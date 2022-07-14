https://ukraina.ru/20220714/1036307582.html

"Скрывать не надо": эксперт рассказал, как удары ВСУ по складам РФ затрудняют логистику

"Скрывать не надо": эксперт рассказал, как удары ВСУ по складам РФ затрудняют логистику - 14.07.2022 Украина.ру

"Скрывать не надо": эксперт рассказал, как удары ВСУ по складам РФ затрудняют логистику

ВСУ наносят удары по складам РФ с вооружением и техникой, это затрудняет российскую логистику, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-07-14T08:15

2022-07-14T08:15

2022-07-14T08:15

украина

склады

россия

новости

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Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.По его мнению, российское командование в будущем должны с учетом ошибок более скрыто перемещать вооружение при проведении СВО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

/20220713/1036297417.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, склады, россия, новости