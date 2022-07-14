https://ukraina.ru/20220714/1036244954.html

"Украина мало кому интересна": эксперт рассказал, о чем волнуются поляки

"Украина мало кому интересна": эксперт рассказал, о чем волнуются поляки - 14.07.2022 Украина.ру

"Украина мало кому интересна": эксперт рассказал, о чем волнуются поляки

Поляков больше всего волнуют украинские беженцы в стране, а не участие их военных в конфликте на Украине, сказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру

2022-07-14T04:30

2022-07-14T04:30

2022-07-14T04:30

украина

польша

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По его словам, поляков не волнует, что их военные воюют на Украине, это "мало кому интересно".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, польша