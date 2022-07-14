"Украина мало кому интересна": эксперт рассказал, о чем волнуются поляки - 14.07.2022 Украина.ру
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"Украина мало кому интересна": эксперт рассказал, о чем волнуются поляки
"Украина мало кому интересна": эксперт рассказал, о чем волнуются поляки - 14.07.2022 Украина.ру
"Украина мало кому интересна": эксперт рассказал, о чем волнуются поляки
Поляков больше всего волнуют украинские беженцы в стране, а не участие их военных в конфликте на Украине, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
2022-07-14T04:30
2022-07-14T04:30
украина
польша
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По его словам, поляков не волнует, что их военные воюют на Украине, это "мало кому интересно".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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украина, польша

"Украина мало кому интересна": эксперт рассказал, о чем волнуются поляки

04:30 14.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Поляков больше всего волнуют украинские беженцы в стране, а не участие их военных в конфликте на Украине, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру

Поляков больше волнует тема украинских беженцев. Внесение Зеленским в Верховную Раду законопроекта "об особом статусе поляков" тоже получило более-менее подробное освещение. Была полемика по поводу публикации польских СМИ на тему построения польско-украинской конфедерации.

Станислав Стремидловский
специалист по вопросам Польши ИА REGNUM
По его словам, поляков не волнует, что их военные воюют на Украине, это "мало кому интересно".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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