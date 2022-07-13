«Петр-зеро» и камуфляжные лабутены: Выдрин назвал фигуры, которые «воскреснут на шахматной доске "Украина"» - 13.07.2022 Украина.ру
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«Петр-зеро» и камуфляжные лабутены: Выдрин назвал фигуры, которые «воскреснут на шахматной доске "Украина"»
«Петр-зеро» и камуфляжные лабутены: Выдрин назвал фигуры, которые «воскреснут на шахматной доске "Украина"» - 13.07.2022 Украина.ру
«Петр-зеро» и камуфляжные лабутены: Выдрин назвал фигуры, которые «воскреснут на шахматной доске "Украина"»
Политическая шахматная доска под названием «Украина» не так пуста, как кажется: персонажи, которые, казалось бы, давно отыграны, на самом деле просто ждут своего хода. Прогноз на будущее нескольких таких фигур в интервью изданию Украина.ру дал политолог Дмитрий Выдрин
2022-07-13T08:45
2022-07-13T11:11
новости
дмитрий выдрин
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/sharing/article/1034339771.jpg?10123202781657699895
&laquo;Юлия Владимировна [Тимошенко]&nbsp;дивно выглядит, несмотря на&nbsp;камуфляжные лабутены. А это стоит колоссальных усилий&nbsp;&mdash; и&nbsp;финансовых, и&nbsp;нервных. Значит, на&nbsp;что-то надеется. Ее базовый ресурс&nbsp;&mdash; воля и&nbsp;целеустремленность&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил эксперт.&laquo;Порошенко духовит. Как все истерики, он способен на&nbsp;импульсный выброс значительной энергии. Подводит его, правда, патологическая жадность. Мне, например, неоднократно доводилось с&nbsp;этим бывшим моим разбогатевшим студентом, участвовать в&nbsp;застольях в&nbsp;разного рода ресторациях. Ни разу не&nbsp;видел, чтобы он рассчитался за&nbsp;честнУю компанию&nbsp;&mdash; то портмоне забыл, то кредитку&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказал Выдрин.Он добавил, что жадность часто подводит политиков, особенно в&nbsp;ситуации, когда нужно разжечь огонь, но&nbsp;жалко спичек. По мнению эксперта, если Порошенко эту свою черту не&nbsp;преодолеет, то обнулит и&nbsp;все остальные свои политические преимущества&nbsp;&mdash; дикую наглость, бульдожью хватку и&nbsp;врожденную хуцпу, то есть циничную наглость. И тогда станет &laquo;Петр-зеро&raquo;.Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
/news/20220712/1034337612.html
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, дмитрий выдрин

«Петр-зеро» и камуфляжные лабутены: Выдрин назвал фигуры, которые «воскреснут на шахматной доске "Украина"»

08:45 13.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкШахматы. Матч за звание чемпиона мира. М.Карлсен – В.Ананд. Первая партия
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. М.Карлсен – В.Ананд. Первая партия - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Политическая шахматная доска под названием «Украина» не так пуста, как кажется: персонажи, которые, казалось бы, давно отыграны, на самом деле просто ждут своего хода. Прогноз на будущее нескольких таких фигур в интервью изданию Украина.ру дал политолог Дмитрий Выдрин
«Юлия Владимировна [Тимошенко] дивно выглядит, несмотря на камуфляжные лабутены. А это стоит колоссальных усилий — и финансовых, и нервных. Значит, на что-то надеется. Ее базовый ресурс — воля и целеустремленность», — заявил эксперт.
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«Порошенко духовит. Как все истерики, он способен на импульсный выброс значительной энергии. Подводит его, правда, патологическая жадность. Мне, например, неоднократно доводилось с этим бывшим моим разбогатевшим студентом, участвовать в застольях в разного рода ресторациях. Ни разу не видел, чтобы он рассчитался за честнУю компанию — то портмоне забыл, то кредитку», — рассказал Выдрин.
Он добавил, что жадность часто подводит политиков, особенно в ситуации, когда нужно разжечь огонь, но жалко спичек. По мнению эксперта, если Порошенко эту свою черту не преодолеет, то обнулит и все остальные свои политические преимущества — дикую наглость, бульдожью хватку и врожденную хуцпу, то есть циничную наглость. И тогда станет «Петр-зеро».
Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.
 
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