надо": эксперт рассказал, как удары ВСУ по складам РФ затрудняют логистику - 14.07.2022 Украина.ру
"Скрывать не надо": эксперт рассказал, как удары ВСУ по складам РФ затрудняют логистику
ВСУ наносят удары по складам РФ с вооружением и техникой, это затрудняет российскую логистику, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-07-14T08:15
2022-07-14T08:15
украина
склады
россия
новости
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Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.По его мнению, российское командование в будущем должны с учетом ошибок более скрыто перемещать вооружение при проведении СВО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
/20220713/1036297417.html
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украина, склады, россия, новости

"Скрывать не надо": эксперт рассказал, как удары ВСУ по складам РФ затрудняют логистику

08:15 14.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново КаховскийНовая Каховка обстрел ВСУ
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
Читать в
ВСУ наносят удары по складам РФ с вооружением и техникой, это затрудняет российскую логистику, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.

Это может затруднить логистику. Но не надо преувеличивать количество складов и техники, которое находится у нас в тылу. Это все благодаря пиар-кампании украинской пропаганды. Не секрет, что какая-то часть складов уничтожается. Скрывать это не надо. Просто наше командование и штабы должны принять меры по более скрытному перемещению и более скрытной логистике.

Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
По его мнению, российское командование в будущем должны с учетом ошибок более скрыто перемещать вооружение при проведении СВО.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины
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