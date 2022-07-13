"Регулярная армия Украины уничтожена на 80%": эксперт о пустых угрозах Киева - 13.07.2022 Украина.ру
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"Регулярная армия Украины уничтожена на 80%": эксперт о пустых угрозах Киева
"Регулярная армия Украины уничтожена на 80%": эксперт о пустых угрозах Киева - 13.07.2022 Украина.ру
"Регулярная армия Украины уничтожена на 80%": эксперт о пустых угрозах Киева
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру, как и кем Киев укрепляет свою армию. В основном это новобранцы, которые «долго не живут»
2022-07-13T07:30
2022-07-13T14:17
новости
украина
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На донецком направлении пока нет увеличения сил ВСУ. Киев «подбрасывает» туда новобранцев, которые долго не живут на передовой, качество военнослужащих низкое, добавляет военный эксперт.По оценкам отдельных военных специалистов, имеющих боевой опыт, регулярная армия Украины на 80 процентов уже уничтожена. Откуда еще могут набрать обученных бойцов — неизвестно.Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина

"Регулярная армия Украины уничтожена на 80%": эксперт о пустых угрозах Киева

07:30 13.07.2022 (обновлено: 14:17 13.07.2022)
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
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Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру, как и кем Киев укрепляет свою армию. В основном это новобранцы, которые «долго не живут»
Артиллерия Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 09:54
Почему ВСУ прекратили обстреливать центр Донецка? О новой тактике СВОСобеседники издания Украина.ру объясняют это успешностью контрбатарейной борьбы, которую ведет с украинцами артиллерия Народной милиции ДНР
«Общее количество группы войск, с учетом луганских и донецких подразделений, примерно 150-180 тысяч человек. По разным оценкам. Точное количество даже Минобороны не называет. Но мы оперируем этими цифрами», — отмечает Леонков.
На донецком направлении пока нет увеличения сил ВСУ. Киев «подбрасывает» туда новобранцев, которые долго не живут на передовой, качество военнослужащих низкое, добавляет военный эксперт.
По оценкам отдельных военных специалистов, имеющих боевой опыт, регулярная армия Украины на 80 процентов уже уничтожена. Откуда еще могут набрать обученных бойцов — неизвестно.
Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.
 
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