https://ukraina.ru/20220713/1034344840.html

"Что-то удается выявлять": почему ВС РФ не смогли остановить атаку ВСУ по Новой Каховке

"Что-то удается выявлять": почему ВС РФ не смогли остановить атаку ВСУ по Новой Каховке - 13.07.2022 Украина.ру

"Что-то удается выявлять": почему ВС РФ не смогли остановить атаку ВСУ по Новой Каховке

Российские военные не смогли предотвратить удар ВСУ по Новой Каховке, потому что украинские силы вели атаку по разным направлениям и ВС РФ было сложно перехватить все ракеты, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-13T07:45

2022-07-13T07:45

2022-07-13T14:01

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Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших.Местные власти сообщают, что городу грозит экологическая катастрофа. Некоторые военные аналитики полагают, что помимо этого в теракте могла участвовать диверсионно-разведывательная группа, которая заранее заложила взрывные устройства на складахПо его мнению, атаки ВСУ курируется спецслужбами Великобритании.Таким образом Россия может принять те меры, которые посчитает нужным, в том числе обвинить войну Украине, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

/20220712/1034342346.html

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новости, всу, новая каховка