https://ukraina.ru

«Петр-зеро» и камуфляжные лабутены: Выдрин назвал фигуры, которые «воскреснут на шахматной доске "Украина"»

«Петр-зеро» и камуфляжные лабутены: Выдрин назвал фигуры, которые «воскреснут на шахматной доске "Украина"» - 13.07.2022 Украина.ру

«Петр-зеро» и камуфляжные лабутены: Выдрин назвал фигуры, которые «воскреснут на шахматной доске "Украина"»

Политическая шахматная доска под названием «Украина» не так пуста, как кажется: персонажи, которые, казалось бы, давно отыграны, на самом деле просто ждут своего хода. Прогноз на будущее нескольких таких фигур в интервью изданию Украина.ру дал политолог Дмитрий Выдрин

2022-07-13T08:45

2022-07-13T08:45

2022-07-13T11:11

новости

дмитрий выдрин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/sharing/article/1034339771.jpg?10123202781657699895

«Юлия Владимировна [Тимошенко] дивно выглядит, несмотря на камуфляжные лабутены. А это стоит колоссальных усилий — и финансовых, и нервных. Значит, на что-то надеется. Ее базовый ресурс — воля и целеустремленность», — заявил эксперт.«Порошенко духовит. Как все истерики, он способен на импульсный выброс значительной энергии. Подводит его, правда, патологическая жадность. Мне, например, неоднократно доводилось с этим бывшим моим разбогатевшим студентом, участвовать в застольях в разного рода ресторациях. Ни разу не видел, чтобы он рассчитался за честнУю компанию — то портмоне забыл, то кредитку», — рассказал Выдрин.Он добавил, что жадность часто подводит политиков, особенно в ситуации, когда нужно разжечь огонь, но жалко спичек. По мнению эксперта, если Порошенко эту свою черту не преодолеет, то обнулит и все остальные свои политические преимущества — дикую наглость, бульдожью хватку и врожденную хуцпу, то есть циничную наглость. И тогда станет «Петр-зеро».Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.

/news/20220712/1034337612.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://ukraina.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий выдрин