"Скрывать не надо": эксперт рассказал, как удары ВСУ по складам РФ затрудняют логистику
ВСУ наносят удары по складам РФ с вооружением и техникой, это затрудняет российскую логистику, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.
Это может затруднить логистику. Но не надо преувеличивать количество складов и техники, которое находится у нас в тылу. Это все благодаря пиар-кампании украинской пропаганды. Не секрет, что какая-то часть складов уничтожается. Скрывать это не надо. Просто наше командование и штабы должны принять меры по более скрытному перемещению и более скрытной логистике.
По его мнению, российское командование в будущем должны с учетом ошибок более скрыто перемещать вооружение при проведении СВО.
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