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«Петр-зеро» и камуфляжные лабутены: Выдрин назвал фигуры, которые «воскреснут на шахматной доске "Украина"»
«Петр-зеро» и камуфляжные лабутены: Выдрин назвал фигуры, которые «воскреснут на шахматной доске "Украина"» - 13.07.2022 Украина.ру
«Петр-зеро» и камуфляжные лабутены: Выдрин назвал фигуры, которые «воскреснут на шахматной доске "Украина"»
Политическая шахматная доска под названием «Украина» не так пуста, как кажется: персонажи, которые, казалось бы, давно отыграны, на самом деле просто ждут своего хода. Прогноз на будущее нескольких таких фигур в интервью изданию Украина.ру дал политолог Дмитрий Выдрин
2022-07-13T08:45
2022-07-13T08:45
2022-07-13T11:11
новости
дмитрий выдрин
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«Юлия Владимировна [Тимошенко] дивно выглядит, несмотря на камуфляжные лабутены. А это стоит колоссальных усилий — и финансовых, и нервных. Значит, на что-то надеется. Ее базовый ресурс — воля и целеустремленность», — заявил эксперт.«Порошенко духовит. Как все истерики, он способен на импульсный выброс значительной энергии. Подводит его, правда, патологическая жадность. Мне, например, неоднократно доводилось с этим бывшим моим разбогатевшим студентом, участвовать в застольях в разного рода ресторациях. Ни разу не видел, чтобы он рассчитался за честнУю компанию — то портмоне забыл, то кредитку», — рассказал Выдрин.Он добавил, что жадность часто подводит политиков, особенно в ситуации, когда нужно разжечь огонь, но жалко спичек. По мнению эксперта, если Порошенко эту свою черту не преодолеет, то обнулит и все остальные свои политические преимущества — дикую наглость, бульдожью хватку и врожденную хуцпу, то есть циничную наглость. И тогда станет «Петр-зеро».Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
/news/20220712/1034337612.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий выдрин
«Петр-зеро» и камуфляжные лабутены: Выдрин назвал фигуры, которые «воскреснут на шахматной доске "Украина"»
08:45 13.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Политическая шахматная доска под названием «Украина» не так пуста, как кажется: персонажи, которые, казалось бы, давно отыграны, на самом деле просто ждут своего хода. Прогноз на будущее нескольких таких фигур в интервью изданию Украина.ру дал политолог Дмитрий Выдрин
«Юлия Владимировна [Тимошенко] дивно выглядит, несмотря на камуфляжные лабутены. А это стоит колоссальных усилий — и финансовых, и нервных. Значит, на что-то надеется. Ее базовый ресурс — воля и целеустремленность», — заявил эксперт.
«Порошенко духовит. Как все истерики, он способен на импульсный выброс значительной энергии. Подводит его, правда, патологическая жадность. Мне, например, неоднократно доводилось с этим бывшим моим разбогатевшим студентом, участвовать в застольях в разного рода ресторациях. Ни разу не видел, чтобы он рассчитался за честнУю компанию — то портмоне забыл, то кредитку», — рассказал Выдрин.
Он добавил, что жадность часто подводит политиков, особенно в ситуации, когда нужно разжечь огонь, но жалко спичек. По мнению эксперта, если Порошенко эту свою черту не преодолеет, то обнулит и все остальные свои политические преимущества — дикую наглость, бульдожью хватку и врожденную хуцпу, то есть циничную наглость. И тогда станет «Петр-зеро».
Полностью интервью с Дмитрием Выдриным
можно прочитать здесь
.