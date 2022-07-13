"Что-то удается выявлять": почему ВС РФ не смогли остановить атаку ВСУ по Новой Каховке
07:45 13.07.2022 (обновлено: 14:01 13.07.2022)
Российские военные не смогли предотвратить удар ВСУ по Новой Каховке, потому что украинские силы вели атаку по разным направлениям и ВС РФ было сложно перехватить все ракеты, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.
Местные власти сообщают, что городу грозит экологическая катастрофа. Некоторые военные аналитики полагают, что помимо этого в теракте могла участвовать диверсионно-разведывательная группа, которая заранее заложила взрывные устройства на складах
«Такие атаки предотвратить сложно, потому что они ведутся по разным направлениям. Что-то удается выявлять. Например, некоторые теракты либо удается предотвратить, либо удается смягчить их последствия. Иногда людей взрывают, как, например, руководителя районной военно-гражданской администрации в Харьковской области. По мере того, как ВСУ терпят поражение на фронте, и неумолимо приближается время полного освобождения Донбасса, Украина идет на подобного рода действия. Она использует западное оружие», — сказал Евссев.
Вчера, 15:31«Прилетели практически в пятак». Изменит ли HIMARS соотношение силЭффектное применение американских РСЗО HIMARS произвело впечатление. Министр обороны Украины Алексей Резников уже заявил, что высокоточные системы «изменили правила игры» и «первые четыре установки HIMARS, которые Украина получила от стран-партнёров, наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра»
По его мнению, атаки ВСУ курируется спецслужбами Великобритании.
Таким образом Россия может принять те меры, которые посчитает нужным, в том числе обвинить войну Украине, заключил эксперт.
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