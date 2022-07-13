https://ukraina.ru/20220713/1034344249.html
"Регулярная армия Украины уничтожена на 80%": эксперт о пустых угрозах Киева
"Регулярная армия Украины уничтожена на 80%": эксперт о пустых угрозах Киева - 13.07.2022 Украина.ру
"Регулярная армия Украины уничтожена на 80%": эксперт о пустых угрозах Киева
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру, как и кем Киев укрепляет свою армию. В основном это новобранцы, которые «долго не живут»
2022-07-13T07:30
2022-07-13T07:30
2022-07-13T14:17
новости
украина
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На донецком направлении пока нет увеличения сил ВСУ. Киев «подбрасывает» туда новобранцев, которые долго не живут на передовой, качество военнослужащих низкое, добавляет военный эксперт.По оценкам отдельных военных специалистов, имеющих боевой опыт, регулярная армия Украины на 80 процентов уже уничтожена. Откуда еще могут набрать обученных бойцов — неизвестно.Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру.
/20220702/1034279595.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина
"Регулярная армия Украины уничтожена на 80%": эксперт о пустых угрозах Киева
07:30 13.07.2022 (обновлено: 14:17 13.07.2022)
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру, как и кем Киев укрепляет свою армию. В основном это новобранцы, которые «долго не живут»